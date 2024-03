Kúpele Sliač sa ocitli v strede roztržky politikov. Ich riaditeľ je optimista, verí v skorú obnovu

Majú obrovský potenciál, no už desaťročia čakajú na rekonštrukciu. Zdá sa ale, že Kúpele Sliač sa stali predmetom politického boja. Rozruch v súvislosti s nimi vyvolal teraz šéf strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík. Tvrdí, že sa začali diať čudné veci, lebo milióny, ktoré by mali putovať na obnovu tohto klenotu, by mohli byť použité aj inak. Rezort hospodárstva reaguje, že spomínané peniaze na odštartovanie renovácie nestačia. Riaditeľ kúpeľov si myslí, že možnosť existuje.

Kúpele Sliač Video Zdroj: TV Pravda

Exšéf rezortu hospodárstva a predseda SaS podčiarkol, že Kúpele Sliač sú klenotom slovenského kúpeľníctva a jednými z mála, ktoré patria štátu. Vrátil sa tiež do ich minulosti. „Pri peniazoch určených pre tieto kúpele sa diali podivuhodné veci. Naozaj to bola výkladná skriňa, čo si dobre pamätajú najmä ľudia zo stredného Slovenska. V divokej privatizácii si ich ale uchmatol vtedajší minister zdravotníctva Viliam Soboňa (HZDS),“ pripomenul Sulík.

Pokračoval, že keď v roku 1998 nastúpila prvá vláda Mikuláša Dzurindu, štát Soboňovi kúpele zobral a previedol ich na Fond národného majetku (FNM). Ten sa v roku 2016 premenoval na firmu MH Manažment – jej stopercentným akcionárom je rezort hospodárstva, pod ktorý spadajú sliačske kúpele. Ozrejmil, že iné štátne kúpele patria, čiastočne, pod ministerstvo zdravotníctva.

„V roku 2012 sa členom prezídia FNM stal vtedy mladík Juraj Gedra (Smer). To znamená, že 26-ročný človek sa dostal do predstavenstva FNM, ktorý v tom čase spravoval majetok za vyše 2 miliardy eur. O štyri roky nato mala spoločnosť MH Manažment na účte 32 miliónov eur,“ povedal Sulík. Je presvedčený, že s týmito peniazmi mohli začať s rekonštrukciou kúpeľov. Tie ale nechali ďalej chátrať, lebo pre spomínané prostriedky vraj mali iné použitie a to „ukradnúť ich“.

Poukázal pritom na kauzu vyplácania odmien za právne služby vo výške 19 miliónov eur. Konkrétne išlo o spor o vodnú elektráreň Gabčíkovo s talianskym Enelom, ktorý zvlášť žaloval MH Manažment a zvlášť rezort hospodárstva. Ten v rovnakej veci platil za právne zastupovanie 200-tisíc eur.

Ďalších 8 miliónov dostal podľa Sulíka za svoje právne služby Renát Dvorecký. Ten si vraj len vypočul rozsudok v spore so spoločnosťou Port Service, ktorý bol už v tom čase vyhratý. „Juraj Gedra, ktorý je v súčasnosti šéfom úradu vlády, osobne podpísal objednávku,“ zdôraznil predseda SaS. „Smerácki nominanti sa postarali o to, že MH Manažment bol za tri roky vytunelovaný. V roku 2018 mala spoločnosť na účte už len 4 milióny eur,“ poznamenal s tým, že aktuálne je v tejto veci obnovené trestné stíhanie.

Preferujú eurofondy

Súčasnú ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas) zároveň Sulík vyzval, aby ihneď začali s rekonštrukciou sliačskych kúpeľov. Upozornil, že za minulej vlády pripravili architektonickú súťaž, takže treba už len začať. MH Manažment má teraz podľa neho na účte 32 miliónov eur, ktoré tam pribudli vďaka jeho pôsobeniu a možno ich použiť na úvodné práce. „Žiaľ, opäť sa začali diať zvláštne veci. Pani ministerka sa už stihla vyjadriť, že tie milióny môžu ísť aj inde. Možno to plánujú opäť rozkradnúť,“ mieni Sulík.

