Spúšť v škole na Kysuciach: Mladí vandali zdemolovali kontajnery a smeti podpálili

Na „neskutočný vandalizmus“, ku ktorému došlo na sídlisku Žarec, upozornila čadčianska samospráva. Priblížila, že v noci na pondelok sa neznámi páchatelia rozhodli vyraziť do mesta za zábavou. Tá však spočívala, v ich poňatí, v ničení majetku Základnej školy na Štefánikovej ulici. Vedenie mesta prípadných svedkov vyzýva, aby sa obrátili na políciu. Voči páchateľom tak budú môcť byť vyvodené dôsledky vrátane finančnej náhrady za zničenie majetku. Škodu odhadujú na zhruba 4-tisíc eur.

Primátor Čadce Matej Šimášek uviedol, že aktuálne sa pracuje s viacerými verziami, no je vysoká pravdepodobnosť, že išlo o delikventné správanie mládeže. „Vysypali a rozhádzali tam školské kontajnery, časť odpadkov zapálili. Privolaní boli aj hasiči, ktorí plamene, našťastie, včas zlikvidovali,“ povedal.

Pätnásťroční podpaľači?

Náčelník Mestskej polície v Čadci František Linet spresnil, že o horiacich odpadkových košoch pri základnej škole prijali anonymný oznam. „Po príchode našej hliadky tam už bol hasičský záchranný zbor, ktorý zabránil tomu, aby sa plamene šírili ďalej,“ vysvetlil.

Podľa vyjadrení svedkov to vraj mali spôsobiť dvaja mladíci vo veku asi 15 rokov, ktorí mali na sebe tmavé oblečenie – čierne mikiny s kapucňou na hlave. Ich identifikácia je teda komplikovaná. Okrem toho, škola nemá vo vonkajších priestoroch žiadny kamerový systém.

zväčšiť Foto: archív mesta Čadca spúšť, Čadca, základná škola Spúšť, ktorú v areáli školy po sebe zanechali vandali.

Náčelník pokračoval, že prejavy vandalizmu, ktorý sa väčšinou objavuje počas prázdninového obdobia, v školách už v minulosti zaznamenali. „Došlo napríklad k poškodeniu budovy, keď páchateľ vnikol cez okná. Následne rozbil dvere, prešiel do klubovne a tam porozbíjal nejaký inventár,“ spomenul jeden z incidentov.

Aby podobným udalostiam zabránili, samospráva umožnila školám zabezpečiť si vnútornú monitorovaciu techniku, cez ktorú poskytuje ochranu dotknutých priestorov mestská polícia. „Vandalizmus sa týmto spôsobom vo veľkej miere eliminoval,“ tvrdí Linet. Dodal, že aktuálny prípad už vyšetruje štátna polícia.

Začali trestné stíhanie

Je vraj predpoklad, že za vyčíňaním v školskom areáli môže byť niekto, kto veľmi dobre pozná tamojšie priestory. Nie je preto vylúčené, že by mohlo ísť aj o žiakov poškodenej školy. Jej riaditeľka Katarína Materánková reagovala, že existuje aj takáto možnosť. „Netuším, kto to mohol byť, ale nemám pocit, že by sme tu mali súčasných či bývalých žiakov, s ktorými by sme mali nejaké extra problémy. Za nikoho však človek ruku do ohňa nedá, takže ťažko hovoriť,“ podotkla. Ak by ale naozaj išlo o výtržníkov v žiackom veku, zaráža ju, ako sa vonku môžu potulovať v neskorých hodinách. „Neviem, kde sú rodičia, keď o pol jednej v noci nemajú deti doma,“ poznamenala.

Riaditeľku o incidente vraj hneď informovali mestskí policajti s tým, že oheň je už zahasený. Jej prítomnosť tam v noci nebola potrebná, takže pohľad na spôsobenú spúšť sa jej naskytol na druhý deň ráno.

„Po príchode do práce som zistila, že zhoreli všetky kontajnery. Videla som neskutočný neporiadok – popraskané okná vplyvom ohňa, spálené odpadky, plast z košov zatečený na betóne aj tráve,“ objasnila. Požiar musel byť podľa nej pomerne veľký, keďže kontajnery vyhoreli do tla. Ozrejmila, že budova, pri ktorej vandali vyčíňali, sa nachádza v odľahlejšej časti. „Je to učebňa technickej výchovy, ktorá je pred zrakmi dosť schovaná. Aj preto si zrejme trúfli urobiť to tam,“ mieni riaditeľka.

Žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková potvrdila, že v pondelok, zhruba desať minút po polnoci, preverovala ich hliadka oznámenie v súvislosti s požiarom plastových kontajnerov na odpad v areáli čadčianskej školy.

„Preverovaním sa zistilo, že došlo k poškodeniu štyroch kusov kontajnerov. Na základe vzniku požiaru praskli dve sklenené výplne na oknách budovy. Skutku sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ. Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci,“ uzavrela hovorkyňa.