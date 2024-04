V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny, hlásené sú aj nehody

Nehoda je hlásená na bratislavskej diaľnici D1 pred Zlatými Pieskami smerom zo Senca. Na 14,5 kilometri sa zrazili tri autá a blokovaný je ľavý pruh. Vodiči sa zdržia 40 minút.

Nezodpovedný vodič ohrozoval autá, aby sa vyhol kolóne. Stál v protismere na križovatke Video Archívne video

Tri autá sa zrazili aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 v smere od Stupavy. Blokovaný je tam ľavý pruh. V kolóne si vodiči postoja desať až 15 minút. Takisto sa na diaľnici D1 pred Triblavinou smerom do Bratislavy zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh a treba počítať so zdržaním 20 minút.

Úradoval zrejme mikrospánok. Hrozivá nehoda na R7 Video Archívne video.

Kolóny sú aj na starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy. Zdržanie sa tam odhaduje okolo 30 minút. Vodiči si postoja aj v hlavnom meste na Račianskej smerom do centra, pri cestároch sa tvorí 15– až 20-minútová kolóna.

Pre kolóny Národná diaľničná spoločnosť reguluje rýchlosť v tuneli Sitina na bratislavskej D2 v smere z Lamača do Mlynskej doliny.