Na čo by dotknuté peniaze mali byť využité a kedy by mohlo dôjsť k odštartovaniu rekonštrukcie, sme sa pýtali rezortu hospodárstva. Peter Podstupka z tamojšieho tlačového odboru uviedol, že architektonická štúdia je predovšetkým ideovým zámerom, no nie konkrétnym projektom, na základe ktorého by sa mohla začať rekonštrukcia. „Preto tvrdenie, že je možné začať bezprostredne, je nepravdivé,“ podotkol. Naďalej však podľa neho platí, že rezort hľadá spôsoby, ako zabezpečiť dlhodobý a udržateľný rozvoj kúpeľov v rukách štátu, pričom preferovaným zdrojom financovania obnovy sú eurofondy.

„Je pravda, že spoločnosť MH Manažment má k dispozícii vyše 30 miliónov eur. Tieto peniaze ale nie sú dostatočné na rekonštrukciu kúpeľov ani v základnom variante. V minulosti na to neboli vyrokované žiadne úvery práve preto, že štát nemal konkrétne projekty,“ vysvetlil Podstupka. Začať s čiastočnou rekonštrukciou podľa neho nedáva zmysel, kým nie je jasne definovaný rozpočet. „Preto odmietame nepremyslené návrhy opozície, ktorá mala dosť času túto situáciu riešiť, no žiadne systémové zmeny v tejto oblasti sama neurobila,“ dodal Podstupka.

Gedra na obvinenia zo strany šéfa SaS reagoval, že Sulík je politický stroskotanec, ktorý rozbil tri vlády. „Jediné, čo po ňom zostalo, je seriál s Geissenovcami a vypitý bar v Dubaji. Teraz sa rozhodol pošpiniť ma úbohými a hlúpymi klamstvami z udalostí spred desiatich rokov,“ povedal. Tvrdí, že žiadnu zmluvu nevypovedal a ani žiadnu novú nepodpísal.

„Spomínanú advokátsku kanceláriu vybrala externá spoločnosť a nebola len na vyhlásení rozsudku. Vec riadne zastupovala a nad tisíckami strán strávila celé hodiny. Ale hlavne vyhrala súdny spor v prospech štátu za viac ako 80 miliónov eur,“ hovorí Gedra. Podčiarkol, že celá záležitosť bola za ostatnú dekádu niekoľkokrát preverená Národnou kriminálnou agentúrou, Generálnou prokuratúrou, Úradom pre verejné obstarávanie, Najvyšším kontrolným úradom, tiež Slovenskou advokátskou komorou.

„Ani po tri a pol ročnom najhrubšom znevažovaní trestného práva Matovičom, Lipšicom aj Sulíkom nie som obvinený a nebol som ani vypovedať,“ zhodnotil Gedra. „Za tie jeho kriminálne lži ma napadlo podať aj trestné oznámenie, ale pán Sulík je politik, ktorý už bol. Pre mňa je oveľa dôležitejšie, že v čase, keď som pracoval na FNM, a následne v MH Manažment, sme vyhrali v prospech štátu súdne spory za viac ako 800 miliónov eur,“ tvrdí. Naučilo ho to vraj, že v súdnych sporoch „bič plieska na konci“ a rovnako to platí aj v živote. „To, čo urobil pán Sulík, je len úbohý pokus prekryť smutný koniec svojej vlastnej politickej kariéry,“ uzavrel.

Nádej žije

Celková renovácia Kúpeľov Sliač je odhadnutá na 200 miliónov eur, pričom prvá etapa má stáť 60 miliónov. Kompletný „balík“ by mal pokryť obnovu liečebných domov Slovensko, Bratislava, Detva, Amália, tiež kúpeľné domy 1 a 2, čiže budovy, ktoré sú dlhé roky mimo prevádzky.

Riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch ešte vlani v septembri uviedol, že ak to zo strany akcionára nebude meškať, k odštartovaniu prác by mohlo dôjsť koncom tohto roka. Zaujímalo nás preto, ako to vidí v súčasnosti. Začnú s obnovou už o niekoľko mesiacov?

