Pellegrini a Korčok to tam „valcovali“. Navštívili sme dedinky v srdci Slovenska, kde prezidentskí kandidáti triumfovali

Pohronský Bukovec Video Zdroj: TV Pravda

Pohronský Bukovec sa nachádza v okrese Banská Bystrica, v rámci ktorého tam Pellegrini získal najviac hlasov – 69,23 percent. Leží v blízkosti Bukovskej doliny, len šesť kilometrov od obce Brusno. Od hlavného ťahu k nemu vedie úzka asfaltka, všade naokolo sú hory.

Poznajú ho naživo

Po vstupe do dediny je už na prvý pohľad jasné, že jej história je úzko spätá s Povstaním. Doslova na každom kroku sme natrafili na pamätník súvisiaci s týmto obdobím. K najvýraznejším patrí ten, ktorý je venovaný generálom Jánovi Golianovi a Rudolfovi Viestovi. Obidvoch v jednom z tamojších domov zajali, 3. novembra 1944, Nemci. Neodolali sme a zaklopali na jeho dvere. Otvorila nám Anna Rybárová, ktorá tento historický fakt potvrdila.

„Ja som rodáčka z Banskej Bystrice, ale manžel pochádzal odtiaľto. On by o tých udalostiach vedel porozprávať viac, ale už zomrel. Ku mne sa všetko dostalo sprostredkovane, cez neho,“ povedala. Vzápätí ukázala na časť budovy patriacej k domu. „Malo sa to odohrať tu, v tejto šope. Pôvodne k nej viedli schody, ktorými sa do nej chodilo. Generálov tam, v sene, skrýval svokor, ktorý tu v tom čase býval so svojou mamou,“ priblížila. „Žiaľ, Nemci ich tu našli a odvliekli preč. Viac neviem,“ podotkla.

Vrátili sme sa do súčasnosti a spýtali sa jej, či vie, že počas víkendových volieb v obci vysoko vyhral Pellegrini. „Áno, zaregistrovala som to. Nejde o nič prekvapujúce, lebo sem pravidelne chodieva na oslavy SNP a ľudia ho viac-menej poznajú osobne. Vždy bol k Bukovčanom veľmi otvorený a priamy, zrejme to zavážilo,“ mieni. Doplnila, že pre ich obec je šéf parlamentu osobnosťou.

Potvrdil to aj starosta Pohronského Bukovca Igor Šagát. „Pán Pellegrini nás pri príležitostí osláv Povstania navštevuje každoročne. Medzi ľuďmi je obľúbený – pri mnohých sa pristaví a debatuje s nimi. Jednoducho ho majú radi,“ hovorí. Ozrejmil, že obec má 125 obyvateľov, no počas osláv k nim chodia aj ľudia z okolitých dedín.

V Pohronskom Bukovci to majú podľa starostu vekovo premiešané. „Máme tu mladé rodiny aj dôchodcov. V najlepších časoch sme mali 190 obyvateľov, no v porovnaní s rokom 2016, keď nás tu bola zhruba stovka, to opäť stúplo. Všetci miestni vedia, že tu zajali povstaleckých generálov. Máme tu aj partizánske bunkre, v ktorých sídlili hlavní velitelia,“ povedal. Dodal, že oslavy SNP vždy organizujú v areáli vzdialenom necelé dva kilometre za dedinou. Stojí tam aj veľký pamätník, ktorý vybudovali v roku 1974. Hneď vedľa je tiež hrob padlého sovietskeho partizána.

Cestovný ruch robí svoje

Z povstaleckej obce sme si to namierili do dedinky Bystrá v okrese Brezno. Ivan Korčok tam dostal 65,03 percent hlasov, čo všetci tamojší, ktorých sme stretli, pripisujú turistom. „Pôvodných obyvateľov je tu hŕstka a možno osemdesiat percent chatárov. Väčšinou sú z Bratislavy, takže asi je to jasné,“ reagoval s úsmevom štyridsiatnik Milan. „Vlastne nám to tu takto zariadili cudzí ľudia,“ uzavrel. Rovnakú mienku má aj pani Anna. „Cez víkend je obec plná cezpoľných, Korčoka volili oni,“ zhodnotila stručne.

Starosta Bystrej Martin Alberty zdôraznil, že sú centrom cestovného ruchu na južnej strane Chopku, pričom majú v obci množstvo chatárov, majiteľov apartmánových domov, bytov, ale aj náhodných turistov, ktorí k nim chodia každý víkend.

„Je to už taký trend, že výsledky u nás v obci kopírujú tie v celoštátnom hodnotení. Prevláda tu Bratislava, Trnava, Nitra, no chodí sem aj východ. V podstate celé Slovensko,“ povedal. Pripomenul, že v okrese Brezno vyhral Pellegrini takmer všade, len u nich a v Mýte pod Ďumbierom dominoval Korčok.

Starosta objasnil, že na voličský preukaz u nich hlasovalo 194 ľudí. „Už sme tu mali aj vyššie čísla. Napríklad počas parlamentných volieb v roku 2020 to vyšlo tak, že boli jarné prázdniny Západoslovenského kraja a ešte aj Svetový pohár v Jasnej. Vtedy sme tu na voličský preukaz mali päťsto ľudí, tvorili sa dlhé rady,“ priblížil. Zopakoval, že za týmto javom je rozvoj cestovného ruchu.

„Chopok sa prepojením severu s juhom zdominantnil a návštevnosť nám narástla. Postavilo sa množstvo nových ubytovacích zariadení. Trvalých obyvateľov máme 164, no v plnej sezóne, keď narátame všetky lôžka v tejto doline, tu máme aj štyritisíc ľudí,“ poznamenal. Keďže v regióne to zabezpečuje prácu a živobytie, vníma to, samozrejme, pozitívne.

V rámci Banskobystrického kraja to síce väčšinovo „valcoval“ šéf parlamentu, no jeho súper zvíťazil, okrem Banskej Bystrice (50,05%), napríklad aj na Donovaloch (57,58%) či v Kordíkoch (52,79%). Tesne to vyhral aj v Banskej Štiavnici (41,96%), kde mal Pellegrini 40,15 percent. Mnohí sú presvedčení, že aj tam sú za tým rekreanti. „To je istá vec, veď Štiavnica je počas víkendov plná Bratislavčanov. No a Donovaly či Kordíky sú tiež známym lákadlom pre turistov,“ povedal nám Štiavničan Karol. Dodal, že počas volieb má vždy pocit, že hlavné mesto je v porovnaní so zvyškom Slovenska akoby iným svetom.