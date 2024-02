Žiaci zo seneckého gymnázia udali svojho učiteľa. Tvrdia, že propaguje fašizmus a má rasistické a homofóbne názory

O prípade informuje portál Pluska. „Bojíme sa, že sa to nebude riešiť, že to pôjde do stratena,“ povedala pre portál jedna zo študentiek. „My chceme len vyriešiť dlhotrvajúci problém s nelegálnym šírením a navádzaním na fašizmus a nacizmus na našej škole,“ dodala.

Žiaci prezradili, že učiteľ pôsobí na škole už niekoľko rokov, je vtipný aj priateľský, no zároveň sa netají tým, že podporuje fašizmus. Taktiež podľa nich podporuje vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine a ak by bol Ukrajinec, išiel by bojovať proti svojej vlasti.

Šíria sa aj informácie, že sa nenávistne vyjadruje na adresu homosexuálov. Študenti sa sťažovali, že im otvorene rozprával, ako s kamarátom v detstve zastrelili psa. Nepochopiteľné je však to, že profesor je zároveň súčasťou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Jedna z oslovených študentiek pre portál tvnoviny povedala, že si museli od učiteľa vypočuť aj rasistické reči. „Doslova nám bolo povedané, že rómsku skupinu by vypálil plameňometom. Hovoril, že by si chcel založiť politickú stranu Nenávisť.“ No našli sa aj takí, ktorí si učiteľa zastali. Pre strach z formovania žiakov pod vplyvom dejepisára zo školy údajne odišla aj jedna z profesoriek.

Žiaci ďalej tvrdia, že keď sa vyučovanie skončí, svoje slová obhajuje tým, že to myslí len zo srandy. „A na konci nezabudne povedať: hlavne to nehovorte rodičom,“ povedala pre Plusku študentka, ktorá chcela zostať v anonymite. Žiaci požadujú, aby bol zo školy vylúčený.

Portál školu v Senci kontaktoval, no riaditeľka reagovala, že ide o internú vec, ku ktorej sa nebude vyjadrovať. Taktiež sa nepodarilo skontaktovať ani so samotným učiteľom.

Incidentom sa bude zaoberať Generálna prokuratúra

Podnet študentov už má na stole Úrad komisára pre deti a odtiaľ putoval na Generálnu prokuratúru. „Komisár pre deti prijal písomný podnet vo veci sťažnosti žiakov zo Senca. V liste poukazujú na závažné konanie, ktorého sa mal dlhodobo dopúšťať pedagóg ich školy,“ potvrdil komisár Jozef Mikloško.

Dodal, že v podnete sa nachádzajú sťažnosti, ktoré žiaci medializovali. „Vzhľadom k obsahu oznámenia komisár pre deti vyhodnotil podnet žiakov ako závažný a predmetnú vec bezodkladne postúpil Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky,“ doplnil pre Plusku komisár.

Hovorkyňa Generálnej prokuratúry a Úradu špeciálnej prokuratúry Zuzana Drobová potvrdila, že sa špeciálna prokuratúra bude podnetom zaoberať.