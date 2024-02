Otec Jána Kuciaka k 6. výročiu vraždy: Nemám dobrý pocit. Obávam sa, že všetko začne odznova

U Kuciakovcov pred rokom Video Zdroj: TV Pravda

Na zavraždeného novinára a jeho priateľku budú spomínať ľudia v tridsiatich mestách. Manželia Jana a Jozef Kuciakovci už každoročne trávia deň, v ktorý mladý pár surovo popravili, v Bratislave. Na tému tejto tragickej udalosti sa tam konajú viaceré besedy.

„Budeme tam aj so Zlatkou Kušnírovou (matka zavraždenej Martiny, pozn. red.). V utorok sme sa stretli s jednou z právnych zástupkýň medzinárodnej novinárskej organizácie, ktorá je pôvodom z Kosova, pri pamätníku venovanom našim deťom,“ povedal Jozef Kuciak starší. Presne v deň výročia, 21. februára, sú pozvaní k prezidentke Zuzane Čaputovej. Nasledovať budú ďalšie podujatia na túto tému.

Natiahne sa to o ďalšie roky?

Stretnutia na desiatkach námestiach majú v stredu (21. 2.) „pod palcom“ bývalí organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko. „Za obidve rodiny som napísal list, ktorý by sa tam mal čítať. Ide v ňom o celkové zhodnotenie súčasnej spoločenskej situácie a dopady, aké to bude mať na náš prípad,“ hovorí Kuciak. „Jasné je to už z prvého pohľadu. Veď Kočnerov obhajca Marek Para je dôverníkom alebo radcom terajšieho premiéra. No a sú tam tiež tí Gašparovci (Tibor a jeho syn Pavol, pozn. red.). Jeden z nich sa môže stať aj hlavným predstaviteľom Slovenskej informačnej služby (SIS),“ pripomenul. Je to podľa neho smutné a nemá z toho dobrý pocit.

„Keďže Kočner mal v kancelárii vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku skrytú kameru, z ktorej je len jeden závažný výstup (s exministrom Jánom Počiatkom, pozn. red.), zaujímalo by ma, koľko takých záberov existovalo,“ zdôvodnil svoje obavy. „Neverím, že by Kočner, ktorý všade a na každého zháňal kompro materiály, mal iba jeden takýto výstup. Ktovie, koľko ľudí sa ešte obáva a robí všetko pre to, aby sa z toho vyvliekli,“ poznamenal. Zároveň spomenul „háčik“ – súvisiaci s plánovaným zrušením špeciálnej prokuratúry.

„Tí prokurátori, ktorí teraz dozorujú náš prípad, sú na takzvanej čiernej listine. Jeden z nich, Matúš Harkabus, bol súčasným premiérom priamo menovaný. Hrozí, že to dostane iný prokurátor. Neviem si to ani predstaviť. Všetko by vlastne začalo odznova a natiahlo by sa o ďalších pár rokov,“ mieni.

zväčšiť Foto: vizualizácia TTSK pamätník, vizualizácia, Veľká Mača Víťazný návrh Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači.

Dôstojná pamiatka

Dom vo Veľkej Mači, ktorý si novinár so svojou snúbenicou s láskou zveľaďovali, no nakoniec ich v ňom popravili vrahovia, vlani zbúrali. Jozef Kuciak je rád, že na jeho mieste vyrastie múzeum. Teší ho, že pamiatka mladého páru tam tak zostane dôstojne zachovaná.

„Na obecnom úrade v Mači už prebehlo územno-právne jednanie. Pokiaľ viem, zatiaľ tam nie sú žiadne problémy. Súťaž na zhotoviteľa je v réžii Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý to celé zastrešuje,“ vysvetlil. Podobu múzea vraj vyberali z približne päťdesiatich návrhov. „V komisii som bol aj ja. Vyzerať by to malo tak, že samotné múzeum bude v podzemí a odtiaľ povedie výstup do záhrady. Bude to taká šikmá plocha k horizontu,“ priblížil podobu budúceho pamätníka.

Starostka Veľkej Mače Dagmar Kosnáčová uviedla, že stavebné povolenia sú už podpísané a schvaľované. „Konania prebehli niekedy v polovici januára. Myslím, že samotná výstavba by mala odštartovať počas tohto roka. Možno niekedy koncom jari alebo začiatkom leta,“ predpokladá starostka. Vzápätí nám odporučila obrátiť sa na župu, ktorá to má vo svojej „réžii“.

Riaditeľka Odboru komunikácie TTSK Natália Petkáčová potvrdila, že minulý rok župa zrealizovala búracie práce objektov na pozemku, v ktorom vznikne pamätník. „Pričom brána je uložená v depozitári Vlastivedného múzea v Galante pre prípad, že sa v budúcnosti nájde jej využitie,“ objasnila. Pokračovala, že v aktuálnom roku je naplánované vypracovanie projektovej dokumentácie. „Vyhlásené bude aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Rovnako v tomto roku počítame aj so začiatkom stavebných prác,“ podotkla.

Petkáčová vysvetlila, že zámerom výtvarno-architektonickej súťaže bolo vytvoriť pietne miesto, ktoré bude pripomínať túžbu dvoch mladých ľudí po slobode a pravde. Župa tam plánuje iniciovať diskusie a vzdelávacie aktivity, najmä pre stredoškolákov, ale aj pre ďalšie vekové kategórie, s cieľom rozvíjať občiansku spoločnosť.

Výstavbu Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači zrealizuje kraj z vlastných prostriedkov. „Na tento účel je vyčlenených 500-tisíc eur, z nich v tomto roku sa počíta s výdavkami na úrovní 200-tisíc eur. Na náklady župy bude aj následná správa a údržba pamätníka,“ uzavrela Petkáčová.