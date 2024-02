Nečakaný darček. Škola na južnom Slovensku dostala počítače aj vďaka článku Pravdy

V dodávke doviezli do Základnej školy Lajosa Mocsáryho deväť kusov IT techniky. Konkrétne tri notebooky a šesť malých stolových počítačov s monitormi. Ide síce o použitú, približne trojročnú, techniku, no má pred sebou ešte dlhú životnosť.

Do učebne informatiky si ju z auta preniesli sami žiaci. Pristavili sme sa pri deviatakoch Kamile Číkovej a Leonovi Horváthovi. Zhodli sa, že darované počítače sa im v škole zídu, lebo niektoré už „dali výpoveď“. Jednoducho nefungujú. Obidvaja však patria k tým šťastnejším, ktorí majú tieto pomôcky k dispozícii aj doma. Drvivá väčšina tamojších žiakov ale prichádza do kontaktu s počítačmi len v škole.

„Tu sa s nimi stretávam najmä na informatike. Doma používam ten svoj pri matematike a fyzike,“ povedal Leon. Kamila pracuje s počítačom trochu častejšie. „Využívam ho na projekty v rámci geografie, dejepisu aj matematiky,“ reagovala. Zároveň prezradila, že rada „surfuje“ aj na sociálnych sieťach.

Nadšená riaditeľka

Riaditeľka školy Ildikó Kotlárová netají spokojnosť. „Som veľmi rada, že ste o nás napísali článok, prostredníctvom ktorého nás našli ľudia z EIB. Som naozaj vďačná, lebo počítače sme nutne potrebovali. Máme už totiž viacero nefunkčných. Takže som nadšená,“ povedala s úsmevom.

Keďže počítače od EIB zvyknú takouto cestou putovať do rôznych krajín Európskej únie, softvér si obdarovaná organizácia zabezpečuje sama – podľa svojich potrieb a národného systému, ktorý tam funguje. Inštalácia a príprava na ich plné využitie však podľa Kotlárovej nie je problém. „Samozrejme, dáme to do poriadku. Deti sa na nich naučia minimálne základy práce s počítačom. V súčasnosti je to už nevyhnutnosť,“ zdôraznila.

Riaditeľka si zaspomínala aj na nedávnu pandémiu, počas ktorej sa ukázalo, aké dôležité je mať k dispozícii modernú techniku. „Keďže väčšina našich detí ju nemá, s kolegami sme chodievali do každej jednej rodiny a nosievali sme žiakom pripravené úlohy, papiere, ceruzky. Pracovať z domu, dištančne, mohlo len veľmi málo z nich,“ doplnila.

Zástupkyňa EIB na Slovensku Zuzana Kaparová potvrdila, že ju inšpiroval náš článok. „Prečítala som si ho vlani pred Vianocami. Tým, že pani riaditeľka ma zaujala, a EIB Institute má takéto možnosti, proaktívne sme školu kontaktovali. Som rada, že dnes sme sem mohli doniesť našu IT techniku. Dúfam, že spolupracovať budeme dlhodobo,“ hovorí. Vo svojej iniciatíve by vraj chceli pokračovať a možno o rok, dva, radi prispejú podobným darčekom znova. Teraz deťom doniesli, okrem počítačov, aj nejaké šatstvo, potraviny a základné školské potreby. To už ale išlo zo súkromnej iniciatívy zamestnancov banky.

Pomáhajú aj inde

Európska investičná banka má ústredie v Luxembursku, pričom je finančnou inštitúciou Európske únie. Poskytuje dlhodobé úvery. Jej akcionármi sú členské štáty vrátane Slovenska. Vlani oslávila 65 rokov. Vnikla s cieľom rozvoja v rámci Európy – jej úlohou je prispieť k integrácii, vyváženému rozvoju, ekonomickej a sociálnej súdržnosti členských krajín.

„Pôsobíme nielen v Únii, ale aj globálne. Zhruba desať percent našich prostriedkov ide mimo EÚ. Nepodporujeme len členské štáty, ale aj prístupové krajiny či Ukrajinu. Programy máme tiež na Balkáne. Za minulý rok sme na rôzne projekty poskytli zhruba 88 miliárd eur,“ priblížila Kaparová.

„Keďže primárne nevytvárame profit, máme možnosť ísť do lepších úverových podmienok, ktoré klientom poskytujeme. Nie je to ale len o úrokovej sadzbe. Našou pridanou hodnotou je, že sa dokážeme adaptovať a flexibilne pripraviť podmienky každému konkrétnemu projektu,“ pokračovala s tým, že poskytujú aj poradenstvo. „Máme expertov na technické oblasti, životné prostredie či sociálne otázky. Vlastne skladáme tímy, ktoré pracujú na nami podporovaných projektoch. Dokážeme teda zapojiť odbornosť, zdieľať skúsenosti s podobnými projektmi v iných členských štátoch a podobne,“ ozrejmila.

Na Slovensku pôsobí EIB od roku 1992. Na projekty podporujúce hospodárstvo krajiny poskytla finančné prostriedky vo výške viac ako 10 miliárd eur. Spolupracuje predovšetkým so štátnymi inštitúciami, regiónmi aj väčšími mestami. Prostredníctvom rámcových úverov podporuje napríklad zelenú transformáciu a vzdelávanie. Nevylučuje tiež priestor na rekonštrukciu škôl v rámci energetickej účinnosti v podobe zatepľovania či výmeny okien.

Vlani poskytla EIB úverové linky trom nebankovým skupinám pôsobiacim na Slovensku. Tieto inštitúcie požičiavajú jej finančné prostriedky ďalej malým a stredným podnikom či obciam za výhodnejších podmienok. Peniaze putujú na podporu miestnej infraštruktúr, opatrenia v oblasti klímy, energetiky, rozvoja a inovácií. Približne 85 percent celkových finančných prostriedkov bolo vyčlenených pre menej rozvinuté regióny.