Ruská propaganda hovorila o bagri, polícia o hoaxe. Cintorín v Ladomirovej skončil na okresnom súde

Vo veci údajného nelegálneho zásahu do cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová v okrese Svidník nejde o trestný čin, ale o skutok, ktorý by mohol byť iným správnym deliktom. Vyplýva to z vyjadrení polície a prokuratúry pre TASR s tým, že vec postúpil policajný vyšetrovateľ Okresnému úradu Prešov. S postupom sa stotožnil aj prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Prešove. Okresný úrad v prípade zatiaľ nerozhodol.