Ďalší útok medveďa. Dvojica turistov utrpela zranenia. Na Poľanu mieri zásahový tím

Ako sa správať v lese, kde sa nachádzajú medvede Video

Podľa ŠOP SR malo k udalosti dôjsť mimo intravilánu a tiež mimo turistického chodníka. „Dvaja muži boli vrtuľníkom prevezení do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici s poraneniami tváre, dolných aj horných končatín,“ priblížila manažérka pre komunikáciu ŠOP Kristína Bocková.

Muži pochádzajú z Banskej Bystrice. Jedného z nich zranil medveď ťažko, uviedli noviny.sk.

Čítajte viac Vláda chcela chrániť človeka pred medveďom. Šelme zahral do karát politický kompromis a získala ešte týždeň čas

Poslanci NR SR sa v utorok vrátia do práce. Súčasťou návrhu programu schôdze je i zákon týkajúci sa odstrelu medveďov. O zákone sa malo rokovať už skôr na mimoriadnej schôdzi, nakoniec ju zrušili. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) hovoril, že chce nájsť na zákone zhodu s časťou opozície. Zákonom by sa mali stanoviť výnimky upravujúce prípady, keď je potrebné, aby ochrana medveďa hnedého ustúpila vyššiemu celospoločenskému záujmu, a to ochrane života a zdravia človeka. Vláda chce, aby zákon parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Kúsok od detí. Medveď pobehoval v centre L. Mikuláša Video

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) presadzuje efektívny manažment medveďa hnedého, ktorý nebude ohrozovať ľudské zdravie. Na júnovú schôdzu predloží návrh legislatívy na posilnenie prevencie. Príkladom je zákaz vnadenia v okolí ľudských obydlí ako jeden z nástrojov na zamedzenie približovania šeliem k ľuďom, uviedla poslankyňa parlamentu Tamara Stohlová (PS).

Progresívne Slovensko sa zhoduje s KDH, že ústavný zákon z dielne ministra Tarabu je „prehnaný nástroj, ktorý predstavuje nebezpečenstvo pre ľudí“. „Ide o pokus koalície preniesť vinu na opozíciu, keďže sa ukazuje ich úplná neschopnosť riešiť problém,“ skonštatovala Stohlová. Téma odstrelu medveďov nemá podľa nej byť v ústavnom zákone.

Čítajte viac Prekvapil ich medveď, zamestnanec Štátnej ochrany prírody postrelil kolegu

Poukázala na to, že Slovensko má k dispozícii nástroje pre strety s medveďmi, napríklad zásahový tím, ktorý funguje mimo zdĺhavého správneho konania. Potrebuje však podľa nej posilniť materiálne a personálne, minimálne na úrovni každého národného parku. Za rovnako dôležité považujú preventívne opatrenia – zabezpečenie odpadkov, plodín a zvierat, riešenie vnadísk, komunikáciu s verejnosťou či jej edukáciu.

Poslankyňa upozornila, že riešenie navrhnuté v ústavnom zákone je nebezpečné. „De facto 500 metrov od obce by mohlo široké spektrum ľudí narábať so zbraňou v snahe zastreliť medveďa. Vieme, že to nie je jednouchá vec,“ poznamenala.