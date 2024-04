Pôsobili v nej povstaleckí hrdinovia Golian a Viest. Veliteľskú budovu rezort obrany vynoví za takmer 13 miliónov

Múzeum SNP v Banskej Bystrici Video Zdroj: TV Pravda

Nevyhovujúci stavebno-technický stav Veliteľskej budovy z roku 1938, ktorá má štyri nadzemné podlažia, suterén a čiastočne využívané podkrovie, pričom slúži prevažne na administratívne účely, sa štát rozhodol riešiť jej rekonštrukciou. Vláda už schválila začatie verejného obstarávania. Náklady sa vyšplhajú zhruba na 12,887 milióna eur.

V Banskej Bystrici ide o známy objekt, ktorý sa nachádza neďaleko Pamätníka SNP. Hoci ide o národnú kultúrnu pamiatku, odfotografovať sa pred touto budovou, ako to turisti zvyknú robiť v blízkosti iných historických stavieb, v podstate nie je možné. Zažili sme to na vlastnej koži, keď sme si chceli urobiť pár snímok. Keď sme s mobilným telefónom „namierili“ na túto pamiatku, hneď k nám vykročil vojak.

Foto: Ministerstvo obrany SR veliteľská budova, Banská Bystrica Veliteľská budova na ulici Československej armády v Banskej Bystrici prejde rekonštrukciou.

„Prosím, vymažte tú fotografiu. Toto je budova veliteľstva, je preto zakázané snímať ju,“ povedal nám muž v uniforme. Namietali sme, no nepomohlo. Vojak nám vysvetlil, že zverejniť zábery s týmto objektom by sme mohli len s povolením ministerstva obrany. To sme však, napriek našej žiadosti, nedostali – rezort nám len odporučil použiť fotografiu, krotú nám poslal e-mailom.

Vznikne sklad zbraní

Isté je, že komplexnú obnovu si Veliteľská budova, ktorá sa nachádza na ulici Československej armády, zaslúži. Zhodujú sa s tým aj viacerí Banskobystričania, s ktorými sme o tom debatovali. Je totiž spätá s dôležitou etapou našich dejín, pričom v období Povstania bola centrom vojenského odboja proti fašizmu. Od jari 1944 a počas SNP tam sídlila Slovenská národná rada. Ako velitelia v nej pôsobili aj povstaleckí hrdinovia – divízny generál Rudolf Viest a brigádny generál Ján Golian. Svedčí o tom aj pamätná tabuľa umiestnená na prednej časti budovy.

Od roku 2021 v nej sídli Spoločné operačné veliteľstvo Ozbrojených síl slovenskej republiky, ktorého úlohou je riadenie operácií doma a v zahraničí. „Zub času“ už na budove ale zanechal hlbokú stopu – obalový plášť a výplňové konštrukcie otvorov nespĺňajú súčasné hodnoty pre znižovanie energetickej náročnosti objektov. Stavba disponuje zastaranou technológiou pre vykurovanie a prípravu teplej vody. Jednotlivé rozvody sú v nevyhovujúcom sta­ve.

„V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby sa vykoná oprava fasády, rekonštrukcia strechy vrátane odkvapov, zvodov dažďovej vody a klampiarskych prvkov,“ priblížilo nám tlačové oddelenie ministerstva obrany. „Časť okien na budove bude vymenená za nové a časť sa repasuje. Prejde umelecko-remeselnou obnovou,“ spresnil rezort.

Vybuduje sa tiež bezbariérový vstup do objektu a zrekonštruujú kotolňu aj sociálne zariadenia. Zároveň tam vzniknú priestory pre sklad zbraní. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj návrh nového náhradného zdroja elektrickej energie.

Viac ako sto zamestnancov

Rezort pripomína, že Veliteľská budova v Banskej Bystrici je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka. Preto príslušný krajský pamiatkový úrad určil vo svojom záväznom stanovisku podmienky jej obnovy.

„Jednou z nich je pre ministerstvo obrany pravidelné zvolávanie kontrolných dní, ktorých sa bude zúčastňovať zástupca krajského pamiatkového úradu,“ uviedol rezort.

Kedy by sa s obnovou mohlo začať a v akom termíne by mala byť dokončená, zatiaľ nie je jasné. „Bude to závisieť od procesu verejného obstarávania,“ poznamenalo tlačové oddelenie. Vzápätí ozrejmilo, že aktuálne v budove pracuje viac ako stovka vojakov a zamestnancov. Rekonštrukcia by však podľa rezortu nemala obmedziť jej prevádzku.