Nehorázne barbarstvo: Z hrobu zmizol vzácny kov, škodu odhadujú na tisícky eur

Okradnutý hrob Video Zdroj: TV Pravda

Historickú mrežu niekto ukradol z hrobu, v ktorom sú pozostatky človeka pochovaného v roku 1895. Už na prvý pohľad je zjavné, že naň nikto nechodí – nezdobia ho žiadne kvety ani horiace sviečky. Je tam už len tráva a staré kamene, ktoré ohraničujú miesto posledného odpočinku, obrastené machom.

Donedávna tam boli aj pekne spracované, no teraz už zmiznuté, mreže, ktoré pochádzali z dielne umeleckého kováča Karola Fizélyho (1844 – †1933). V Štiavnici tento majster po sebe zanechal hlbokú stopu – najvýraznejšiu je možné vidieť v areáli bývalej Baníckej akadémie, kde vytvoril vstupné brány, oplotenie, zábradlia schodísk, osvetľovacie telesá či mrežovú výplň v oknách a na dverách. Inšpiroval sa vraj pri tom bránami vo Versailles pri Paríži. Z jeho dielne však pochádza tiež vstupná brána do evanjelického cintorína, na ktorom je pochovaný aj samotný umelec.

Skončili v záhrade?

Na to, že takmer 130 rokov staré dielo z hrobu niekto „šlohol“, upozornil banskoštiavnický evanjelický farár Daniel Gdovin. Cintorín vlastní ich cirkev, no patrí pod správcovstvo mesta. „Náš zbor tam ale pravidelne robieva brigády. Po poslednej som si to tam celé nasnímal, aby som mal dôkazy, ak dôjde k prevracaniu pomníkov. Tak som si, s odstupom nejakého času, všimol, že niekto odpílil historické zábradlie z hrobu, v ktorom odpočíva štyridsaťročný muž,“ povedal farár. Odhaduje, že sa to muselo stať len nedávno.

„Liatina totiž koroduje veľmi rýchlo a na jednom stĺpiku, ktorý tam zlodej asi zabudol, vidieť čerstvý rez,“ vysvetlil. Samozrejme, zostal zhrozený a hneď dal podnet aj na políciu. „Veď je to barbarstvo,“ podotkol. Ozdobná mreža mohla podľa neho putovať k niekomu do záhrady.

Čítajte aj Pátranie s tragickým koncom. Strateného trojročného chlapca našli mŕtveho

„Celá bola krásne zachovaná, s pekným vzorom. Najskôr som si myslel, že ju zobrali nejakí zberači kovov. O kúsok ďalej som však pred časom dal päť voľne položených nekompletných kusov, ktoré by nemuseli píliť – zostali tam ale dodnes,“ zdôvodnil svoj predpoklad. „Tie by zlodeji jednoducho zobrali a utekali s nimi preč. Cielene však išli po tom konkrétnom ohradníku, zrejme pre niekoho na objednávku,“ mieni. Keďže ide o historické kovanie, škodu odhaduje na približne 3-tisíc eur.

To však nie je všetko. Nedávno vraj na tom istom cintoríne zmizli aj dosky z lešteného kameňa. Okrem toho tam podľa Gdovina ustavične niekto prevracia hroby. „Je to nepekný vandalizmus. Staré epitafy niekto zhodí a potom končia v náletových drevinách. Mrzí ma to, lebo chceme zachovať ich historickú hodnotu. Veď väčšina z nich má dvesto a viac rokov. V kríkoch som takých našiel asi desať,“ hovorí. Pripomenul, že na dotknutom cintoríne, ktorý vznikol v roku 1703, je pochovaných viacero významných osobností – medzi nimi aj Sládkovičova Marína.

Bezohľadný hyenizmus

Kamerový systém tam síce v čase krádeže nebol, no v týchto dňoch pribudol na dvoch bránach pri vstupoch do cintorína „oznam určený pre neznámeho páchateľa“. Umiestnil ho tam akčný farár s tým, že priestor je na základe narastajúceho vandalizmu chránený zabezpečovacím zariadením vo vysokom rozlíšení a fotopascou. „Týmto krokom chceme ochrániť hrobové miesta,“ uzavrel duchovný.

Návštevníci cintorína, ktorých sme tam stretli, si spomínaný oznam všimli. „Je to hyenizmus najhrubšieho zrna. Kto už len môže mať radosť z niečoho, čo patrilo nebožtíkovi? To urobí len úplne bezcitný človek,“ zhodnotil starší pán. „Zlodej sa dopustil nielen materiálnej škody, ale aj hanobenia miesta posledného odpočinku,“ zhodnotila ho jeho manželka.

Čítajte aj Kúpele Sliač sa ocitli v strede roztržky politikov. Ich riaditeľ je optimista, verí v skorú obnovu

Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková uviedla, že prípad odcudzenia mreže evidujú ako priestupok proti majetku. „V súčasnosti prebieha objasňovanie a zisťovanie páchateľa. Výška škody zatiaľ vyčíslená nebola. Viac skutkov vandalizmu či odcudzenia na evanjelickom cintoríne neevidujeme,“ povedala.

Správca banskoštiavnických cintorínov Miroslav Peťko reagoval, že s podobnými krádežami sa často nestretáva. „Nájdu sa však indivíduá, ktoré také niečo odcudzia. Samozrejme, nestáva sa to pravidelne,“ podotkol. Náhrobné kamene vraj tiež často nemiznú.

„Niekedy nám vandali prevrátia pomník, ktorý sa pritom môže rozbiť. Aj tento vedľa napríklad niekto zvalil – sám od seba určite nespadol,“ ukázal smerom k náhrobnému kameňu, z ktorého po vyčíňaní bezcitných ľudí zostali štyri kusy. „Mali by si uvedomiť, že raz tu skončia aj oni. Viac pokory a úcty by im nezaškodilo,“ do­dal.