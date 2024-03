Kengura na Liptove má tuhý korienok. Slobodu si užívala aj v zime, stále ju nechytili

Video Zdroj: Alexandra Gašparíková

Prvé správy o tom, že na Liptove sa potuluje, vo voľnej prírode, kengura červenokrká, sa začali objavovať už vlani. Viacerí ju videli „na špacírke“ v rôznych mestských častiach Liptovského Mikuláša. Niekedy na jeseň sa prípadom zaoberala aj tamojšia mestská polícia, ktorej miestni hlásili, že vonku natrafili na tohto exotického protinožca.

„Vtedy hliadka okamžite urobila výjazd, zároveň kontaktovala odborníkov na odchyt. Keď tam ale prišli, kengura už bola preč,“ povedala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Odvtedy sa vraj samospráve ani polícii nikto v tejto súvislosti neohlásil. „Do zimy sa nám ľudia ozývali, že ju zazreli. Teraz sú už asi zvyknutí, že sa tu pohybuje,“ mieni hovorkyňa.

Zatiaľ asi najväčšiu pozornosť vyvolala táto chlpatá „Austrálčanka“ pred pár dňami, keď ju na lyžiarskom svahu, na sídlisku Podbreziny, spozorovala pani Alexandra. Tá neváhala a hneď si tento ojedinelý výjav aj natočila. Video potom zverejnila na sociálnych sieťach. Jasne na ňom vidieť skákajúcu kenguru, ktorá si to namierila do stredu zjazdovky pokrytej snehom. Chvíľu si to tam vychutnávala a následne sa vrátila do húštiny.

Na tieto zábery reagovali viacerí s vtipnými poznámkami. „Správny prístup, zvyká si na prostredie, v ktorom žije. A nabudúce už na lyžiach,“ žartovala jedna z čitateliek. Ďalšia sa pridala, že už vlastne ide o typické liptovské zviera.

Samotná autorka videa nám prezradila, že vidieť kenguru na svahu bol pre ňu zážitok. „Bola som šťastná, že prezimovala,“ komentovala stručne.

Je to samček

Isté je, že v liptovských horách pribudol exotický obyvateľ, ktorého v našich končinách bežne nevídať. Keď, tak v zoologických záhradách. Inak je prirodzeným domovom tohto druhu príroda v juhovýchodnej Austrálii.

Odkiaľ sa mohol nabrať tento „naturalizovaný Slovák“, zatiaľ nie je známe. Je však predpoklad, že zviera niekomu ušlo zo súkromného chovu. Ešte nedávno si viacerí mysleli, že by mohlo pochádzať z ranča, ktorý sa nachádza v obci Kráľova Lehota. Jeho majiteľ Benjamín Beňa však tento omyl vyvracia. Kengury síce chová, no táto „tuláčka“ určite nie je jeho.

Čítajte aj Východniar vyhral rozprávkový jackpot. Stačili mu na to dve eurá

„Na začiatku sme zvažovali aj to, či náhodou nie je naša. V júni nám totiž ušla kengurka z maminho vaku. Zrejme sa vyplašila, prestrčila sa cez plot a niekde ušla. Bol som si však takmer istý, že v prírode je do rána po nej,“ hovorí. O mesiac nato sa vraj objavili prvé správy o tom, že v okolí Liptovskej Mary pobehuje klokan.

„Myslím, že už vtedy išlo o jedinca, okolo ktorého je tento rozruch, keďže tu len tak nepobehuje desať kengúr,“ zhodnotil s úsmevom rančer. Teraz už podľa neho s istotou vedia, že nejde o ich mláďa. „Podarilo sa identifikovať, že tento utečenec je samec, no naša bola samička. U kengúr je to dobre viditeľné na prvý pohľad,“ vysvetlil.

zväčšiť Foto: ilustračné Zoo Košice kengura Kenguru červenokrkú môžeme vidieť v niektorých slovenských zoologických záhradách. Na Liptove však žije jedna vo voľnej prírode.

Zvláda aj mrazy

Beňa pokračoval, že k tomuto jedincovi sa stále nikto neprihlásil. „Preto nás pred pár mesiacmi kontaktovala Iniciatíva ochrany zvierat s tým, či by ju k nám v prípade odchytu mohli umiestniť. Momentálne je na to zriadený tím,“ objasnil Beňa. Zatiaľ však toto zviera stále behá po slobode, odchytiť ho je dosť problém.

„Komplikované je to v tom, že klokany sú naozaj rýchle. Je to akoby ste chceli chytať zajaca v lese. Asi jediná možnosť je teda zviera uspať, no to tiež nie je jednoduché. Poľovník musí prísť s uspávačkou na miesto vtedy, keď je kengura spozorovaná,“ ozrejmil.

V súčasnosti už vedia, že odvážny klokan sa často zdržiava v lokalite blízko koní. Je stále smelší a pomaly sa približuje k ľuďom. Keby sa ho ale podarilo uspať hrozí, že kým začne látka účinkovať, samček sa splaší a odbehne niekde do lesa. Tam by ho museli hľadať. To by ale nemal byť až taký problém, keďže na tento účel už majú prisľúbenú termokameru. „Po jeho nájdení by už bol odchyt vyriešený. Som v tom ale trpezlivý,“ podotkol rančer. Otvorene však hovorí, že ani nevie, či chce, aby sa zvieratko odchytilo.

Čítajte aj Tarabov manuál na odstrel medveďa v dedine. Envirorezort zverejnil pravidlá lovu, no zožal kritiku

„Nechávam tomu priestor – nech sa stane, čo je najlepšie. Obávam sa, že po dlhšom pobyte na slobode by pre kengurku bola ohrada väzením. Na druhej strane jej v prírode hrozí viacero nebezpečenstiev. Nejde o zimu či nedostatok potravy – skôr sú to autá a predátori,“ zhodnotil. Pripomenul, že v prírode by mala voľnosť a u nich na ranči zase kamarátov svojho druhu. Možno aj potomstvo. „Hlavne chcem, aby jej bolo dobre tam, kde bude,“ poznamenal.

To, že kengura zvládla slovenskú zimu, ho neprekvapilo. „Mnohí o tom možno nevedia, ale v Austrálii sú aj oblasti, kde sú nízke mínusové hodnoty. Tieto zvieratá teda nemajú problém prispôsobiť sa aj takýmto podmienkam,“ uzavrel Beňa.