Čierne scenáre sa naplnili. Žiarska pôrodnica definitívne skončila, kam budú musieť cestovať budúce matky?

Ešte vlani v novembri sa snažili zabojovať o fungovanie oddelenia primátori nielen domáceho Žiaru nad Hronom, ale aj Kremnice, Žarnovice, Banskej Štiavnice a Novej Bane. Ide vlastne o bývalý žiarsky okres, pre ktorého obyvateľov je táto nemocnica najbližšou. V súčasnosti je už ale jasné, že pôrodnicu viac prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť AGEL, neotvorí. Argumentuje pritom, tak ako predtým, nedostatkom lekárov.

Žiarskemu primátorovi Petrovi Antalovi je to ľúto. „Môžeme konštatovať, že v Žiari nad Hronom sa deti rodiť definitívne nebudú,“ poznamenal. Zdôraznil pritom, že tamojšia nemocnica je spádovou pre zhruba stotisíc obyvateľov.

„Aktuálne sa budem sústrediť na to, aby sa zachovali všetky ostatné oddelenia. S kolegami v parlamente Banskobystrického samosprávneho kraja budeme presadzovať, aby sme do zmluvy dokázali dostať, aký bude rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici,“ uviedol Antal. „Čiže to, čo deklaroval AGEL na zastupiteľstve BBSK, aby sa dostalo aj do reálneho dodatku – aj so sankciami v prípade nedodržania podmienok,“ doplnil.

Žiadajú úplné zrušenie

Domáci sú presvedčení, že v tamojšej nemocnici dôjde aj k ďalším negatívnym zmenám. „Len aby ju za pár mesiacov nezatvorili celú. Podľa mňa to tak dopadne. Všeobecne zdravotníctvo, čo sa týka Žiaru, je na veľmi slabej úrovni. Myslím, že v rámci Slovenska má celkovo latku veľmi nízko,“ zhodnotila Monika.

Viacerí reagovali, že ľutujú mamičky, ktoré musia ísť rodiť inde. Pripomenuli, že najbližší Zvolen je vzdialený, cestou autom po diaľnici, dvadsať minút. „Veľká škoda. Čo som počula, izby bývajú preplnené a dobre, že nie sú mamičky na chodbách. Kam toto všetko speje?“ pýta sa Michaela.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda pôrodnica, Žiar nad Hronom V Žiari nad Hronom sa deti definitívne rodiť nebudú.

Hovorkyňa spoločnosti AGEL Eva Peterová tvrdí, že napriek maximálnej snahe stabilizovať personálnu situáciu, a čo najskôr obnoviť činnosť pôrodnice v žiarskej nemocnici, museli prijať fakt, že na Slovensku je kritický nedostatok zdravotníkov. „Ani nám sa nepodarilo prekonať tento celoplošný problém, ktorý už viaceré nemocnice prinútil pozastaviť činnosť niektorých svojich oddelení,“ povedala.

V polovici marca podľa Peterovej poslali Banskobystrickej župe žiadosť o zrušenie časti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v rozsahu všeobecná nemocnica v zameraní na gynekológiu a pôrodníctvo, neonatológiu a Ústavnú pohotovostnú službu v dotknutom odbore. „Z dôvodu kritického nedostatku kmeňových atestovaných lekárov, bez ktorých nie je možné garantovať bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ zopakovala s tým, že žiadosť teraz musí posúdiť župa.

O prácu zamestnanci neprídu

To, že žiadosť bola župe doručená, potvrdila jej hovorkyňa Lenka Štepáneková. „Zákon samosprávnemu kraju ukladá takejto žiadosti vyhovieť,“ podotkla. Zároveň vraj stále prebiehajú intenzívne rokovania s vedením spoločnosti AGEL, aby aj zmluvne garantovala rozsah zdravotnej starostlivosti v ňou prevádzkovaných nemocniciach na území kraja.

„A písomne deklarovala svoje investičné či rozvojové plány pre tieto nemocnice na najbližších desať rokov,“ uzavrela Štepáneková.

Čítajte aj Hospitalizovaný Zeman by chcel vycestovať na Slovensko a podporiť Pellegriniho pred voľbami

Peterová ozrejmila, že o rodičky z regiónu sú kapacitne pripravení postarať sa vo zvolenskej alebo levickej nemocnici. V tej žiarskej bude aj naďalej fungovať gynekologická ambulancia v nezmenenom režime a zabezpečovať kvalitnú starostlivosť, ako aj komplexnú prípravu na pôrod. Tiež registráciu naň vo vybranej nemocnici.

„Transport na pôrod je AGEL, v prípade potreby, pripravený poskytnúť za pomoci svojej služby Merea, a to aj do nemocnice, ktorá nie je súčasťou našej skupiny,“ tvrdí. Zdôraznila, že pre zamestnancov dotknutých žiarskych oddelení nie je táto organizačná zmena dôvodom na stratu práce.

„Každému z nich bude opätovne ponúknutá pozícia zodpovedajúca ich vzdelaniu a predchádzajúcemu zaradeniu, a to vo zvolenskej alebo levickej nemocnici,“ spresnila. Akého počtu zamestnancov sa to týka, však neuviedla.