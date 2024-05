Vyše polmiliónová škoda v oravskej obci: Zbabranú bytovku majú opraviť, zhotoviteľ sa však „vyparil“

Malatiná - nepodarená bytovka Video Zdroj: TV Pravda

Nepodarená bytovka v obci Malatiná mala byť dávno skolaudovaná aj odovzdaná nájomníkom, no kvôli hroziacemu pádu balkónov a schodiska výstavbu stopli. Realizátor projektu pokazil, čo sa dalo, pričom škodu vyčíslili na viac ako 650-tisíc eur. Kto ju ale zaplatí? Nikoho z dotknutej firmy totiž nevedia zohnať – nereagujú na telefonáty, maily a nenašli ich ani na adrese uvedeného sídla.

Bytovku v Malatinej začali stavať pred piatimi rokmi, keď bol na čele obce Zdenko Kubáň. Súčasná starostka Tatiana Červeňová zdôrazňuje, že jej zanechal problémové dedičstvo, s ktorým sa trápi od svojho nástupu do funkcie. Pripomína, že sedemnásť bytov doteraz nedokončili a v prácach pokračovať ani nemôžu. Žilinská firma House realization, ktorá vyhrala súťaž na takmer miliónový tender (zapojila sa ako jediná, pozn. red.), sa zo stavby musela v auguste 2022 stiahnuť. Nariadila to finančná kontrola zo Štátneho fondu rozvoja a bývania (ŠFRB). Práve ten obci poskytol úver na realizáciu projektu vo výške 492-tisíc eur. Ďalšiu dotáciu, 328-tisíc eur, čerpali od ministerstva dopravy.

Kontrola zistila, že betónové deky stropu nemajú stužujúce vence. Poukázala tiež na absenciu nosných prievlakov a chýbajúci dostatočný počet keramických prekladov na oknách. Úplnú „stopku“ potom nariadil aj štátny stavebný dohľad.

Obec bola povinná dať vypracovať statický posudok a projektovú dokumentáciu sanácie bytovky. „Náklady na to, aj s opravami, sú v súčasnosti vyčíslené na viac ako 650-tisíc eur. Je to vlastne škoda na majetku obce,“ hovorí Červeňová. Pokračovala, že za jeden a pol roka vynaložili maximálne úsilie, aby sa za úplne jasného skutkového stavu začalo vo veci konať aspoň trestnoprávne. „Na polícii v Dolnom Kubíne nám našu žiadosť trikrát odmietli. Aktuálne však prebieha vyšetrovanie a začalo sa trestné stíhanie, lebo škoda je alarmujúca,“ povedala.

Na účte majú len drobné

Starostka objasnila, že tristo stranový statický posudok ich stál 21 750 eur. Na jeho základe museli dať vypracovať projekt sanácie bytovky, za ktorý zaplatili viac ako 27-tisíc eur. „Z tejto dokumentácie vyplýva, čo všetko je tam zle urobené a ako to treba opraviť,“ ukázala na hrubý fascikel. „Píše sa tam, čo treba zbúrať a postaviť odznova. Treba napríklad odstrániť všetky balkóny a celé schodisko od podlažia, lebo nie je upevnené v dekách,“ spomenula niektoré nevyhnutné kroky. „Tiež je k tomu rozpočet, koľko takáto sanácia bude stáť. Je to vyrátané na 642-tisíc eur,“ ozrejmila.

Podľa richtárky nie je logické, že ak sa niečo vybudovalo v priemere za 400-tisíc eur, aby sa to opravovalo za výrazne vyššiu sumu. „Sme vo fáze, keď sme ako obec splnili všetko. Vidíme ale, že to nemá efektivitu. Okrem toho tá bytovka prišla o dobrú povesť a meno, ľudia by sa už do nej možno aj báli nasťahovať,“ mieni. Najhoršie je, že momentálne ani nevie, ako škodu vymáhať.

„Zhotoviteľovi sme poslali výzvy, aby nám to uhradil a zároveň odstránil závažné nedostatky na stavbe. Samozrejme, listy nám nepreberá, nikto nám neodpovedá. Telefónne číslo na neho už neexistuje, mobil má nedostupný. Navštívili sme sídlo firmy, no tam sme nikoho nenašli,“ priblížila. Na adrese, kde zhotoviteľa hľadali, nie je ani stopa po tom, že by tam vôbec niekedy fungoval. „Nikto naokolo tam o ňom nemal ani tušenia. Neexistuje tam ani žiadna schránka, nikto o tom nemal znalosť,“ poznamenala.

Starostka tvrdí, že v Malatinej ide o najzbabranejší projekt desaťročia. Ešte v apríli preto na túto tému absolvovala pracovné stretnutie na ŠFRB. Žiadala tam, aby sa v ich obci stretli všetky zainteresované inštitúcie – čiže ministerstvo dopravy, samospráva a ŠFRB. Prísľub na to síce dostala, no konkrétny termín zatiaľ nemá.

„Momentálne nemám predstavu, čo bude nasledovať. Voči našim obyvateľom ale celá táto situácia nie je férová, lebo mesačné splácame úver za bytovku a jej technickú vybavenosť vo výške približne 1 900 eur. Tie peniaze akoby sme vyhadzovali do vzduchu,“ krúti sklamane hlavou. Takto vlastne platia za nič. „Ukrátení sú naši občania, lebo tie peniaze sme mohli investovať na rozvoj obce. Na opravu ciest alebo zateplenie základnej školy,“ povzdychla si.

