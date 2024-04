Bytovku z centra Čadce idú zrovnať so zemou. Kam pôjdu jej obyvatelia?

Zničenú bytovku v centre Čadce chce jej vlastník zrovnať so zemou. Stále tam ale žijú niekoľkí obyvatelia. Náhradné bývanie hľadajú len ťažko, no mesto sa im snaží pomôcť. Primátor tvrdí, že vyriešenie problému je aktuálne na dobrej ceste. Čoskoro preto zrejme dôjde aj k samotným búracím prácam.

Rozbité okná a ošarpané steny už na prvý pohľad prezrádzajú, že bytový dom v rušnom centre metropoly Kysúc je v havarijnom stave. Postavili ho niekedy v päťdesiatich rokoch minulého storočia a zhruba o dve dekády nato sa tam nasťahovali prevažne zamestnanci mesta – najmä technických služieb.

V bytovke na Moyzesovej ulici v Čadci doteraz žije ešte niekoľko rodín, ktorých príbuzní v minulosti pracovali pre samosprávu. Tá už v roku 2017 konštatovala, že nehnuteľnosť je v zlom technickom stave a doslova „vybývaná“. Postupne pristúpila k vyprataniu 21 bytov, ktorých nájomcovia za ne neplatili mesačné poplatky.

Zvyšných zhruba šesť rodín tam zotrvalo naďalej. V júni 2021 sa ale mesto rozhodlo zdevastovanú nehnuteľnosť predať. Stalo sa tak za minulého vedenia, od ktorého ju súkromná firma HNT company kúpila za 421-tisíc eur. Malo to však „malý háčik“ – do jej vlastníctva to prešlo aj s približne 35 obyvateľmi, ktorí tam ešte zostali. Aj táto skupina sa však postupne „scvrkla“ na zhruba dvadsiatku. Z nej ale tiež všetci nemajú oprávnenie nárokovať si kompenzáciu. Ak k nejakej dochádza, je to nad rámec povinností vlastníka.

Keďže súčasný majiteľ chce budovu zbúrať, urobil už nejaké opatrenia – zdemoloval balkóny, odpojil vodu a každým dňom dôjde aj k odpojeniu od elektriny. Stavebnému úradu už predložil všetky náležitosti, pričom povolenie na búracie práce je len otázkou času. Veľkou prekážkou sú ale už spomínaní obyvatelia. Náhradné ubytovanie zháňajú len ťažko. Na vlastníka budovy majú neraz „ťažké srdce“. Ako mediátor však do toho vstúpilo mesto, ktoré sa snaží pomôcť a situáciu riešiť.

Bližšie k búraniu

Z najnovších rokovaní vyplýva, že k vysťahovaniu zvyšných obyvateľov by malo dôjsť už v krátkom čase. Primátor Čadce Matej Šimášek ozrejmil, že identifikovali posledné osoby, ktoré majú vo vzťahu k vlastníkovi ešte nejaké nároky. Ten sa im ich vraj postupne snaží kompenzovať. Pri kúpe bol v zmluve totiž uzrozumený s tým, že sa tam nachádzajú nájomníci – v zmysle legislatívy je teda zaviazaný poskytnúť im náhradné bývanie.

„Po tom, čo už dávnejšie odišli štyri rodiny, tam s určitými požiadavkami zostali traja obyvatelia so svojimi príbuznými – dokopy sa to formálne týka desiatich ľudí,“ hovorí primátor. „Konkrétne ide o pani Máriu Balážovú, ktorá bola dlhoročnou mestskou zamestnankyňou. Okrem finančnej kompenzácie vo výške 3-tisíc eur zo strany majiteľa preto dostane aj nájomný jednoizbový byt od mesta. Na jeho pridelenie spĺňa všetky kritériá,“ povedal primátor.

„Ďalším je Silvester Baláž, ktorý tam býva aj so synom a jeho rodinou. Nad rámec povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy mu ale bola dohodnutá dvojitá finančná kompenzácia, čiže sú v tom zahrnuté aj deti pána Silvestra. Preto pristali na to, že odídu,“ pokračoval Šimášek. Doplnil, že treťou je rodina Milana Baláža. „Ten má ale na rozdiel od všetkých ostatných požiadavku vo forme plnenia nehnuteľnosťou na bývanie, alebo pozemkom, na ktorom si postaví mobilný dom. Vlastník budovy mu na to poskytne možnosť úveru vo výške 35-tisíc eur, ktorý mu bude splácať,“ objasnil primátor.

Ak sa to všetko podarí, bytový dom zostane prázdny a pripravený na búranie. „Sú na to splnené takmer všetky náležitosti. Predpokladám, že povolenie bude vydané ešte tento týždeň,“ uzavrel.

Konštruktívne riešenie

Navštívili sme aj samotných obyvateľov dotknutej bytovky. Mária Balážová netajila svoju spokojnosť. Do sľúbeného mestského bytu by sa mala nasťahovať už o pár dní. „V piatok by na to mali byť pripravené všetky potrebné papiere,“ povedala. K sťahovaniu potom pristúpi okamžite. „Pôjdeme tam traja – ja, manžel a dcéra,“ objasnila.

Milan Baláž vraví, že s manželkou a šiestimi deťmi zatiaľ stopercentnú istotu s náhradným bývaním nemajú. „Došlo k nejakej dohode, no zatiaľ to nie je zrealizované,“ podotkol. Pripomenul, že by mu mali kúpiť nehnuteľnosť do 35-tisíc eur, ktorú bude musieť splácať. „Nemôžem si dovoliť ísť niekde mimo mesta, lebo mám deti navštevujúce špeciálnu školu a bol by problém s dochádzaním. Povedzme si ale na rovinu – bývanie sa mi zháňa ťažko, lebo som skrátka Cigán,“ zhodnotil.

Silvester Baláž mladší s ním súhlasí, má vraj rovnakú skúsenosť. „Keď aj mám niečo sľúbené a zrazu zistia, čo som zač, hneď cúvnu,“ tvrdí. „Tu bývam s otcom, mamou, mojou ženou a s tromi deťmi. Ešte je tu s nami aj môj brat,“ vymenoval všetkých, s ktorými zdieľa jednu domácnosť. „Oni pôjdu do Čiech, no ja by som chcel ísť do prenájmu. Ak nič nezoženiem, zostanem tu. Nemám iné východisko – nech to tu zbúrajú aj so mnou,“ dodal odovzdane.

Balážovci vedia, že budova, v ktorej žijú, nie je bezpečná a nespĺňa ani hygienické požiadavky. Ešte ťažšie je to od vtedy, ako ich odpojili od pitnej vody. Úplne bez nej ale nie sú. „Zaistil nám ju pán primátor. Môžeme si ju chodiť naberať do kultúrneho domu, ktorý je hneď oproti,“ ukázali na budovu, s ktorou ich delí len hlavný cestný ťah. „Máme to sprístupnené denne,“ podotkli. Horšie to bude, keď ich odpoja aj od elektriny. „Očakávame to každým dňom,“ uzavreli.

Matúš Návrat z firmy HNT s obyvateľmi komunikuje na dennej báze. „Hľadáme konštruktívne riešenie, postupujeme v pozitívnom duchu,“ reagoval. „Problémom je, že keď sa aj niečo nájde, vzápätí je to predané alebo prenajaté. Nastala ale tiež situácia, že sme pre pána Milana Baláža našli byt, už sme žiadali aj o kúpne zmluvy, no on to potom stopol s tým, že je to pre neho príliš ďaleko,“ priblížil. Robia vraj všetko preto, aby tamojším obyvateľom v ich situácii čo najviac vyhoveli.