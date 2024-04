Ako horí elektromobil? Požiar zlikvidovali hasiči do hodiny, vrak skončil vo vodnom kúpeli

Lešť - hasenie elektromobilu Video Zdroj: TV Pravda

Na Slovensku je momentálne zaregistrovaných 10 470 elektrických áut, preto je nutné na vzniknutú situáciu reagovať. K tomu patrí pripravenosť likvidácie ohňa, ktorý zachváti takéto vozidlo. Okresný riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Galante Zoltán Tánczos vysvetlil, že v rámci ukážky likvidovali požiar vozidla, ktoré bolo nabité na 78 percent. „Umiestnili sme ho do imitovanej garáže, kde sme inštalovali termočlánky. Následne sme auto zapálili pôsobením tepelného zdroja a vyvolali skrat na vysokonapäťovej trakčnej batérii,“ priblížil.

Hasičmi požadovaný efekt sa dosiahol po desiatej minúte, keď dostali vozidlo do tretej fázy horenia. „To znamená, že ten stav je už nezvrátiteľný. Potom sa spustili nami inštalované požiarno-technické zariadenia, ktoré zafungovali s tým, že nám ochránili okolitý priestor. Následne sme dokázali vozidlo evakuovať, dohasiť a uložiť do takzvanej karantény, čiže do vodného kúpeľa v špeciálnom kontajneri,“ objasnil Tánczos. „Zmestí sa tam viac tisíc kubíkov vody, no my ho zapĺňame maximálne do úrovne dvadsiatich centimetrov,“ ozrejmil.

Nebezpečný plyn

Rozdiel v hasení medzi elektromobilom a konvenčným autom je podľa Tánczosa v tom, že sa okamžite potrebujú dostať do ochranného obalu batérie, zaplaviť, čiže schladiť tam teplotu, a čo najskôr vozidlo evakuovať zo zastavaného priestoru – do spomínaného kontajnera, kde musí zostať od 48 do 72 hodín.

Hasiči pri takomto zásahu pracujú v sťažených podmienkach. Teplota napríklad dosiahla v testovacom podstropnom priestore 670 až 700 stupňov. „V spodnej tretine sa nameralo 250 stupňov. Pre hasičov je tento druh likvidácie požiaru o to náročnejší, že ide o veľké množstvo úniku nebezpečných plynov a pár. Aj dnes sme namerali fluorovodík, čo je veľmi nebezpečný plyn,“ pripomenul Tánczos. Upozornil preto, že keď niekto z ľudí spozoruje takýto požiar, musí postihnutý priestor okamžite opustiť. „Aby nedošlo k fatálnym a nezvratným udalostiam,“ podotkol.

Keďže roboty, ktoré pri hasení použili, mali len požičané, prácu bez nich by mali komplikovanejšiu. Poradiť by si teda museli aj bez nich. „Na mieste udalosti sa často improvizuje. Je len na rozhodnutí veliteľa zásahu, akú taktiku zdolávania požiaru navrhne a následne ju realizuje,“ uzavrel Tánczos.

Rezort chce kúpiť roboty

Experiment zameraný na testovanie hasenia elektromobilu v uzavretom priestore sa konal v areáli Výcvikového centra Hasičského a záchranného zboru Lešť. Získané výsledky budú slúžiť ako podklad na tvorbu interných predpisov, technických noriem a tiež ako učebný materiál pre hasičov.

Testovanie pozoroval priamo na mieste aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). Zdôraznil, že bezpečnosť je jednou z hlavných priorít rezortu, ktorý vedie. „A nielen v kontexte ochrany vonkajších hraníc Slovenska, ale aj tá každodenná bezpečnosť – ochrana obyvateľov a ich majetku,“ uviedol. Podčiarkol, že technologický vývoj napreduje, preto musia reagovať na výzvy aj v rámci hasičského zboru.

„Jednou z tých výziev je elektromobilita – aj v kontexte jej podpory v rámci Európskej únie. Vidíme, že ten segment rastie, takže musíme byť pripravení reagovať na možné požiare či nehody spôsobené takýmito vozidlami,“ povedal minister. Tvrdí, že v rámci vybavenia hasičov podniknú opatrenia, aby im zabezpečili najmodernejšiu techniku, ktorú predviedli počas simulovaného zásahu s požičanými robotmi.

„Súčasný stav je taký, že nedisponujeme všetkým tým, čo sme tu mohli vidieť a bolo nám zapožičané. Nevyhnutný je nielen stopercentne kvalitný ľudský aparát, ktorý máme, ale aj technika schopná zvládať všetky výzvy, ktorým budeme čeliť,“ poznamenal. Potrebné sú aj vysokotlakové hasiace prístroje, pričom verejné obstarávanie na ne je už pred spustením.

„Rovnako budeme obstarávať aj robotickú techniku. Som presvedčený, že kúpime minimálne tri, aby sme ich mali rozmiestnené na východe, západe a v strede,“ zhodnotil Šutaj Eštok. Peniaze na to vyčlení rezort zo svojho rozpočtu. „Jedno takéto zariadenie sa pohybuje v cene zhruba 200-tisíc eur a verím, že tých 600-tisíc sa na to v rámci rozpočtu nájde,“ dodal.

„Budem rád, ak dáta z tohto experimentu použijeme na tvorbu legislatívy v súvislosti s elektromobilitou, parkovaním a nabíjacími stanicami,“ hovorí prezident hasičov Adrián Mifkovič. Spomenul pritom, že chladiace kontajnery, aký použili aj pri zásahu, sa nachádzajú v každej časti Slovenska. Rozmiestnené sú podľa neho strategicky tak, aby nikde nechýbali.