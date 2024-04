Kuriózny oznam zakazoval medveďom vstup do dediny. Po pár dňoch ho niekto „šlohol“

Originálna tabuľka v obci Trnavá Hora vydržala na mieste, kde ju inštalovali, necelý týždeň. Upozornenie adresované synantropným medveďom, o zákaze ich vstupu do dediny, vymyslel sám starosta. Otvorene hovorí, že išlo o recesiu, no zároveň tiež o reakciu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s chlpáčmi. Mrzí ho však, že tento unikát v obci už niekto stihol nebadane odstrániť.

Medvede Trnavá Hora Video Zdroj: TV Pravda

Medveď je nepochybne inteligentné zviera, ale že by vedelo aj čítať? Túto otázku si položili zrejme viacerí, ktorí si v obci Trnavá Hora, pri Žiari nad Hronom, všimli nevšedný oznam. „Medvede pozor! Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej krízovej situácie, platnej od polnoci 22. marca 2024, je synantropným medveďom do našej dediny vstup zakázaný!!!“ hlásali slová napísané čierne na bielom. Pod nimi nechýbali ilustračné fotografie z nedávnej „návštevy“ mladej šelmy v Liptovskom Mikuláši.

Mnohí na sociálnych sieťach reagovali, že určite ide o nejakú recesiu. „Ešte im tam mohli napísať, že sú bylinožravce, aby sa to konečne dozvedeli. Ak ten oznam zmizne, je jasné, že si ho vzal do svojho brlohu niektorý z mackov,“ komentovali v žartovnom duchu diskutéri. Možno ani neboli ďaleko od pravdy – v súčasnosti už spomínaná tabuľka v obci nie je. Starosta Pavel Kravec nám potvrdil, že zmizla.

„Netuším, kto ju mohol odstrániť,“ podotkol. Možno podľa neho niekomu prekážala, ak ju vnímal ako výsmech. „Tých opatrení na elimináciu už bolo vyhlásených toľko, že niekedy si človek povie – asi to tým medveďom treba nejako povedať,“ poznamenal s úsmevom.

Pravidelné strety

Starosta otvorene hovorí, že nápad inštalovať oznam adresovaný chlpáčom vyšiel od neho. „Bola to recesia, aj reakcia na vyhlásený mimoriadny krízový stav v súvislosti s návštevami šeliem a odstrelov synantropných jedincov,“ povedal. Predpokladá, že niekto to mohol brať ako kritiku vlády a jej rozhodnutí, no tak to vraj nie je.

„Išlo vlastne o kritiku ochranárov prírody. Ich filozofiou je, keď tak počúvame argumenty, že nie medveď, ale človek je problém. Najnovšie poznatky a výskumy ale ukazujú, že to tak nie je. Medveď je jednoducho naozaj premnožený,“ mieni. Pokračoval, že niektorí pripisujú jav tlačiacich sa šeliem do obcí a miest prílišným výrubom lesov.

„V tejto oblasti ale žiadna nadmerná ťažba nie je,“ podčiarkol Kravec. „Ďalší vravia, že sa k nám približujú kvôli vyhľadávaniu nových zdrojov potravy, ktorú nachádzajú v odpadoch. To ale tiež u nás neplatí. Takéto prípady zaznamenali skôr vo Vysokých Tatrách,“ pripomenul. Je presvedčený, že medvede sú jednoducho premnožené do neúmerného množstva, ktoré už príroda nedokáže zvládnuť.

