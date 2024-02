Najmenšie mesto na Slovensku žiada návrat policajtov. Primátor tvrdí, že bezpečnostná situácia sa „hrotila“

Po viac ako štvrťstoročí sa najmenšie mesto na Slovensku vracia k zriadeniu mestskej polície. Počet obyvateľov v Dudinciach je nižší ako v mnohých obciach, no situácia si podľa ich vedenia tento krok vyžaduje. Rovnaká služba však funguje aj v iných menších samosprávach. Tekovské Lužany ju majú zavedenú už od roku 1991.

Primátor Dudiniec Dušan Strieborný tvrdí, že za zriadením mestskej polície je súčasná bezpečnostná situácia, ktorá sa dosť „hrotila“. V ostatných rokoch sa podľa neho v kúpeľnom mestečku, ktoré má necelých 1 400 obyvateľov, zhoršovala.

„Sú najmä problémy s neprispôsobivými občanmi z okolitých obcí, ktorí sa tu zgrupujú a využívajú fakt, že sme destináciou cestovného ruchu. Na verejných priestranstvách obťažujú klientov, žobrú, pijú, vyberajú koše či inak narušujú poriadok,“ hovorí primátor. Okrem toho evidujú v ostatných dvoch rokoch päť požiarov v lesoparku, ktorý susedí s kúpeľmi. „Určite išlo o úmysel, no nedokázalo sa, kto to urobil. Zhoreli tu aj štyri schátrané chaty. Je predpoklad, že sú za tým práve neprispôsobiví, ktorí tam prebývali,“ povedal.

Obťažovanie turistov

Strieborný upozornil, že v rámci Banskobystrického kraja majú Dudince najväčší počet prenocovaní, čo bol tiež jeden z podnetov. „V roku 2019, teda pred pandémiou, sme tu mali takmer 390-tisíc prenocovaní. Vlani sme sa už skoro vrátili k podobnému číslu, keď sme ich zaznamenali 300-tisíc. Zvýšil sa nám tiež počet jednodňových návštevníkov, ktorých sme sem prilákali revitalizáciou kúpeľného parku,“ spomenul lokalitu, ktorá priťahuje stále viac turistov.

„Ľudia chodia na tamojšiu pešiu zónu tráviť svoj voľný čas. Korčuľujú sa tam, bicyklujú, kočíkujú. Nechýbajú tam rôzne estetické prvky, tiež posilňovacie stroje. Popritom využívajú ďalšie okolité služby,“ zhodnotil.

Ďalším dôvodom je aj nová parkovacia politika v meste, ktorú zavedú budúci rok. „Dopravné a bezpečnostné situácie sme sa teda rozhodli riešiť komplexne a systematicky. Mestská polícia tu už v minulosti pôsobila, no v roku 1998 bola zrušená,“ ozrejmil. Dôvod, prečo vtedy k tomu došlo, mu nie je známy, no predpokladá, že za tým bola úspora peňazí.

„Od roku 2015, ako som vo funkcii, sme túto službu nahrádzali inšpektormi verejného poriadku. Vieme ale, že oni tie právomoci nemajú ani zďaleka také, ako mestskí policajti,“ pokračoval primátor s tým, že noví uniformovaní zamestnanci budú sídliť v priestoroch mestského úradu. Objasnil, že prevádzku plánujú spustiť od mája.

„Začneme so štyrmi členmi. Uvidíme, či to bude postačovať, alebo pristúpime k rozširovaniu. Spolupracovať chceme aj so súkromnou bezpečnostnou službou, ktorú majú zriadenú v kúpeľoch,“ vysvetlil. Zatiaľ však nepôjde o nonstop prevádzku – tamojší policajti budú v pracovnom týždni hliadkovať dvanásť hodín denne. Cez víkendy, počas rôznych podujatí, plánujú aj nočné služby.

Činnosť mestskej polície vyjde Dudince, v aktuálnom roku, na 130-tisíc eur. „Sú v tom zahrnuté úvodné náklady súvisiace s technickým vybavením ako auto, ošatenie a podobne. Tiež osemmesačná prevádzka, keďže fungovať to bude od mája,“ doplnil Strieborný.

Tamojší obyvatelia, ktorých sme oslovili, zriadenie mestskej polície vítajú. Zhodujú sa pritom so slovami primátora. „Vyskytuje sa tu veľa cudzích ľudí, aj množstvo návštevníkov. Bezpečnosť je niekedy narušená, takže je to potrebné,“ mieni Barbora. Podobne reagoval aj Alexander. „Najmä v letnom období je tu veľmi veľa neprispôsobivých občanov a tí nám tu robia strašnú šarapatu. Mestská polícia sa tu určite uživí,“ tvrdí.

Osvedčili sa aj inde

Svoju mestskú políciu majú aj iné malé mestá – napríklad Rajecké Teplice s 2 850 obyvateľmi. Keďže aj v tomto prípade ide o kúpeľnú lokalitu, zrejme si to tiež vyžiadal zvýšený počet návštevníkov. Dobré dôvody má na to určite aj Jelšava s 3 200 obyvateľmi. Z nich viac ako tisícku tvoria Rómovia.

Niektoré obce majú vyššiu populáciu ako mestá. Je teda prirodzené, že tiež si zriadili obecnú políciu. V Bernolákove s 9 500 obyvateľmi funguje od mája 2008. „Počet príslušníkov sa pohybuje, aj s náčelníkom, stále okolo desiatich. Hliadky sú v službe nonstop,“ uviedol poverený náčelník Obecnej polície v Bernolákove Martin Kováč.

Ročná prevádzka vyjde tamojšiu samosprávu na 400-tisíc eur, no viacerí miestni sa zhodujú, že ich prítomnosť v uliciach je potrebná. „Pri počte ľudí, ktorý sa u nás pravidelne navyšuje, a čudných indivíduách na zastávkach či miestnom cintoríne, sú potrební,“ miení Miroslav. Súhlasí s ním aj pani Emília. „Určite áno. Veď vieme, ako sa tu predtým veselo kradlo. Aj keď nemôžu byť všade a nedá sa zabrániť všetkým výtržnostiam,“ poznamenala.

Obecnú políciu majú od mája 1991 aj Tekovské Lužany s 2 800 obyvateľmi. Tvoria ju štyria členovia, pričom v službách sa striedajú po dvoch. Nonstop to pokryť nie je možné, no vždy má pohotovosť jeden poverený príslušník na služobnom mobilnom telefóne.

„Obecná polícia má samostatnú kanceláriu a služobné vozidlo, ktorému nechýba, okrem iného, zdravotnícke vybavenie vrátane defibrilátora,“ priblížil starosta Marián Kotora. „Okrem udržovania verejného poriadku riešia priestupky na úseku záškoláctva, asistujú pri dopravných nehodách, požiaroch, živelných pohromách. Úzko spolupracujú so štátnymi policajtmi,“ spresnil starosta. Dodal, že ročný rozpočet na činnosť obecnej polície je v Tekovských Lužanoch približne 110-tisíc eur.