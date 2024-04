Opitý vodič zdemoloval tri autá, nafúkal takmer 2,7 promile

Ako informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, obvinený v stredu 24. apríla podvečer na Mierovej ulici pri prejazde zákrutou dostal s vozidlom šmyk a narazil do zaparkovaného auta, ktoré následne narazilo do betónového múra.

Vodič však nezastavil, pokračoval v jazde a ďalej narazil do druhého zaparkovaného auta, ktoré následne vrazilo do tretieho. Až potom zastavil a po príchode policajnej hliadky sa dobrovoľne podrobil dychovej skúške na alkohol. Pri tej dosiahol hodnotu takmer 2,7 promile. Hliadka muža zadržala a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. Škodu na vozidlách predbežne vyčíslili na približne 4 200 eur. Prípadom sa zaoberá poverený dopravný policajti zo Starej Ľubovne.