Dlho očakávanú cestu predsa len postavia. Práce možno odštartujú už na jar

Po „naťahovačkách“ v súvislosti s 3-kilometrovým úsekom rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča prišla pozitívna správa. Výstavba tohto frekventovaného ťahu by mala začať už čoskoro. Pôvodný plán síce hovoril o vlaňajšom decembri, no nečakane dostal „stopku“. Tú diaľničiari zdôvodnili tým, že nebolo možné pristúpiť k podpisu zmluvy. Teraz ale všetko nasvedčuje tomu, že sú tesne pred jej „spečatením“.

Projekt za takmer 90 miliónov eur bez DPH sa „zasekol“ minulý rok v auguste, keď Národná diaľničná spoločnosť (NDS) oznámila, že došlo k zisteniu nových skutočností. Tie síce nekonkretizovala, no vlani v októbri vrátil Úrad pre verejné obstarávanie do súťaže spoločnosti Doprastav a Metrostav, ktoré boli na postavenie tohto úseku pôvodne vybrané a neskôr vylúčené. V rovnakom období odvolal vtedajší dočasný minister dopravy Pavol Lančarič, pre manažérske pochybenie, šéfa NDS Vladimíra Jacka.

Začnú už o pár týždňov?

Po opätovnom vyhodnotení splnenia podmienok účasti potvrdila NDS v tendri na výstavbu rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča uchádzača s najnižšou cenou. Tento dôležitý úsek tak predsa len vybudujú spoločnosti Doprastav a Metrostav, ktoré vo verejnom obstarávaní uspeli s cenou za necelých 87 miliónov eur bez dane. Stavať by sa malo 32 mesiacov.

Rezort dopravy pred pár dňami oznámil, že zmluva je tesne pred podpisom. Výstavba by podľa ministerstva mala „odštartovať“ na jar. Presný termín však zatiaľ známy nie je. „O začiatku stavebných prác, ako aj termíne podpísania zmluvy, budeme včas informovať,“ uviedol odbor komunikácie NDS. Zároveň vraj zverejnia tiež presnú zmluvnú cenu a lehotu výstavby. Pripomenuli, že v rámci nej sa vybuduje rýchlostná cesta R1 v plnom profile v dĺžke viac ako 3 kilometre.

„Jej trasa sa na začiatku úseku zo západnej strany plynule prepojí s predchádzajúcou časťou cesty R1 Banská Bystrica – severný obchvat a ukončí v novovybudovanej mimoúrovňovej križovatke Šalková,“ ozrejmili diaľničiari. Spresnili, že v rámci úseku po Slovenskú Ľupču zrealizujú v prvej etape 124 stavebných objektov vrátane vybudovania novej paralelnej cesty prvej triedy.

„Na rýchlostnej ceste R1 sa vybuduje päť nových mostov, štyri geotechnické konštrukcie a jedna mimoúrovňová križovatka. Samozrejmosťou budú odvodňovacie a bezpečnostné zariadenia či protioslnivé ochranné steny,“ doplnil odbor komunikácie.

Trvá to trinásť rokov

Na dôležitosť tohto frekventovaného úseku už v minulosti upozorňoval banskobystrický primátor Ján Nosko. Aktuálne táto cesta totiž končí na severnom obchvate mesta pri areáli bývalej cementárne. Dopravné problémy spôsobuje najmä obyvateľom tamojšej časti Šalková. Tí pri vychádzaní na hlavný ťah do Slovenskej Ľupče, ktorým často vedú kolóny áut, neraz musia čakať dlhé minúty, kým sa naň dostanú. Pomôcť malo osadenie svetelnej signalizácie, no „pýta si to“ plnohodnotné trvalé riešenie.

Projekt diaľničiarov podľa primátora zahŕňa všetky požiadavky a pripomienky mesta. „Jeho súčasťou je aj mimoúrovňová križovatka Šalková, kruhový objazd a úplne nový most cez Hron v tejto mestskej časti. Tiež obyvateľmi požadované dopravné napojenie na priemyselný park,“ vyjadril sa pred časom Nosko.

Starosta Slovenskej Ľupče Roland Lamper uviedol, že túto investíciu víta s potešením. O to viac, že sa jej región dočkal zhruba po trinástich rokoch. Pozitívny je podľa neho tiež fakt, že v rozšírení R1 je zahrnutá aj rekonštrukcia mostného objektu na konci katastra ich obce, pri Biotike, ktorý je v havarijnom stave.

„Samozrejme, treba rátať, keď sa to celé začne, s dlhodobými obmedzeniami. Plán organizácie výstavby zrejme bude ešte nejako detailnejšie predstavený – aby sme sa nielen my, ako obec, ale aj vodiči, vedeli pripraviť,“ povedal starosta. Zdôraznil, že z pohľadu funkčnosti ide o veľmi dôležitý bod cestného napojenia medzi okresmi Banská Bystrica a Brezno.

„Evidujeme tam veľkú migráciu za prácou, tiež tranzit tovaru a dopravy súvisiaci s firmami od Ľupče po Brezno,“ zhodnotil. Už v minulosti vraj bolo zrejmé, že ak by spomínaný most v havarijnom stave skolaboval, najbližšie oficiálne obchádzky by trasu predĺžili až o takmer dvesto kilometrov.

Lamper hovorí, že pokračovanie R1 v plánovanom úseku je v zmysle plynulosti dopravy do budúcnosti vhodné, no zároveň spomenul ďalší podnet na zamyslenie. „Bolo by dobré projektovať cestu aj ďalej, smerom na Horehronie, kde by sa odľahčila doprava zo západu na východ – minimálne počas víkendových dní, kedy je hustota premávky taká, že sa cez súčasnú cestu 1/66 nedá prejsť z jednej strany na druhú,“ upozornil. „To je zrejme hudba budúcnosti, no v tomto momente konštatujem, že konečne sa dočkáme plne dimenzovanej, modernej komunikácie až po náš kataster,“ uzavrel starosta.