Dovolenku „za facku“ nájdete aj v malebných kútoch Slovenska. Ponúkajú romantiku i dobrodružstvo

Len desať eur za noc bez ohľadu na počet ubytovaných ľudí sa mnohým môže zdať ako niečo neuveriteľné. Takáto možnosť však existuje. Podmienky sú síce trochu skromnejšie, no útulné. Vychutnať si ich môžete ďaleko od civilizácie, v úplnom tichu, v lone prírody. Záujem o takéto dobrodružstvo stále rastie, počet prenocovaní stúpa. Termín si preto treba dohodnúť vopred.

Nenáročných, ktorí uprednostňujú niečo iné ako luxusné rezorty pri mori, vyjde pobyt v obklopení našich čarovných hôr lacno. Lákavou je v ostatných dvoch rokoch napríklad útulňa Poľana, ktorá sa nachádza nad Hriňovou. Jedna noc tam stojí len desať eur. Potvrdil nám to Marian Babic, vedúci hriňovského oddelenia vnútornej správy. Práve vedenie mesta sa, v spolupráci s Regiónom Podpoľanie, postaralo o obnovu objektu, ktorý kedysi slúžil ako koliba. Tá už neplnila svoj pôvodný účel a roky chátrala. Polorozpadnutú ju teda zachránili a v júni 2021 otvorili pre turistov.

Lacné ubytovanie v lone prírody Video Zdroj: MsKS Hriňová

Útulňa Poľana je podľa Babica naozaj útulná. „Ide o bývalú lúčnu maštaľ. Je to stavba zo skál, ktorá má klasické podkrovie – v ňom sú umiestnené matrace. V prízemnej časti je liatinová piecka na drevo. Nechýbajú stoličky, stôl a pri stene je dlhá lavica na sedenie,“ priblížil. Toalety sú riešené formou latríny. „Elektrina a tečúca voda tam nie sú. Aj v tom je tá romantika,“ mieni. Ozrejmil, že v blízkosti útulne je pitný prameň, z ktorého môžu ubytovaní čerpať. Je však na individuálnom zvážení, či vodu z neho budú používať, alebo si donesú svoju.

Bez svetelného smogu

Babic pokračoval, že spomínané turistické zariadenie má kapacitu pre pätnásť ľudí, ktorí tam nocujú vo vlastných spacákoch. Variť si môžu na piecke či ohnisku, ktoré je urobené vo vonkajších priestoroch. „Záujem je celkom slušný. Napríklad vlani sme tam zaznamenali 36 pobytov, pričom návštevníci prichádzali z celého Slovenska – od Bratislavy cez Nitru až po Košice,“ povedal. Dá sa vraj očakávať, že to ešte stúpne.

„Preto ľuďom odporúčam, aby sa radšej vopred nahlásili v Turistickej informačnej kancelárii Hriňová. Tam si potom môžu vyzdvihnúť kľúč, keďže objekt je uzamknutý,“ vysvetlil. Zároveň pochválil disciplinovanosť turistov. „Správajú sa slušne, nestretli sme sa zatiaľ so žiadnymi škodami, ktoré by spôsobili. Potrebná je z našej strany len prevádzková, teda bežná, údržba,“ tvrdí. Vzápätí upozornil, že turisti majú v tejto oblasti bohaté možnosti výletov. Po vyznačenej trase sa môžu vybrať napríklad k vodopádu Bystrô či na skalný útvar Kešovka, odkiaľ je jeden z najkrajších panoramatických výhľadov na Podpoľaní.

Od Hriňovej je útulňa vzdialená niekoľko kilometrov. Autom sa dá dostať po ceste k horskému hotelu Poľana, ku ktorému je to z mesta dvanásť kilometrov. Ďalšie dva je nutné prejsť pešo – zaparkovať treba v lokalite Javorinka.

Dostať sa tam dá aj elektrobicyklom, ktorý je možné rezervovať si v niektorej z cyklopožičovní na Podpoľaní. K dispozícii je osemnásť bicyklov, ktorých nadobudnutie, tiež projekt premeny koliby na turistickú útulňu, finančne podporila Banskobystric­ká župa.

Najžiadanejšie ročné obdobie pobytov sa podľa Babica jednoznačne určiť nedá. „Pre mňa je krásne každé,“ usmial sa. „Keď je tam veľa snehu, ako bolo nedávno, je tam nádherná zima. Na jar zase všetko kvitne, prebúdza sa, čo má veľké čaro. V lete sú tam jasné noci – bez svetelného smogu je pozorovanie nočnej oblohy silným zážitkom. No a jeseň na Podpoľaní, ktorá hrá všetkými farbami, je jedinečná,“ uzavrel.

V rovnakej lokalite sa nachádza aj ďalšia koliba, ktorá stojí za pozornosť. Tú začalo rekonštruovať mesto s dobrovoľníkmi ešte v apríli 2015 a v súčasnosti je známa ako útulňa Javorinka. Jej priestory sú o niečo skromnejšie – na pričniach, vo vlastných spacákoch, sa tam vyspí osem osôb. Otvorená je však nonstop a zadarmo.

Murovaná chata

Desať eur za noc, tiež bez ohľadu na počet turistov, stojí aj ubytovanie v murovanej chate, ktorú prenajíma už viac ako dekádu obec Plešivec (okres Rožňava). Domácich obyvateľov to vyjde ešte o polovicu menej. Starostka Iveta Šušánová uviedla, že nejde o žiadny luxus, no núdzu o záujemcov nemajú. Ich Barkaiho chata, ktorá stojí v Národnom parku Slovenský kras, je podľa starostky obsadená v podstate stále. Od obce je vzdialená do desať kilometrov, terénnym autom sa dá dostať priamo k nej.

„Je v pôvodnom stave, prenocovať tam môže desať osôb. Elektrina ani voda tam nie sú, no ľudí to neodrádza,“ hovorí Šušánová. „Je tam zariadená kuchyňa, nechýba riad ani postele. Vodu si ubytovaní musia zabezpečiť sami, alebo požiadajú nás a my im ju tam nejako dopravíme,“ vysvetlila. V prípade záujmu treba kontaktovať obecný úrad.

Aj v tejto lokalite je najväčším lákadlom príroda a množstvo turistických trás. Pozornosť návštevníkov však priťahuje tiež unikátne technické dielo v podobe Serényiho cisterny, ktorú na Plešiveckej planine vybudovali v roku 1913 kvôli zadržiavaniu dažďovej vody. Okolité lúky totiž spásal dobytok, pričom vody bol nedostatok.

Špeciálna cisterna, jediná v strednej Európe, je okrúhla betónová stavba s priemerom pätnásť metrov a hĺbkou takmer štyri metre. Je schopná zadržať až 960-tisíc litrov vody. Podľa historických dokumentov sa v jej okolí páslo, v roku 1935, približne päťsto kusov hovädzieho dobytka, sto koní a tisíc oviec. Svoju funkciu prestala plniť koncom minulého storočia.