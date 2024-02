Väčšina obyvateľov Bratislavy nesúhlasí s budovaním cyklotrás na úkor jazdných pruhov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý si dalo začiatkom roka vypracovať hlavné mesto. „V prípade vytvorenia nových cyklotrás aj na úkor jazdných pruhov určené pre automobilovú dopravu prevažuje silný nesúhlas – štvrtina skôr nesúhlasí a 62 percent úplne," uvádza sa v prieskume. Kladný postoj má každý desiaty respondent, a to najmä najmladší a najstarší respondenti, alebo so základným vzdelaním.