Odštartovali výstavbu dôležitej cesty na R1. Šoféri sa však na tri roky musia obrniť trpezlivosťou

Preťažený úsek, na ktorom pomerne často dochádzalo aj k nehodám, sa konečne skvalitní. Nová štvorprúdová rýchlostná cesta by mala byť hotová do dva a pol roka. Diaľničiari veria, že všetko pôjde bez problémov a plánovaný termín stihnú.

R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča Video Zdroj: TV Pravda

Poklepaním základného kameňa v obci Slovenská Ľupča symbolicky odštartovali práce na dlho očakávanom úseku R1. Rýchlostná cesta medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou po svojom spojazdnení zásadným spôsobom pomôže v riešení komplikovanej dopravnej situácie v ranných a poobedňajších špičkách pri vstupe do mesta pod Urpínom zo smeru od Brezna.

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček hovorí, že síce ide o krátky trojkilometrový úsek, no pre región je o to dôležitejší. „A pre nás všetkých, ktorí túto trasu používame pri presunoch po Slovensku na obľúbené Horehronie. Žiaľ, vždy za Banskou Bystricou niečím prekvapí, takže verím, že sa nám podarí čo najskôr dostavať a odovzdať,“ povedal. Vysvetlil, že zo štátneho rozpočtu je na to vyčlenených 87 miliónov eur.

Zhotoviteľom diela je spoločnosť Doprastav. Jej obchodno-technický riaditeľ Martin Chrappa spresnil, že v najbližších 960 dňoch pretavia svoju prácu do 3,125 kilometra rýchlostnej cesty a do 2,98 kilometra cesty prvej triedy 1/66.

„Celkovo vytvoríme 124 stavebných objektov, z toho 12 mostov, 6 zárubných a oporných múrov, tiež premiestnime takmer 880-tisíc kubických metrov materiálu na výstavbu násypových telies,“ objasnil. Súčasťou stavby je preložka cesty I. triedy a moderný most cez rieku Hron. Chrappa vzápätí poukázal na prichádzajúce náročné obdobie plné stavebného ruchu.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda R1 BB - Slovenská Ľupča, kameň, poklepanie Poklepanie základného kameňa rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča.

„Obyvateľov okolitých obcí, ale aj všetkých ľudí, ktorí túto trasu zvyknú využívať ako bránu za horehronskými zážitkami, chcem poprosiť, aby boli trpezliví, rešpektovali dopravné opatrenia a zároveň dôverovali práci nás stavbárov,“ poznamenal Chrappa. Zdôraznil, že výsledkom bude výnimočné stavebné dielo, ktoré vyrieši problémy s mostami v havarijnom stave na dotknutom úseku a skvalitní život ľudí napríklad aj protihlukovými stenami s celkovou plochou 9 271 štvorcových metrov.

Prvé „bábätko“

Pôvodne sa mal slávnostného poklepania základného kameňa zúčastniť aj premiér Róbert Fico, no kvôli pracovnej vyťaženosti neprišiel. Nechýbal však minister dopravy Jozef Ráž. „Tento úsek je prvý diaľničný, ktorý sa mi podarilo klepať. Dúfam, že nie je posledný. Narátali sme si, že ak dá Boh tejto vláde štyri roky, predpokladáme, že rozostaviame 120 kilometrov diaľnic v hodnote asi 4 miliardy eur,“ uviedol Ráž.

„Takže toto je to prvé malé, trojkilometrové, bábätko,“ podotkol. Zdôraznil, že pôjde o plnohodnotnú štvorprúdovú cestu. „Som zástanca vo všetkých úsekoch – kde sa dá a ktoré sú podstatné, že to musí byť v plnom profile,“ podotkol.

Za veľké plus považuje fakt, že v rámci tejto trasy sa vyriešia problematické mosty. „Okrem toho vieme, že cesta na Brezno má relatívne vysokú nehodovosť. Veríme teda, že to pomôže,“ poznamenal.

Ráž tvrdí, že výstavba potom bude pokračovať aj ďalej. „Z druhej strany, od Ružomberka, ideme podať žiadosť na vydanie územného rozhodnutia. Prepojenie medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom má táto vláda v pláne. Keďže príprava bude ešte dlhá nepredpokladám, že to dokončíme, ale určite by sme to mali začať,“ doplnil.

Slepá ulica

Banskobystrický primátor Ján Nosko pripomenul, že o severojužné prepojenie už dlho bojuje Iniciatíva stredné Slovensko. „Tento úsek je jedným z prvých krokov, ktoré môžu pomôcť,“ hovorí Nosko.

„Náš región je rýchlostnou cestou teraz ukončený akoby slepou ulicou Banskej Bystrice pred Slovenskou Ľupčou. Verím, že v budúcnosti tento úsek pomôže prepojiť severojužné Slovensko tak, aby sme boli atraktívni nielen pre turistov, ale tiež pre investorov,“ zhodnotil primátor.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Jozef Ráž, minister, motorkári Minister dopravy Jozef Ráž s motorkármi.

Pre rozvoj regiónu je podľa neho dôležité vyslať impulz o pripravenej dopravnej infraštruktúre. Podčiarkol, že v nasledujúcich mesiacoch musia byť ľudia ozbrojení veľkou dávkou trpezlivosti. Výsledkom bude zvýšenie atraktivity dotknutej oblasti, tiež bezpečnosti na cestách a celkové zlepšenie dopravnej situácie.

„V našom kraji je to veľmi dôležitá trasa, ktorá nám pomôže nadviazať na už existujúci severný obchvat Banskej Bystrice,“ hovorí jeden z podpredsedov Banskobystrickej župy Ján Beljak. „Som rád, že tú rýchlostnú komunikáciu ideme ťahať ďalej na východ a sever. Teší ma to o to viac, že sme v Slovenskej Ľupči, kde je hrad, ktorý tu nestojí náhodou. Strážil dôležitú obchodnú cestu Via Magna, ktorá spájala sever s juhom, teda oblasť dnešnej Budapešti s Krakovom,“ povedal.