„Šanca je stále. Štandardne ďalej pracujeme a kompletizujeme celú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia, ktorá by mala byť v krátkom čase hotová. Je to dôležité pre ďalšie povolovanie stavieb v prvej etape,“ hovorí riaditeľ. Zhruba o mesiac budú disponovať aj projektovou dokumentáciou potrebnou pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu liečebného domu Poľana. „Ten sa nachádza, v rámci prvej etapy, trošku mimo. Čiže mal by byť úplne prvým objektom, ktorý by sme vedeli posunúť do rekonštrukcie. Nezastavili sa žiadne procesy, nie je to stopnuté,“ zhodnotil.

Beňuch priblížil, že na prelome januára a februára predstavovali celý projekt vedeniu ministerstva hospodárstva, ktoré ich navštívilo priamo v kúpeľoch. „Podali sme kompletné informácie pripravenosti, zodpovedali sme otázky a teraz čakáme na stanovisko nášho akcionára, ktorý si to nanovo celé naštudoval, že ako pôjdeme spolu ďalej. Rozišli sme sa vlastne s tým, že máme ich dôveru a aby sme s projektom pokračovali,“ povedal. Zároveň spomenul, že momentálne rezonujú správy o hľadaní zdrojov na pokrytie celej prvej etapy.

„Súhlasíme však tiež s tým, že sa dá začať niečo robiť aj z peňazí, ktorými akcionár, čo je verejne známa informácia, disponuje. Dôležité je, aby sme si vedeli povedať, o aký rozsah prác pôjde a do akého stavu to dokážeme za tie financie dostať,“ dodal riaditeľ.

Unikátne pramene

Predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov Janka Zálešáková zdôraznila, že sliačske majú obrovský potenciál. Mrzí ju, že po ich „nešťastnej“ privatizácii, začali upadať. „Nedošlo k ich rozvoju. Ťažko ich porovnávať s inými štátnymi, keďže dlhé roky boli v súkromných rukách. Vtedy sa tam nič neopravovalo a jednotlivé budovy, okrem centrálnej, postupne zatvárali,“ hovorí. Je presvedčená, že záchrana v podobe ich prebratia ministerstvom hospodárstva prišla v poslednej chvíli.

„Rekonštrukcia je dôležitá, lebo tie prírodné liečivé zdroje na Sliači sú mimoriadne a výdatné. Je to uhličitá voda, ktorá je dokonca termálna. To nie je bežné, takýchto zdrojov nie je veľa ani v rámci Európskej únie,“ poukázala Zálešáková na unikátnosť tamojších prameňov. „Osobne som vyjadrila veľké nadšenie, že sa to konečne reštartuje a vrátime Sliač späť. Je ale smutné, že je tak trochu predmetom politického boja. Po voľbách sa vždy začína v presvedčovaní politikov, že je to potrebné, vlastne od nuly,“ poznamenala. Podčiarkla, že investovať sa do toho určite oplatí.

Predsedníčka ozrejmila, že štát má, aj v rámci akcií Všeobecnej zdravotnej poisťovne, niekoľko ďalších kúpeľných zariadení. Známe sú napríklad Kúpele Diamant v Dudinciach, Špecializovaný liečebný ústav Marína v Kováčovej a ďalšie, o ktorých je možné hovoriť ako o štátnych, sú rezortné.

„Ministerstvo vnútra má tri takéto podniky – Kúpeľno-liečebný ústav Družba v Bardejovských kúpeľoch, Arco v Trenčianskych Tepliciach a Kúpeľno-rehabilitačný ústav Bystrá, ktorý sa nachádza v Liptovskom Jáne,“ vymenovala. Objasnila, že rezort obrany má, v rámci akciovej spoločnosti Horezza, kúpele Granit v Piešťanoch, Klimatické kúpele Tatranské Zruby a ďalší hotel Granit v Novej Polianke. „Keďže ide o silové subjekty, hlavnú doménu tam tvoria rekondičné pobyty pre zamestnancov, no majú aj bežných klientov cez poisťovne,“ doplnila Zálešáková.