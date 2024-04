Medveď v Hriňovej prekvapil posádku auta. Nezľakol sa trúbenia, pokrikov ani pískania

Muži sa autom vybrali za prácou do hriňovskej časti Snohy, no cestou tam mali nečakané stretnutie – s najväčšou slovenskou šelmou. Keď si ju v húštine všimli, začali trúbiť, ale zvieraťom to „nepohlo“ a zostávalo na mieste. Zároveň ho začali snímať mobilným telefónom a jeden z chlapov cez otvorené okno pokrikoval: „Hybáj, hej, hybáj. No poď.“ V pozadí pritom znela hudba z rádia, ktorú neskôr stlmili.

Chlpáč sa o chvíľu nato, pomalými krokmi, začal približovať. So sklonenou hlavou a ňufákom „skúmajúcim“ zem pôsobil, akoby hľadal nejakú potravu. Z rozhovoru medzi ďalšími členmi posádky počuť udivené reakcie, ktoré nasvedčujú, že stretnutie s medveďom zjavne zažívajú prvýkrát.

„No a chojte pešo teraz,“ podotkol jeden z nich naznačujúc, že táto trasa pre ľudí nie je bezpečná. Vzápätí začal najkomunikatívnejší z nich pískať, tlieskať, no macko stále zostával pokojný. Keď muži nadobudli pocit, že záberov už majú dostatok, pomaly sa pohli a odišli.

Búrlivá diskusia

Video na sociálnej sieti zverejnil Anton Válovčan, ktorý Pravde ozrejmil, že on jeho autorom nie je. „Poskytol mi ho kamarát, dal som ho von s jeho súhlasom. On v tejto veci nechce byť verejne známy,“ vysvetlil. Ani sa mu vraj nečuduje, lebo medzi viac ako tristo komentármi pod jeho príspevkom bolo podľa neho množstvo nenávistných, ktoré boli „vyšperkované“ vulgarizmami.

„Čur.k, vylez z toho auta, keď si frajer, a nedráždi medveďa,“ znel jeden z nich. Anton priznáva, že pri viacerých takýchto komentároch sa neudržal a reagoval podobne. „Čur.k ťa ráno obúval,“ odpísal spomínanému diskutérovi. „Na pár ľudí som bol aj kus drzý, no nedokázal som sa ovládnuť,“ zhodnotil.

Posádku auta viacerí odsudzovali za, podľa nich, necitlivé správanie, no ďalší sa ich zastávali. „Možno vy, alebo vaše dieťa či príbuzný sa bude potrebovať vycikať, odstavíte auto v podobnej situácii a v lepšom prípade sa stanete populárni iba so slabším zranením. Netvrdím, že sa to musí stať a možno aj medveď ujde, ale keď sa potuluje v okolí štátnej cesty, tak aj nemusí,“ uviedol Stanislav.

Anton nám povedal, že ho mrzia reakcie zástancov medveďov. „Nepochopili, o čom to video je. Reagovali veľmi zbrklo,“ podotkol. Napriek tomu ho to neodradilo a video nestiahol.

Sú vraj všade

Cieľom zverejnenia bolo podľa Antona ukázať, že šelmy strácajú plachosť. Zážitok v Hriňovej mu kamarát sprostredkoval krátko po natočení záberov. „V aute išli asi štyria. Namierené mali do časti Snohy, keď natrafili na toho medveďa. Už týždeň predtým ho videla aj moja sestra, ktorá v tej lokalite býva,“ hovorí. Je presvedčený, že išlo o rovnakého jedinca.

Anton tvrdí, že dotknutý chlpáč naozaj nie je bojazlivý, lebo na tom istom mieste ho našli aj o desať minút po tom, ako ho videla posádka auta. „Keď totiž chlapi prišli ku kamarátovi, ktorému išli s niečím pomôcť, podelili sa s ním o svoj zážitok s medveďom. Ten tam hneď vyrazil s tým, že tiež ho chce vidieť. Podarilo sa mu to, takže odtiaľ existuje aj druhé video, ktoré natočil on,“ poznamenal.

Na spomínaných záberoch krásne vidieť, ako „Mišo“, ktorého tak nazval autor druhého záznamu, vychádza z hory. Na chvíľu pozrel smerom ku „kameramanovi“ a vzápätí sa rozbehol, po asfaltke, opačným smerom.

Anton objasnil, že oblasť, v ktorej sa maco pohybuje, sa nachádza len dvesto metrov od rodinných domov. „Nesprával sa agresívne, ale pri strete s ľuďmi nebol ani preľaknutý. Keby išlo o jedinca s prirodzeným správaním, po zatrúbení autom by sa otočil a ušiel preč,“ mieni. Podčiarkol, že video zverejnil práve preto, aby ukázal stratu plachosti a miesto, kde šelma nemá čo robiť. „Keď si nevšíma autá, vrčanie motora ani krik, nie je to dobré,“ zdôraznil s tým, že celkovo je na Podpoľaní veľa medveďov. „Vídať ich všade okolo,“ uzavrel.