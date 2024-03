Veľké pátranie na východnom Slovensku. Stratil sa iba trojročný chlapček

​V okolí obce po ňom pátrali profesionálni i dobrovoľní hasiči, policajti, vojaci, kadeti strednej policajnej školy a hľadal ho aj vrtuľník Ministerstva vnútra SR, informovali tvnoviny.sk.

„V stredu (6.3.) popoludní polícia prijala na tiesňovej linke 158 oznámenie o nezvestnosti maloletej osoby. Policajti po nezvestnej maloletej osobe začali okamžite pátrať, do pátrania sa okrem policajtov z priľahlých obvodných oddelení zapojil aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín, záchranári so štvorkolkami, príslušníci HaZZ, dobrovoľní hasiči z okolitých dedín. Súčinnosť poskytoval aj vrtuľník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a do pátrania sa zapojili aj študenti Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach,“ uviedla pre portál hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Chlapca sa zatiaľ nepodarilo nájsť.

„Prepátrané bolo nielen blízke okolie či miesta možného výskytu maloletej osoby, ale aj blízky lesný porast, avšak aj napriek snahe všetkých zúčastnených sa doposiaľ nezvestné maloleté dieťa nájsť nepodarilo,“ dodala košická policajná hovorkyňa.