„Obnovu by potreboval aj obecný úrad, ale nemám dať za čo opraviť ani len pokazené kľučky. Máme tu deravé koberce a v kotolni je blato. Doteraz je tam hlinená podlaha,“ vraví starostka otvorene. Vzápätí upozornila na ďalšie „neduhy“ – jedným z nich je chýbajúca hasičská zbrojnica. „Sme koncová dedina, no nemáme auto ani inú výstroj. Už sme tu čelili dvom požiarom. Nechápem, aký dôvod tu bol tak nevyhnutne stavať nájomný dom,“ poznamenala.

Momentálne má vraj obec na účte iba 24 eur. „Pred nami je Deň matiek, potom detí – každá obec pre svojich ľudí niečo robí. Čo im mám ponúknuť ja?“ pýta sa. Najhoršie je, že „cestu von“ z tohto problému zatiaľ nevidí. „Na opravu za viac ako pol milióna určite nemáme. Keď bytovku zbúrame, musíme vrátiť prečerpaný úver, ale ani na to nemáme. To znamená, že sa musia hľadať možnosti, kto nám v tejto situácii pomôže. Určite budem apelovať, aby nás v tom nenechali, na ministerstvo dopravy,“ uzavrela starostka.

Exstarosta: Neteší ma to

Konateľa firmy, ktorá stavbu realizovala, sa nám kontaktovať nepodarilo – jeho číslo je neexistujúce. Ešte vlani v decembri sme sa mu dovolali, no keď sme sa predstavili, telefonát hneď zrušil.

Bývalý starosta Zdenko Kubáň bol na čele obce šestnásť rokov. Je prekvapený, že suma, ktorá je vyčíslená v projekte sanácie, presahuje cenu samotného diela – teda toho, čo je zatiaľ postavené. Zodpovednosť za to, ako to celé dopadlo, necíti.

„Určite ma to ale neteší. Richtárom už nie som a všetky informácie od kontroly, ktorá prišla, mala starostka. Ja som sa k nim dostával iba cez médiá. Nevedel som ani, kto dal na mňa trestné oznámenie, či bolo pozastavené a podobne,“ tvrdí. Súčasné vedenie obce má podľa neho neštandardný spôsob komunikácie. „Z mojej strany je to nepochopiteľné,“ podotkol.

V čase uzatvárania zmluvy vraj Kubáň nemal mať prečo pochybnosti o zhotoviteľovi. „Je to skrátka slovenská reália – veď verejné obstarávanie kontroloval ŠFRB. Ten podpisoval aj zmluvy, prakticky to išlo mimo obec. Cez Vestník mi prišla súťaž a víťaza som akceptoval. Neviem, ako inak som mal postupovať. Po boji je každý generál,“ zhodnotil.

Kubáň vysvetlil, že bytovku chcel stavať kvôli zvýšeniu demografickej krivky. „Lebo je problém s príjmami, to je tá pointa. Každý starosta, keď chce obec rozvíjať, potrebuje viac obyvateľov a žiakov v škole, tiež služby pre mladé rodiny, respektíve bývania pre ne. Takže malo to logiku,“ dodal.

Žilinská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová uviedla, že v súvislosti s bytovkou v Malatinej vedie vyšetrovateľka Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vyšetrovanie. „Pre podozrenie vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, v súbehu s prečinom všeobecné ohrozenie,“ spresnila. Bližšie informácie, vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, podľa nej nie je možné poskytnúť.

Platbám sa nevyhnú

O vyjadrenie sme požiadali ŠFRB aj dotknuté ministerstvo. Za obidve inštitúcie reagovala hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková. Zdôraznila, že rozhodnutie o ďalšom postupe je na samotnej obci.

„Ešte nezačala čerpať dotáciu z ministerstva dopravy, vyčerpala však časť úveru zo ŠFRB, ktorý v každom prípade bude musieť splatiť. Obec je v tomto prípade v rovnakej situácii ako akýkoľvek iný úverový dlžník, ktorého zhotoviteľ stavby porušil zmluvné podmienky a nesie s tým súvisiace riziká,“ uviedla. Potvrdila, že všetky informácie o stave stavby sú im známe, so starostkou sa viackrát stretli.

„Stavbu osobne navštívil aj štátny tajomník Igor Choma. Nevidíme však zákonnú možnosť z našej strany financovať sanačné práce,“ podotkla Poláčiková. „Nie je pravda, že ŠFRB kontroloval verejné obstarávanie, lebo v rámci konania o možnom financovaní sa v zmysle zákona overuje len existencia verejného obstarávania ako takého, teda či je zmluva výsledkom postupu verejného obstarávania,“ podčiarkla s tým, že nemajú právo kontrolovať priebeh procesu obstarávania, ani obsah a vhodnosť zmluvných podmienok.

„Problémom navyše ani nie je obsah zmluvy, ale jej porušenie zo strany zmluvných partnerov. Voči nám vystupuje obec ako jedna právnická osoba bez ohľadu na zmeny v pozícii jej štatutára,“ pripomenula. Pokračovala, že obci Malatiná dlhodobo poskytujú konzultačnú podporu v rozsahu ich možností.

„Realizácia sanácie a jej financovanie je však vecou obce. Štát môže financovať len obstarávanie bytov v rozsahu, ako bolo zazmluvnené, prípadne zvýšenie cien pôvodne plánovaných stavebných prác v zákonnom rozsahu. Nie dotačnú sanáciu stavby či odstraňovanie jej nesprávne zhotovených častí,“ doplnila hovorkyňa.