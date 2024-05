V Brezne sa vrátili desiatky rokov v čase. Okrem socialistického bytu nechýba ani vyšetrovacia miestnosť ŠtB

Nostalgia za minulými časmi, ktoré nemuseli byť ideálne, no zato plné pekných spomienok z detstva či mladosti, určite zasiahne nejedného návštevníka breznianskej expozície zo života socializmu. Tú v metropole Horehronia otvorili symbolicky v deň, ktorý pred Nežnou revolúciou takmer každý trávil na prvomájových sprievodoch. Tie boli bežnou súčasťou vtedajšej éry.

Expozíciu s názvom Nostalgia otvorili v centre Brezna, pri mestskom úrade, symbolicky na 1. mája. Umožňuje návrat do minulého obdobia, v ktorom síce vládol tvrdý režim, no ľudia aj vtedy vedeli byť veselí a šťastní. Svoje byty si zariaďovali útulne, v duchu vtedajšej módy.

Mnohí, ktorí si túto etapu pamätajú, určite pri prehliadke novinky spoznajú nejeden predmet, ktorý kedysi nechýbal ani v ich domácnosti. Nás tiež zaujali najmä kúsky ako detská premietačka, sieťovaná nákupná taška, sifónová fľaša na sódu, šijací stroj Lucznik, časopis Dorka, čiernobiely televízor tesla či rôzny kuchynský riad, aký si pamätáme z prázdnin u starých rodičov. Samozrejme, k tomu všetkému patrí nábytok, aký už dnes hocikde nenájdete. Toto všetko ponúka kompletne zariadený byt s obývačkou, kuchyňou, spálňou a detskou izbou zo 70. či 80. rokov minulého storočia.

Mladým sa to páči

Už pred vstupom do budovy, v ktorej sa toto „múzeum“ nachádza, nás upútal veterán v podobe krásnej červenej škodovky, ktorú väčšina pozná ako legendárnu „embéčku“. Na prízemí sme si poobzerali busty a portréty komunistických vodcov. Nechýbala pionierska košeľa či dobový výtlačok denníka Pravda. Nevedeli sme, kam sa skôr pozrieť – všade to dýchalo socializmom a vecami s ním súvisiacich. Celé to umocňovali komunistické piesne šíriace sa z reproduktorov.

Asi najviac sme si vychutnali „prechádzku“ po spomínanom byte, no nevynechali sme ani temnejšiu časť výstavného priestoru – vyšetrovaciu miestnosť ŠtB, teda Štátnej bezpečnosti (policajná tajná služba, pozn. red.). Vtedajšia doba bola totiž povestná aj rôznymi zásahmi bývalého režimu – najmä prostredníctvom silových zložiek. Už na prvý pohľad je jasné, čomu takéto priestory slúžili. Svedčia o tom uniformy, obušky, vysielačky, fotoaparáty a iné predmety, ktoré používali vtedajší „tajní“.

Pri našej prehliadke sme natrafili na niekoľkých mladých ľudí, ktorí sa narodili po prevrate, no éra socializmu ich zaujíma. Veľa už o nej počuli o svojich príbuzných. Karin (18) hovorí, že nová expozícia sa jej páči. „Je to pekné. Niečo také v Brezne podľa mňa chýbalo,“ podotkla. Najviac ju zaujal byt na hornom poschodí. „Väčšinu tých kúskov, ako sú tie skrine, posteľ aj kuchynská linka, má doma ešte moja starká,“ povedala.

Matej Kováčik (19) je z novinky príjemne prekvapený, lebo vôbec netušil, že v Brezne sa také niečo plánuje. „Zaujala ma celá výstava, no asi najviac kuchyňa. Je to niečo staré, ale ja sa rád dozvedám nové veci. Rovesníkom by som určite odporučil, aby sa sem prišli pozrieť,“ zhodnotil.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda študenti, Brezno, Nostalgia Karin a Matej sú študentmi hotelovej akadémie, preto nám zapózovali pri kuchynskej linke.

