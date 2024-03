Poznáte sysľovisko? Dedinka, ktorú ročne navštívia desaťtisíce turistov, prichádza s novou atrakciou

Sysľovisko na Muránskej planine Video Zdroj: TV Pravda

Starosta Muráňa Roman Goldschmidt Pravde potvrdil, že na kúpu vláčika získali z plánu obnovy dotáciu vo výške 380-tisíc eur. Cieľom novinky je dopraviť ľudí na sysľovisko, ktoré je od obce vzdialené viac ako dva kilometre.

„Správa Národného parku Muránska planina vybuduje pri našom futbalovom ihrisku záchytné parkovisko, aby sme sa vyhli preťaženiu tej lokality. Odtiaľ budeme turistov voziť priamo k sysľovisku. Takto tam zabezpečíme kyvadlovú dopravu, ktorá by mala byť zdarma,“ priblížil starosta. Objasnil, že kapacitne zvládne novinka, v rámci jednej jazdy, viac ako sedemdesiat cestujúcich. „Do dvoch vagónov sa zmestí po 36 ľudí,“ ozrejmil.

Skúšobná sezóna

Samozrejme, k jednej z najväčších atrakcií v srdci Muránskej planiny sa aj naďalej bude možné dostať autom. „Ľudia sú pohodlní, takže tomu sa nevyhneme. Verím ale, že väčšina využije túto novú a praktickejšiu možnosť,“ hovorí Goldschmidt. Pripomenul, že vláčik sa v pravidelných intervaloch bude pohybovať z centrálneho námestia obce k Bielym vodám a späť.

„Predtým si to ešte budeme musieť odskúšať, aby sme vedeli ako dlho potrvá jedna jazda, a následne pripravíme harmonogram,“ vysvetlil. Obec však zvažuje aj ďalšiu trasu – v prípade záujmu budú voziť turistov tiež pod Muránsky hrad. Starosta spresnil, že zastávku by urobili v lokalite Veľká lúka, ktorá sa nachádza neďaleko ich obce.

„Tí, čo sú menej zdatní, tam môžu ísť vláčikom. K dispozícii však nebude denne – možno dvakrát do týždňa. Uvidíme, ako to nastavíme. Táto sezóna bude taká skúšobná, aby sme sa vedeli zorientovať,“ podotkol.

Vláčik má Muráňu dodať česká firma už nasledujúci týždeň, no oficiálne začne jazdiť v máji cez víkendy. Počas letných prázdnin prejdú na dennú prevádzku. „Predtým musíme vybaviť značky, poistky a všetko tak, aby sme to mohli sfunkčniť naostro,“ vysvetlil. S garážovaním nového „tátoša“ vraj problém nebude. „Pri zbernom dvore na to máme väčší priestor, takže ho zaparkujeme tam,“ usmial sa starosta.

Hlodavce pribúdajú

Celú dotáciu z plánu obnovy však obec neinvestuje len do vyhliadkového vláčika. Cena jeho celej súpravy je podľa zverejnenej zmluvy necelých 300-tisíc eur. Súčasťou projektu, na ktorý peniaze získali v rámci výzvy zameranej na transformáciu regiónu Národného parku Muránska planina, je tiež vybudovanie turistickej infraštruktúry.

„Inštalujeme tu vďaka tomu informačné panely, tabule či elektronický kiosk na námestí. Robila sa tiež vstupná brána v Hrdzavej doline,“ vymenoval starosta, kam putujú zvyšné desiatky tisíce eur zo spomínanej dotácie.

V týchto dňoch už opäť denne vídať na sysľovisku zvýšený počet turistov, keďže zvieratká, ktoré ich tam lákajú, začali po zime vychádzať zo svojich podzemných „skrýš“. Zoológ Ervín Hapl uviedol, že prvé sa prebudili 13. februára. Inak k tomu zvykne dochádzať až počas marca, no mierna zima a dostatočne prehriata pôda urobili svoje.

„Budenie prebieha stále a potrvá až do apríla. Sysľov tam každým dňom pribúda, už sú ich vonku tisíce. Presný počet sa ale povedať nedá,“ hovorí zoológ. „Celý ten priestor je krásne vypasený. S tamojším družstvom sa nám darí udržiavať aj pasienky v okolí, takže očakávame, že toho roku sa budú šíriť ďalej,“ poznamenal. Dodal, že najväčší „nával“ návštevníkov je tam v mesiacoch máj až september, pričom denne ich prichádza niekoľko tisíc.

V rámci celej vlaňajšej sezóny tam podľa spočítavania Národného parku Muránska planina zaznamenali do 150-tisíc turistov. Nebojácne a nezbedné hlodavce tam mnohí chodia kŕmiť piškótami či slnečnicovými semienkami. Radosť z ich blízkosti majú najmä deti, ktorým sa syslíky neraz dajú aj pohladkať.