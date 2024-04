Trnava si pripomína 79. výročie oslobodenie mesta. Vojna je opäť pri našich hraniciach, povedal primátor

Spomienkové podujatie sa konalo na čerstvo zrekonštruovanom námestí, obnovou prešiel aj samotný pamätník, ktorý pripomína túto historickú udalosť. Červená armáda vyhnala nemecké vojská z mesta 1. apríla 1945. Slobodu v tento deň do Trnavy priniesli vojaci 1. jazdecko-mechanizovanej skupiny generálporučíka Issu Alexandroviča Plijeva. Vlastným životom za slobodu zaplatilo v Trnave 119 vojakov.

Pre obyvateľov Trnavy sa podľa primátora Petra Bročku 1. apríl 1945 stal prvým dňom nového začiatku. Bol to podľa neho deň, keď sa Trnava prvýkrát po rokoch útrap a obetí zhlboka nadýchla. Bročka sa, rovnako ako ďalší rečníci, nevyhol ani vojne na Ukrajine. „Vojna je opäť pri našich hraniciach. Slepá nenávisť a spory bez dialógu otravujú studňu demokracie, z ktorej ale pijeme všetci,“ povedal vo svojom príhovore. Vojnu na Ukrajine pripomenul aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Rastislav Mráz, podľa ktorého sme s hrôzou a zdesením zistili, že mier, sloboda a suverenita nie sú vôbec samozrejmé.