Ivana (27) si tiež osobne socialistické časy pamätať nemôže, no vie, že na Slovensku vtedy vládol režim jednej strany a všetko bolo uniformné. Nábytok v retro byte ale pre ňu nie je až takou exotikou. „Doteraz sa podobné kúsky nachádzajú v mnohých obývačkách či kuchyniach na okolí. Skôr v chatách ako v bežných domácnostiach, ale napríklad naši starík stále používajú zariadenie, aké tu vidíme,“ usmiala sa. Rozhodnúť sa, ktorý exponát ju zaujal najviac, je pre ňu ťažké. „Páči sa mi to tu ako celok, je to dobrý nápad,“ poznamenala.

Bistro pri MNV

Návštevníci sa v breznianskej expozícii môžu odfotografovať pri nábytku či dotknúť sa vystavovaných predmetov. Nechýbajú moderné prvky v podobe interaktívnych displejov, ktoré zobrazujú rôzne fotografie – ľudia si ich môžu prehľadávať. Na projekt prispela Banskobystrická župa sumou zhruba 8-tisíc eur. Tie pokryli práve moderné technológie zamerané na interaktivitu.

Pre mladších návštevníkov vymyslela Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie rodinnú hru s indíciami, ktoré musia v priestoroch múzea hľadať. Mesto prispelo vlastnými priestormi, no samotné exponáty získali od Horehroncov darom. Nosili im ich z vlastných domácností.

Atmosféru novinky umocňuje aj novootvorené Bistro pri MNV s terasou pod bránou vedľa mestského úradu. Zákazníkom ponúka všelijaké retro občerstvenie, ktoré si mnohí pamätajú zo svojich detských čias. Dopriať si tam môžu klasickú malinovku, dať si zalievanú kávu, pivo či točenú zmrzlinu. Jednej porcii miešanej sme neodolali ani my a veru chutila presne tak, ako si pamätáme z detstva.

Primátor Brezna Tomáš Abel vysvetlil, že sprístupnenie originálnej expozície pripravilo mesto svojpomocne. Má byť novým magnetom nielen pre domácich obyvateľov, ale najmä pre turistov. „Vnímame to ako podporu podnikateľského prostredia v meste. Snahou je Brezno zatraktívniť, aby sme návštevníka zaujali a čo najviac sa u nás zdržal. Aby si tu dal nejakú kávu, dobrý obed a strávil v centre mesta dlhšiu dobu,“ uviedol. Podčiarkol, že po sprístupnení obnovenej zvonice a vyhliadkovej veže pôjde o ďalšiu pútavú atrakciu ich námestia.

„Mnohí si zaspomínajú, oboznámia sa so základnými faktami týkajúcimi sa minulosti a zamyslia sa. Teší ma, že oživíme aj celé priestory pod bránou, keďže tam zároveň otvárame Bistro pri MNV s príjemným posedením a hracou zónou pre deti. Verím, že každý si príde na svoje,“ doplnil Abel.

Andrej Barančok poverený realizáciou projektu upozornil, že novinka ponúka k nahliadnutiu rôzne artefakty. Súčasťou sú panely pripomínajúce a opisujúce dobu socializmu v meste pod názvom Aj také bolo Brezno.

„Expozíciu sa budeme snažiť ešte doplniť, aby sa stala lákadlom nielen pre základné a stredné školy na území okresu, ale aj ďalšie na Slovensku. Najmä však pre turistov zo všetkých kútov. Chceme, aby to mohli vidieť aj mladí ľudia a zažiť v interaktívnom prostredí. Zároveň sa pri tom vzdelávať napríklad v rámci dejepisu,“ podotkol. Tvrdí, že zavítať do Nostalgie sa oplatí.

„Je to zaujímavé miesto, ktoré odporúčame navštíviť staršej generácii so svojimi vnúčatami, kde sa môžu rozprávať o dobe, ktorá niečo priniesla a niečo vzala. Treba si uvedomiť fakt, že pre dnešnú mládež je táto téma vzdialená. Expozícia je mementom pripomenutia si, že demokracia je vrtkavá a treba sa o ňu starať,“ uzavrel Barančok.