So snehom je to cez prázdniny bieda. Napriek extrémnemu teplu si však stále môžete zalyžovať

Dážď, mokrý sneh a na toto obdobie extrémne teplo lyžiarom neprajú. Jarné prázdniny sú v plnom prúde, no na svahoch si ich rodiny so svojimi ratolesťami len tak hocikde neužijú. Na upršaných Donovaloch sme na kopci stretli len hŕstku ľudí – tamojšie stredisko je napriek súčasným podmienkam stále otvorené. Zimné radovánky však naďalej ponúkajú aj Oščadnica či Jasná.

Zvolenčanka Anka so synom a s dcériným priateľom z Kolumbie. Na Donovaloch lyžovali aj v daždi.

Blato, mláky a len „fliačiky“ snehu. Takýto pohľad sa nám naskytol, keď sme na sklonku pracovného týždňa dorazili na Donovaly. Biela pokrývka zostala už len na zjazdovkách, kde ju udržiavajú vďaka nedávnemu umelému zasnežovaniu.

Napriek nie veľmi ideálnym podmienkam sme na kopcoch stretli pár lyžiarov. Vleky a lanovky inak zívali prázdnotou. V časti Záhradište sme si všimli tri skupinky rodín s deťmi a niekoľko jednotlivcov. Prázdninovať na svahu ich neodradil ani dážď. Nová hoľa sa nám zdala ešte opustenejšia. Natrafili sme tam ale na sympatickú partiu ľudí, ktorí sa nebáli ani toho, že trochu premoknú.

„Prišli sme sem na jarné prázdniny, ktoré sú až veľmi jarné,“ povedala nám s úsmevom Zvolenčanka Anka, ktorej robili spoločnosť syn a dcérin priateľ z Kolumbie. „Počasie nám veľmi nevyšlo, no nevzdávame to. Zatiaľ máme za sebou len jednu jazdu. Tu dole prší, ale hore sneží. Terén je tam lepší, no je tam veľmi hmlisto. Dokopy tam nič nevidieť,“ zhodnotila.

Pár jázd sa podľa nej dá vydržať aj za spomínaných podmienok. „Zostaneme tu možno nejakú hodinku,“ podotkla Anka. Mrzí ju, že hosť z Kolumbie, ktorý sa prišiel učiť lyžovať, z toho nebude mať až taký dobrý zážitok. „Ale snaží sa. Vyskúšame a uvidíme,“ uzavrela optimisticky.

Fungujú viaceré strediská

V piatok hlásili v Parksnow Donovaly 35 cm snehu, no keďže teploty tam, pri neutíchajúcom daždi, stúpali nad nulu, večerné lyžovanie zrušili. Počasie robí šarapatu aj v iných strediskách – viaceré sú kvôli tomu úplne mimo prevádzky. Medzi nimi napríklad Jasenská dolina, Čičmany, Krahule, Pezinská Baba alebo Šachtičky.

V tých vyššie položených si však stále prídu lyžiari na svoje. Stredoslováci už síce majú jarné prázdniny za sebou, no východniari a západniari si tiež predsa len môžu užiť aj sneh. Veľmi dobré podmienky hlásili uplynulý piatok Tále (50 cm), Krpáčovo (40 cm), Čertovica (60 cm) či Roháče (100 cm). Optimisticky to vidí napríklad aj Patrik Sučik v stredisku Snowparadise Veľká Rača Oščadnica.

„Napriek aktuálnemu nepriaznivému počasiu, keď pretrvávajú výrazné hodnoty nad nulou, u nás sú podmienky na lyžovanie ešte stále dobré. Máme tu zhruba 35 cm snehu, čo je dosť. Jeho kvalita je možno trošku ovplyvnená teplými dňami aj nocami, kedy zjazdovka nestihne dostatočne vytuhnúť, ale stále sa tu dá dobre zalyžovať,“ tvrdí Sučik.

„Momentálne tu neprší. Prognózy na ďalší týždeň hovoria, že vysoké teploty tu budú stále. My ale určite ešte nezatvárame,“ podčiarkol. „Ľudia tu okrem lyžovačky môžu využiť tiež našu bobovú dráhu, ktorá je v prevádzke počas zimnej aj letnej sezóny, teda celoročne. Urobíme ale všetko pre to, aby sa u nás lyžovalo počas celých jarných prázdnin, ak nie ešte dlhšie,“ doplnil.

Rekordné čísla v Tatrách

Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts uviedol, že podmienky na lyžovačku sú stále veľmi dobré na zjazdovkách v Jasnej aj vo Vysokých Tatrách, kde majú v priemere 60 až 70 cm snehu. „Vo vyšších polohách nám ešte pribudol aj nový,“ podotkol.

„Rekordné čísla bielej pokrývky sme namerali v Jasnej na Zadných Derešoch (575 cm), v Tatranskej Lomnici na traverze zo Skalnatého Plesa (272 cm) a na Štrbskom Plese na zjazdovke Solisko (379 cm),“ spresnil Galajda. Upozornil, že kvôli vyšším teplotám je sneh najmä v nižších polohách mäkší a pomalší. Výhodou to však môže byť napríklad pre tých, ktorí sa učia lyžovať. Na strmších úsekoch sa vraj popoludní môžu na zjazdovkách tvoriť bubny.

„Jarné prázdniny máme v znamení plnej prevádzky vo všetkých strediskách – s výnimkou obmedzení spôsobených veternejším počasím,“ vysvetlil Galajda. Pripomenul, že okrem lyžovačky pripravujú aj viacero sprievodných podujatí. V Jasnej napríklad hudobný Gopass festival so zahraničnými hviezdami house a drum n'bass.

„Vo Vysokých Tatrách štartujeme sériu verejných pretekov Hero Season Trophy. Na Štrbskom Plese pripravujeme špeciálne prázdninové animácie vrátane pravidelných detských pretekov pre lyžiarov a snowboardistov vždy počas prázdninových piatkov,“ objasnil Galajda.

Február je ako v apríli

Klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško hovorí, že už niekoľko týždňov je mimoriadne až extrémne teplo. „Napríklad od 5. do 11. februára sme na jednotlivých meteorologických staniciach zaznamenali množstvo teplotných rekordov. To spôsobilo, že keď niekde aj mali sneh, možno tiež kombináciu technického a prírodného, v nižších polohách sa topil. Prípadne sa jeho kvalita výrazne znehodnocovala,“ povedal. Súčasný stav podľa neho vôbec nepripomína február.

„Tie podmienky sa nedajú charakterizovať ani tým, že počasie je teraz ako v marci. Skôr to pripomína začiatok apríla,“ poznamenal Faško. „Aktivitám na lyžiach toto počasie a jeho dôsledky v súčasnosti vôbec neprajú,“ mieni. Objasnil, že teraz je približne o desať stupňov teplejšie ako by v tomto ročnom období malo byť. „V noci a ráno je tak, ako by malo byť niekedy popoludní,“ ozrejmil klimatológ. Zdôraznil, že niekoľko nocí po sebe sa na niektorých miestach nevyskytuje ani slabý mráz. Celý čas teda zostáva teplota vzduchu v kladných hodnotách.

V najbližších dňoch to podľa údajov zverejnených SHMÚ tiež nevyzerá „ružovo“. Stále má byť nadnormálne teplo. Nočné hodnoty by na väčšine územia pod nulu klesnúť nemali. Cez deň sa miestami vyšplhajú až na šestnásť stupňov.