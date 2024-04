Nehoda v Košiciach: Osem zranených, medzi nimi aj štátny tajomník

Podľa doterajších zistení vodič s vozidlom zn. BMW v smere od Košického Klečenova pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a nesprávne predchádzal iné vozidlo. V protismere pritom narazil do auta zn. Škoda Superb a zároveň aj do vozidla zn. VW Golf, ktorého vodič smeroval do Svinice. V troch vozidlách bolo spolu osem ľudí.

„Štyri osoby sa nachádzali vo vozidle zn. VW, z nich podľa predbežnej lekárskej správy tri osoby utrpeli zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti do sedem dní a jedna osoba zranenia, ktoré si predbežne vyžiadajú viac ako 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti,“ uviedla polícia na sociálnej sieti. V škodovke sa zranila jedna osoba s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti minimálne tri mesiace. Traja ľudia z vozidla zn. BMW utrpeli ľahké zranenia.

V prípade BMW išlo podľa Korzára o limuzínu rezortu diplomacie. V čase nehody sa v ňom viezli štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok s manželkou a vodičom. Marek Eštok vo funkcii pôsobí od minulého roka. Predtým bol veľvyslancom vo Francúzsku či pri Rade Európy v Štrasburgu.

zväčšiť Foto: TASR, Jakub Kotian blanár, eštok Minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho štátny tajomník Marek Eštok počas stretnutia na pôde rezortu slovenskej diplomacie 30. októbra 2023 v Bratislave.

„Všetci traja vodiči boli počas dokumentovania dopravnej nehody podrobení dychovej skúške, tá prítomnosť alkoholu v ich dychu nepotvrdila ani v jednom prípade,“ konštatovala polícia.

Počas neprejazdnosti úseku policajti odkláňali prichádzajúce vozidlá cez obec Slanec. Úsek cesty bol úplne sprejazdnený po takmer siedmich hodinách.

Policajný vyšetrovateľ v súvislosti s nehodou začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Akou mierou prispeli k vzniku dopravnej nehody jednotliví vodiči vozidiel, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.