Krásna prírodná scenéria na Považí ponúka pohľad na nezaplatenie. Slováci, máme byť na čo pyšní

„Zo Záskalia som vyšla nad dedinu a vhupla do čarokrásneho lesa. Všade pokoj, len štebot vtáctva a šum vetra ako sa hrá ešte so starým lístím. Pri turistickej značke Pod Veľkým Manínom si môžete odpočinúť na lavičkách a potom sa pustiť do kopca smerom ku jaskyni. Jaskyňa je super v lete, keď je vonku horúco, je v nej chládok, môžete sa tam ochladiť.

Záskalie - Jaskyňa - Veľký Manín Video Zdroj: mReportérka: Ľubomíra Šeroňová

Z jaskyne pokračujem ďalej až na vyhliadku, odkiaľ je krásny výhľad na Malý Manín. Po krátkej prestávke a kochaním sa nádhernou prírodou a výhľadmi, som pokračovala na Veľký Manín. Posedela som si na lavičke a išla cestou naspäť. Po spiatočnej ceste mi spoločnosť robili dve veveričky,“ vyjadrila svoje pocity a priebeh túry popísala Ľubka.