Čítajte aj Nebol to hon na čarodejnice. Medvedica v Mikuláši bola skutočným rizikom, hovorí šéf zásahového tímu

V Trnavej Hore zaznamenali v ostatných rokoch viacero prípadov, keď sa medveď priblížil k obyvateľom. „Na mieste, kde sme inštalovali to upozornenie, sa objavil v jednu sobotu neskorého leta. Ľudia práve išli do obchodu, aby si nakúpili potraviny. Na ceste ale zrazu zbadali, že sa tam pohybuje maco. Našťastie to skončilo bez následkov, lebo sa asi zľakol a išiel preč,“ spomenul starosta jeden zo stretov. Evidujú ich však podstatne viac. „Mali sme hlásených niekoľko prípadov, keď medveď prechádzal z jednej strany obce na druhú. Asi štyrikrát došlo aj k zrazeniu šelmy, keď prechádzala cez rýchlostnú cestu R1, pri našej obci, zo štiavnického pohoria do kremnického alebo opačne,“ priblížil.

Najdesivejší zážitok ale mala miestna obyvateľka, keď cestou do práce, na prvý ranný vlak, sa pred ňou vynorila medvedica s mláďaťom. Samica hľadela priamo na ňu a vrčala. Žene nebolo všetko jedno – otočila sa a začala utekať s pocitom, že každú chvíľu ju zviera môže drapnúť za plece. „Samozrejme, že sa zľakla. Ľudia majú strach. Záleží to aj od povahy človeka – niekto to berie flegmaticky, no kým medveďa na vlastné oči neuvidí a nečelí nebezpečenstvu, naozaj sa nebojí. Názor by zrejme zmenil, keby stál len pár krokov od neho, hľadel mu do očí a vydával nepríjemné zvuky,“ uzavrel starosta.

Despotizmus samcov

Hlásenia o výskyte medveďov v blízkosti ľudí sa objavujú takmer denne. Počas Veľkonočnej nedele natrafila na medvedicu s mladými aj žena v areáli sliačskych kúpeľov. „Vybehli na mňa spoza kopca,“ podotkla s tým, že tento zážitok mala na ceste zvanej „Srdiečková“. Ďalšia obyvateľka poznamenala, že šelma bola videná na značenej trase.

Samospráva na svojej stránke vysvetlila, že vždy, keď sa v blízkosti mesta vyskytne medveď, informujú o tom Zásahový tím pre medveďa hnedého. „Sú v ňom odborníci, ktorí monitorujú jeho pohyb a vedia, čo robiť,“ zdôraznilo vedenie mesta. Komunikovali spolu aj v tomto prípade, pričom dostali viaceré informácie. Medzi nimi aj to, že šelmy v blízkosti ľudských sídiel sa často zdôvodňujú nedostatkom potravy v ich prirodzenom prostredí – toto vysvetlenie však ignoruje sociálne faktory, najmä despotizmus u medveďov.

Čítajte aj Akých bolo päť rokov prezidentky Čaputovej: kolotoč premiérov a kríz, aj návšteva pápeža

„Výskyt samíc s mláďatami v jarnom či letnom období je spôsobený najmä prebiehajúcou rujou. Dôvodom rozptylových a prieskumných migrácií je vyhýbanie sa rezidentným despotickým samcom, ktoré sa správajú voči menším jedincom vlastného druhu, najmä tohtoročným mláďatám a ich matkám, agresívne,“ citovali radní, čo sa dozvedeli. „Vyháňané“ jedince sa teda zo strachu približujú k ľuďom. Pre takéto správanie bol zavedený pojem „human shield“ (ľudský štít) – ten popisuje, ako zvieratá pociťujúce strach z agresie a vnútrodruhovej predácie hľadajú blízkosť človeka pre svoju záchranu.

„Žiadame obyvateľov mesta, jeho návštevníkov, turistov a kúpeľných hostí, aby boli pri pohybe v kúpeľnom parku a jeho okolí obozretní, keďže máme vedomosť, že práve z uvedených dôvodov sa v tejto oblasti dočasne vyskytuje samica s potomstvom,“ uviedol šéf zásahového tímu Jaroslav Slašťan. Pripomenul, že riziko stretu s medveďom je nižšie v skupinách a na frekventovaných komunikáciách. Najväčšia pravdepodobnosť je zase v skorých ranných a neskorých poobedných či večerných hodinách, počas zhoršeného počasia a v hustom, neprehľadnom teréne.