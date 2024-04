Veľké mestá prezidenta vyrobiť nedokážu. Voľby vyhrali regióny, zhodnotil politológ Tomáš Koziak

Slovensko je vidieckou krajinou a to rozhodlo aj o víťazovi prezidentských volieb. Politológ Tomáš Koziak vraví, že ak opozičné strany nevyjdú zo svojej bubliny, najmä v hlavnom meste a metropole východu, nezmení sa to. Podporovatelia Ivana Korčoka akoby v eufórii po prvom kole jednoznačne očakávali jeho víťazstvo a „zaspali na vavrínoch“. Triumf nakoniec oslavuje Peter Pellegrini.

Hlas svojmu favoritovi v druhom kole prezidentských volieb mohli ľudia v sobotu odovzdať v 5 938 volebných miestnostiach. Účasť v porovnaní s druhým kolom výrazne stúpla – k urnám prišlo viac ako 61 percent voličov. Rozdiel medzi víťazom a porazeným bol takmer sedempercentný.

Politológ Tomáš Koziak zdôraznil, že o novom prezidentovi rozhodli regióny, v ktorých bol Ivan Korčok dlhodobo slabý, a mobilizácia voličov. „To je úplne zjavné, vyššia volebná účasť je tu jasná. Tiež to, že Petrovi Pellegrinimu sa podarilo pritiahnuť na svoju stranu práve voličov tých kandidátov, ktorí boli v prvom kole neúspešní,“ konštatoval. Je presvedčený, že výraznú úlohu v tom zohrali najmä prívrženci Štefana Harabina. „A to, že vôbec prišli k urnám,“ podotkol. Tvrdí, že nie je podstatné, ako kandidát, ktorý bol neúspešný v prvom kole, inštruuje svojich voličov.

„Teraz sa ukázalo, že sa to veľmi významným spôsobom preceňuje. Dôležité je, či sú tí ľudia odhodlaní ísť voliť alebo nie. Ak áno, rozhodujú sa na základe toho, kto im je najbližší či najpodobnejší ich kandidátovi v prvom kole,“ pripomenul. Ďalším faktorom, ktorý sa podľa neho málo spomína, je fakt, že prvé kolo mnohí nepovažujú za dôležité. „Do druhého idú aj tí, ktorí sa v prvom nerozhodli. Takže tá vyššia účasť sa dala očakávať,“ povedal.

Preklopilo sa to

Politológ zopakoval, že vyhrali regióny a prehrali veľké mestá. „Korčok bol ich kandidátom a to na Slovensku, ktoré je vidieckou krajinou, nestačí,“ zhodnotil. Podčiarkol, že veľké mestá prezidenta vyrobiť nedokážu. „Kým si opozičné strany neuvedomia, že musia vyjsť z bubliny, v ktorej žijú, predovšetkým v Bratislave a Košiciach, tak voľby nebudú vedieť vyhrávať. Myslím, že toto je aj kľúčový odkaz týchto prezidentských volieb,“ hovorí. Podporovatelia exministra zahraničných vecí podľa neho akoby „vo finále“ jednoznačne očakávali jeho víťazstvo, ale nestalo sa tak.

V prospech šéfa parlamentu zabrala tentoraz aj Orava, kde sa voliči zachovali, v porovnaní s prvým kolom, trochu inak. Predtým v tamojších troch okresoch dominoval Korčok, no teraz sa mu to podarilo len v Dolnom Kubíne. Podobne to skončilo vo viacerých mestách, kde to Pellegrini dokázal otočiť z druhého miesta na definitívne prvé. Došlo k tomu napríklad v Žiline či Ružomberku.

„Tie výsledky, kde sa to preklopilo, neboli ani predtým veľmi výrazné. V podstate, okrem Bratislavy, boli relatívne tesné,“ upozornil Koziak. „Ďalší faktor je možno aj nejaká váhavosť opozičných predstaviteľov. Zo začiatku nebolo jednoznačné, že Korčoka podporia úplne všetci. Keby to spravili naraz a skôr, zároveň by robili intenzívnu kampaň aj po regiónoch, mohlo to dopadnúť inak,“ mieni. Dodal, že celé to ovplyvnili emócie a národnopolitické otázky. Výrazne sa to tak asi prvýkrát, čo sa týka tém, líši od predchádzajúcich kampaní.

