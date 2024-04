Špeciálny vlak so štyrmi kinosálami zaparkoval v Banskej Bystrici. Pasažierom približuje príbeh založený na skutočnej udalosti

Protidrogový vlak v Banskej Bystrici Video Zdroj: TV Pravda

Revolution train tvorí šesť vagónov, v ktorých sa odohráva príbeh o drogovej závislosti. „Máme tu osem interaktívnych miestností a štyri kinosály. Školáci sú počas celej návštevy zapájaní do rozhodovacích procesov jednotlivých predstaviteľov v premietanom filme. V konkrétnej situácii musia urobiť svoje vlastné rozhodnutie a zdokumentovať ho v anonymnom dotazníku,“ hovorí autor projektu Pavel Tuma. Vysvetlil, že dáta potom spracujú a dajú svojim partnerom, ktorí si ich objednali. Tí si ich môžu porovnať so svojimi prieskumami.

„Potom žiaci prechádzajú príbehom, kde sa riadenou interakciou snažíme ukázať nebezpečné miesta, ktoré nechceme, aby navštevovali. Prechádzajú vlastne pravdivým príbehom môjho kamaráta, ktorý sa odohral pred viac ako dvadsiatimi rokmi,“ pokračoval Tuma. Spomínaný chlapec mal vraj všetko, čo chcel, no predávkoval sa pervitínom. „Deťom chcem takto ukázať, že nebezpečenstvo nemusí prichádzať od dílera v čiernom mercedese na námestí, ale od ich najlepšieho kamaráta, teda chlapca, ktorého majú radi,“ povedal s tým, že mládež sa takto snažia inšpirovať k zdravému spôsobu myslenia.

Projekt funguje od roku 2016, pričom má 350 partnerských miest. „Z nich päťdesiat v Nemecku. Momentálne máme turné po Slovensku – minulý týždeň sme prešli Košickým krajom. Teraz sme v Banskej Bystrici a pokračovať budeme do Pezinka. Odtiaľ pôjdeme do Nového Mesta nad Váhom, Trenčína a Čadce. Potom si to namierime späť do Česka a do Nemecka,“ priblížil Tuma plánovanú trasu. Doteraz ich videlo 300-tisíc návštevníkov. Vlak podľa neho ovplyvní pohľad detí na drogy.

„Námety sú zvolené tak, aby žiakov podnietili zamyslieť sa nad všeobecnými dôvodmi užívania návykových látok, finančnými nákladmi, zdravotnými a sociálnymi dôsledkami, ako aj nad rizikami užívania drog,“ poznamenal. „Chceme im povedať, že svoje telo dostali darom. Je len na nich, koho si do života pustia a koho nie,“ podotkol. Deti vraj na projekt reagujú pozitívne. „Viac ako deväťdesiat percent z nich náš program odporúča ďalej a rovnako je to s pedagógmi,“ uzavrel.

Pred nástupom na strednú

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko pripomenul, že mesto sa sociálno-patologickým javom na školách venuje dlhodobo. „Preto sme zriadili aj pozíciu referenta školskej krízovej intervencie, ktorý má na starosti monitorovanie javov ako sú drogy alebo šikana,“ ozrejmil. Za ostatné mesiace zaznamenali zhruba päťdesiat zásahov. „Teda intervencií priamo v školách, počas ktorých sme sa snažili vyriešiť vzniknuté problémy nielen u detí, ale v úlohe intermediátora poradiť aj rodičom či zamestnancom škôl,“ objasnil.

Revolution train si samospráva objednala z jednoduchého dôvodu – aby žiakom sprostredkoval atmosféru života s drogami. „Tiež ký je ich dopad na organizmus a čo to vlastne znamená pre človeka, ktorý sa ich rozhodol brať,“ poznamenal Nosko. Dodal, že v Banskej Bystrici navštívilo tento vlak približne päťsto deviatakov zo všetkých jedenástich základných škôl.

Banskobystrický referent školskej krízovej intervencie Michael Mikuláš podčiarkol, že problém s drogami sa týka všetkých regiónov. „Hoci sa názory odborníkov na program protidrogového vlaku líšia, samospráva ho vníma ako jednu z možností, ktorá môže prevenciu podporiť,“ zhodnotil. Upozornil, že určený je len pre deviatakov, ktorí pôjdu na stredné školy. Predtým sú prázdniny a preto sa musia rozhodnúť správne.

„Je to ten okamih, keď sa musia vyjadriť, či je to dobré alebo zlé. Nebuďme ale naivní – deti už presne vedia, čo sú drogy. Sme si vedomí, že príchod tohto vlaku nevyrieši všetky problémy, ale môže pozitívne ovplyvniť myslenie mládeže v budúcnosti, aby po drogách nesiahali,“ mieni Mikuláš. Zároveň zdôraznil, že všetci žiaci tam išli len so súhlasom rodičov.

Dali mu šancu

„Metóda zážitkového vzdelávania je v súčasnosti jedna z najefektívnej­ších, aké máme. Vieme, že tento projekt je trošku aj kontroverzný a názory naň sú rôzne. My sme mu ale dali šancu a uvidíme, akú budeme mať spätnú väzbu,“ uviedla vedúca banskobystrického školského úradu Jana Odrobiňáková.

Zrejme pritom narážala na fakt, že niektorí psychológovia sa k tomuto projektu vyjadrujú kriticky. Nepozdáva sa im napríklad, že oficiálne je určený pre deti od desať do sedemnásť rokov. U mladších ako pätnásťročných by to podľa nich mohlo spôsobiť šok. Iní zase upozorňujú, že vyvolávanie strachu v zmysle „ak skúsiš drogu a staneš sa závislým, tak zomrieš“ tiež nie je ideálnym riešením. Mnohí totiž po skúsenosti s omamnými látkami fungujú v podstate bez problémov tak, že v tom nepokračujú, a keď to mladí zistia, takúto osvetu jednoducho ignorujú.

Odrobiňáková vysvetlila, že po skončení „vlakového“ projektu zorganizujú aj súťaž s názvom „Rozhodni sa správne“, ktorá je určená výslovne deviatakom. „S tým, že problematiku budú môcť spracovať v troch formách – literárnej, audiovizuálnej či výtvarnej. Najlepšie práce ohodnotí a zaujímavými cenami odmení vedenie mesta. Veríme, že efektivita z tejto formy vzdelávania sa určite dostaví,“ povedala Odrobiňáková.

Okrem toho sa po odchode vlaku zamerajú aj na ďalšie aktivity. Upevňovacou fázou a spätnou reflexiou má byť absolvovanie vzdelávania „To je zákon, kámo!“. Cieľom je vysvetliť žiakom trestnoprávnu zodpovednosť v dôsledku užívania návykových látok a zvýšiť tak u nich právne povedomie. „Vyškolených bude jedenásť preventistov, ktorí budú s týmto programom pracovať,“ doplnila šéfka školského úradu.

Banskobystrická samospráva aktuálne pracuje aj na projekte POLYGÓN. V nevyužitých priestoroch bývalej základnej školy chce simulovať reálne prostredie a vzdelávať žiakov v rámci protidrogovej prevencie. Zároveň poslúži aj pre praktický výcvik príslušníkov mestskej polície. Osobitou témou je bezpečnosť na školách, v rámci ktorej mesto tiež podniká potrebné kroky.