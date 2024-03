Prešov čakajú rozsiahle obmedzenia. Dôvodom je rekonštrukcia mosta na ulici Lesík delostrelcov

Foto: TASR , Maroš Černý

Most na ulici Lesík delostrelcov v Prešove je vo veľmi zlom stave a na základe stavebno-technického stavu bol zaradený do šiesteho stupňa poškodenia. Denne po ňom prejde približne 22 000 vozidiel. Rekonštrukcia, súčasťou ktorej je výstavba nového mosta, potrvá do konca októbra. Vyžiada si náklady viac ako 4 milióny eur.