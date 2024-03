Domovy dôchodcov sú pre mnohých seniorov „strašiakom“. Lunterova župa má recept, ako sa im vyhnúť

Nikde nie je lepšie, ako doma. Život v sociálnom zariadení pre seniorov by mal byť tou úplne poslednou alternatívou. Banskobystrická župa im ako jediná na Slovensku umožňuje zostať vo svojom prirodzenom prostredí aj „na staré kolená“ - keď už samostatne nevládzu fungovať. Pomoc priamo v ich domácnostiach podporuje kraj projektom, ktorý funguje už tretí rok. Aktuálne sa rozširuje, pričom je do neho zapojená viac ako stovka obcí.

Sprevádzanie k lekárovi, na úrady, vybavenie zdravotníckych pomôcok, monitorovacie náramky, ale aj pomoc s domácimi prácami ako sú varenie či upratovanie. To všetko sú služby, ktoré poskytujú Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Banskobystrická župa, ktorá projekt spustila v roku 2021, teraz túto sieť centier rozširuje zo štyroch na desať mikroregiónov. Pôsobiť tak bude až v 140 obciach, pričom táto služba pokryje už štvrtinu kraja.

K mikroregiónom Pri Slanej, Novohradské podzámčie, Veľký potok – Ipeľ, Banská Štiavnica a okolie sa podpisom memoranda o spolupráci pridalo ďalších šesť. Sú to Horehron, Pliešovská kotlina, Rimava – Rimavica, Nová Baňa, Fiľakovsko, Kremnicko a okolie.

„To znamená, že celkovo obslúžime vyše tisíc klientov, ktorým umožníme dôstojne žiť tam, kde sú zvyknutí – priamo u nich doma,“ hovorí predseda BBSK Ondrej Lunter. Vysvetlil, že v nových spádových obciach vzniknú kontaktné centrá s pracovníkmi, ktorí budú pomáhať s takzvanou posudkovou činnosťou alebo asistovať seniorom pri vybavovaní dopravy k lekárovi či do nemocnice.

„Poskytneme im tiež elektronické náramky, ktoré ich budú nonstop monitorovať. Ak napríklad klient doma spadne, náramok to hneď identifikuje a spojí ho s dispečingom, ktorý pošle záchranku,“ priblížil. Zároveň upozornil, že v rámci krajov je Banskobystrický jediný, ktorý sa do takéhoto projektu pustil. „Verím, že v nasledujúcich rokoch sa pridajú aj ďalšie, lebo toto je recept pre celé Slovensko,“ poznamenal.

Symbolický poplatok

Riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu BBSK Denisa Nincová vysvetlila, že v každom z desiatich centier budú zamestnaní traja pracovníci. Pripomenula, že ich náplňou bude poradenstvo v rámci vybavovania rôznych záležitostí, tiež asistencia pri návšteve lekára či pomoc s nákupmi alebo prácami v domácnosti. Z regiónov, kde už takto istý čas fungujú vedia, že dôležitou činnosťou je tiež pomoc pri riešení získania zdravotných pomôcok a kompenzácií. „V desiatkach prípadov tí pracovníci vybavili napríklad chodítka, schodolezy, plošiny a podobne,“ povedala.

„Z európskych zdrojov sme na projekt získali 2,2 milióna eur, ďalších viac ako 100-tisíc dá župa na spolufinancovanie monitorovacích náramkov,“ objasnila Nincová. Za poskytnuté služby ľudia zaplatia v podstate symbolickú sumu. „Ak potrebujú len nejaké poradenstvo či sprevádzanie, je to zadarmo. V prípade poskytovania opatrovateľskej služby je to o nastavení cien jednotlivých obcí. Veľkú časť mzdy ale vykrýva národný projekt na podporu tejto služby, takže doplatok je momentálne vo výške 2 až 5 eur mesačne,“ ozrejmila Nincová. Dodala, že o existencii týchto služieb a postupe, ako sa k nim dostať, sa ľudia dozvedia v rámci osvety v jednotlivých obciach.

Jedným zo šiestich nových mikroregiónov, ktoré sa do projektu pridávajú, je Nová Baňa. Jej primátor Branislav Jaďuď predpokladá, že na úvod sa ujmú desiatok klientov. „Nedá sa povedať, že nám ide o kvantitu. Skôr možno o to, aby sme predišli niečomu, čo by mohlo mať nežiaduci dopad,“ hovorí. Podčiarkol, že ľuďom chcú skvalitniť život. Záujem o túto službu je podľa neho zjavný. „Komunikujeme s jednotlivými starostami obcí. Tie, ktoré ešte nemajú terénne opatrovateľky možno budú práve cez tento nový nástroj uvažovať, ako ich sprístupniť,“ uviedol Jaďuď.

Boli by stratení

O tom, že bez opatrovateľky by boli stratení, nám porozprávali manželia Elena (75) a Július (84) Foťkovci, ktorých sme navštívili v novobanskej časti Čierny lúh. „Pomáha nám úplne so všetkým. Robí nákupy, varí, upratuje, perie, sprevádza na vyšetrenia k lekárom,“ pochvaľuje si pán Július. „Keby sme ju nemali, je to načisto v prdeli,“ zažartoval svojsky. Vzápätí zvážnel.

„Bez nej by sme doma rozhodne zostať nemohli. Kúrime drevom, no sami by sme to už nezvládli. Také varenie je v našom prípade už tiež absolútne beznádejné. Mne sa trasú ruky a manželka je po operácii nohy pripútaná na lôžko,“ podotkol. Veselý senior si nevie ani len predstaviť, že by s manželkou mali skončiť v domove dôchodcov. „Do smrti už voľáko dopracujeme tu,“ uzavrel.

Pani Elena tiež netají spokojnosť, že s manželom, s ktorým zdieľa spoločný život už desiatky rokov, môžu zostať naďalej doma. Na svoju polovičku nedá dopustiť. „Keď vidí, že potrebujem vodu, podá mi ju. Alebo mi urobí kávu či zohreje jedlo v mikrovlnke, keď je opatrovateľka pri inom klientovi,“ opísala ich vrúcny vzťah.

Opatrovateľka Edita Lauková potvrdila, že v domácnosti Foťkovcov pomáha vo všetkom. „Od prania cez upravovanie, varenie, nosenie dreva a jeho prípravy na zakúrenie. Zabezpečujem lieky, nákupy a vybavujem rôzne veci, s ktorými si už starí ľudia sami neporadia. Chodím sem denne na štyri a pol hodiny,“ zhodnotila. Doplnila, že sú rodiny, ktoré nemajú nablízku svoje deti, takže postarať sa o seniorov musia opatrovateľské služby.