V rámci krajov dominoval Korčok len v Bratislavskom, kde získal 65,97 percent hlasov a Pellegrini 34,02. Predtým dokázal vyhrať aj v Trnavskom a Košickom kraji, no v druhom kole sa mu to už nepodarilo. V okresoch mal navrch, okrem spomínaného Dolného Kubína, Bratislavy či Košíc už len v Trnave, Pezinku, Senci, Malackách, Skalici, Senici, Prešove a Poprade. Zvyšok Slovenska si teda získal Pellegrini.

Menšie incidenty

Voľby mali celkovo pokojný priebeh. Situáciu celý deň monitorovali zvýšené hliadky policajtov, objavili sa však len menšie incidenty. „Riešili sme prípad člena volebnej komisie v Štúrove pod vplyvom alkoholu, no ten bol vystriedaný,“ povedal riaditeľ odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru Stanislav Hromádka. Pokračoval, že zaznamenali tiež podnet ohľadom porušenia moratória v obci Sľažany pri Zlatých Moravciach. Predsedníčka tamojšej volebnej komisie totiž telefonicky oznámila, že jeden z členov mal mať na sebe tričko s nápisom na zadnej strane s náznakmi porušenia pravidiel moratória. Porušenie sa ale v tomto prípade nepotvrdilo a po výzve si muž tričko vyzliekol.

Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda uviedol, že dve volebné miestnosti otvorili o päť minút neskôr, takže o rovnaký čas sa predĺžilo aj moratórium. Meškanie spôsobilo, že v obci Bystrany pri Spišskej Novej Vsi, a v jednom z okrskov v Novom Meste nad Váhom, sa členovia komisie ráno nemohli dostať do volebnej miestnosti. Nešlo však o nič vážne – zrejme si niekto z kompetentných len zabudol zobrať kľúče.

Riaditeľka odboru volieb na ministerstve vnútra Eva Chmelová poznamenala, že v niektorých lokalitách zaznamenali väčší nápor voličov, pričom čakacie časy trvali do desať minút. Dlhé zástupy sa tvorili napríklad pred volebnými miestnosťami v Kútoch na Záhorí, kde prichádzali Slováci žijúci v Česku. V tejto prihraničnej obci ich z medzinárodného rýchlika vyšla ráno viac ako stovka. Ďalší pricestovali autami, niektorí dokonca na bicykloch.

Volebným vlakom priviezla, ešte v piatok, slovenských študentov z Českej republiky iniciatíva Mladí proti fašizmu. Kvôli veľkému záujmu doplnili kapacity aj dvomi autobusmi. Celkovo takto dopravili 752 cestujúcich, pričom náklady na to uhradila iniciatíva z peňazí získaných zo zbierky.

V jednom prípade prišiel dôchodca do volebnej miestnosti s občianskym preukazom bez fotografie. Chmelová vysvetlila, že preukazy bez podoby tváre sa vydávajú deťom do pätnásť rokov. „A potom seniorom, tím, ktorí ich majú bez čipu, na komunikáciu najmä so zdravotnými poisťovňami či inými inštitúciami štátu,“ povedala. Ozrejmila, že spomínaný senior bol zapísaný v zozname voličov, pričom okrsková komisia nemala pochybnosti, že žije v obci, v ktorej má trvalý pobyt, a nemá žiadny iný občiansky preukaz. Umožnili mu teda voliť.

Chmelová spomenula aj bizarnosť hlásenú z volebnej miestnosti v Kolárove. Objasnila, že členka miestnej okrskovej komisie hlasovala aj za svoju dcéru. Výsledky volieb to podľa Chmelovej neovplyvní, no pripomenula, že spomínaná žena konala nezákonne. Privolaná policajná hliadka o tom spísala zápisnicu.