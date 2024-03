Medveď „postavil do pozoru“ celé mesto, ľudia sú v strehu. Sme chránení ako nikdy predtým, reaguje primátor

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Zjavne dezorientovaný a splašený medveď šokoval svojou prítomnosťou v uliciach metropoly Liptova všetkých, ktorí práve prechádzali jeho trasou. Videli ho na Podtatranskej ulici, pri hotelovej akadémii, aj v okolí nákupného centra Stop Shop. Dokopy napadol piatich ľudí – dievča vo veku 10 rokov, dve ženy (49, 58) a dvoch mužov (32, 72). Hospitalizovaný, našťastie, nemusel byť nikto. Zviera im však spôsobilo rôzne škrabance či pohryznutia, no aj jazvy na duši. Po svojej „exkurzii“ preplával chlpáč rieku Váh smerom do mestskej časti Ploštín.

Do terénu okamžite nasadili štrnásť mužov Štátnej ochrany prírody, TANAP-u a NAPANT-u. So Zásahovým tímom pre medveďa hnedého aktívne spolupracujú aj poľovníci. Zvýšené sú tiež hliadky štátnej či mestskej polície. Hoci padlo rozhodnutie o eliminácii jedinca, ktorý sa dostal až do centra mesta, ešte v utorok poobede bol nažive.

Miestni o udalosti stále búrlivo debatujú a vravia, že už ich asi nič neprekvapí. „Teraz aby sme sa obávali chodiť aj normálnymi ulicami, nie to ešte do prírody. Veď si zoberte, že hneď oproti je základná škola. Keby sa to neodohralo za bieleho dňa v nedeľu, ale v týždni, nechcem si predstaviť, čo sa mohlo stať,“ hovorí Kristína. Stretli sme ju pri nákupnom centre, popri ktorom medveď bežal a pohotový obyvateľ ho zachytil na videozázname. „Niektorí to zľahčujú, že chudák medveď. Neviem, či by sa vyjadrovali rovnako, keby švihol pazúrmi ich dieťa,“ podotkla. Myslí si, že zviera malo odvahu vojsť len na okraj mesta, no asi sa niečoho zľaklo. „Potom už len splašene bežalo a nevedelo, kde. Žiaľ, schytalo to niekoľko ľudí,“ dodala.

V rovnakej lokalite sme natrafili aj na Janu, ktorá vraj nie je veľmi bojazlivá, no nebolo by jej všetko jedno, keby sa oproti nej vynoril medveď. „Keď som videla to video, len som sa potešila, že som v ten deň nemusela byť v práci. V týchto priestoroch totiž robím,“ poznamenala. „Keby sa za mnou vyrútil, asi by som v strese kričala a skákala nevediac, kam sa podieť,“ uzavrela.

zväčšiť Foto: liptov112.sk medveď, Liptovský Mikuláš Medveď v uliciach Liptovského Mikuláša.

Traumatizované obete

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč (Hlas) situáciu upokojuje. Ľuďom odkazuje, že sa môžu cítiť bezpečne. „Hneď sem nastúpil zásahový tím, so všetkými svojimi kapacitami, pričom monitoruje okolie mesta a hľadá jedinca, ktorý tu v nedeľu vystrájal. Verím, že čoskoro ho aj dolapia,“ povedal. Pripomenul, že pomáhajú aj poľovníci, no posilnené sú tiež hliadky štátnej či mestskej polície. „Teraz je mesto najbezpečnejšie vo svojej histórii, lebo sme neustále chránení,“ povedal s úsmevom.

„Predpokladám, že takýto incident sa nezopakuje. Išlo o mimoriadnu udalosť, žiaľ, aj s následkami zranení viacerých osôb. Momentálne je ale situácia pod kontrolou,“ tvrdí primátor. Nie je podľa neho dôvod špekulovať o tom, že dotknutá šelma prišla do mesta kvôli potrave.

„Ten medveď tadiaľto prebehol v priebehu dvadsiatich minút. Pri kontajneroch sa nezastavil. Neobstojí teda argument, že sme tu mali takúto návštevu kvôli prebytku odpadov. V okrajových častiach máme, podľa zákona, kontajnery zabezpečené,“ podčiarkol. „Je to skôr udalosť, ktorá bola následkom agresie jedinca, ktorý prešiel mestom a zmizol niekde v Nízkych Tatrách. Teraz po ňom pátrajú s pomocou techniky ako sú drony, termovízne zariadenia a podobne,“ vysvetlil.

Vedenie mesta je s ľuďmi, na ktorých medveď zaútočil, v kontakte. Hoci všetci z toho vyviazli viac-menej s ľahkými zraneniami, tento zážitok na nich zanechal hlbokú stopu v podobe traumy. „Kontaktoval nás manžel jednej z napadnutých dám s tým, že sme je sprostredkovali psychologickú pomoc. Výsledkom je, že jej stav sa zlepšil,“ priblížil primátor. Všetkým obetiam útoku poslal listy, že ak by čokoľvek potrebovali, môžu sa na neho obrátiť. „Tá psychologická pomoc je naozaj dôležitá. Veď mnohí ľudia majú často traumu už z útoku malého psíka – čo už z takej šelmy, ktorá má dlhšie zuby a ešte dlhšie pazúry,“ zhodnotil.

Opakujúce sa problémy

Mimoriadna situácia, ktorú v Liptovskom Mikuláši kvôli šelme vyhlásili, potrvá podľa primátora do odvolania. „Čiže minimálne dovtedy, kým nedôjde k eliminácii tohto jedinca,“ ozrejmil.

Mesto v utorok zverejnilo oznam, aby sa obyvatelia v poobedňajších a večerných hodinách nezdržiavali medzi mestskou časťou Iľanovo a obcou Závažná Poruba (v blízkosti starej cesty). „S vysokou pravdepodobnosťou bude vykonaný odchyt nebezpečného medveďa za použitia strelných zbraní. V prípade neposlúchnutia sa vystavujete vysokému riziku ohrozenia života,“ uviedla samospráva. Do našej uzávierky ešte nebolo jasné, ako to celé dopadlo.

zväčšiť Foto: mesto LM uzavretá cesta, Liptovský Mikuláš, medveď, lov Cesta uzavretá kvôli lovu problémového medveďa, ku ktorému malo dôjsť v utorok podvečer.

V minulosti už v Mikuláši problémy s medveďmi mali. „V roku 2010 sme využili posledné možnosti, keď mesto, spoločne s tromi poľovníckymi združeniami, pripravilo žiadosti na ministerstvo životného prostredia. Dve z nich boli posúdené kladne, čiže sme dostali povolenie na odstrel. Jeden kus sa zlikvidoval pri Demänovej, druhý pri najväčšom sídlisku Podbreziny,“ objasnil Blcháč. „Odvtedy evidujeme od obyvateľov viacero podnetov. K stretom dochádza, keď idú ráno do práce – na zastávke, ale aj v iných častiach mesta. Tiež v inú dobu,“ povedal.

O podobný postup ako pred pár rokmi sa, v súvislosti s elimináciou, pokúsila samospráva aj pred štyrmi rokmi, no neprešlo jej to. „Dúfam, že v tejto situácii to bude konečne jednoduchšie,“ doplnil primátor.