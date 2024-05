Pre otvárací koncert festivalu Starmus polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v Bratislave

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s nedeľným koncertom Jeana-Michela Jarra v bratislavskej Inchebe na Viedenskej ceste, ktorý bude úvodným podujatím festivalu Stramus. V sobotu 11. mája, z dôvodu skúšky pred koncertom, uzatvorili Most SNP a okolité ulice pre tranzitnú dopravu. V nedeľu 12. mája plánujú viaceré dopravné obmedzenia.

Približne od 20:00 do 23:30 bude uzatvorený Most SNP, v čase od 20:45 do 23:00 plánujú uzáveru Viedenskej cesty a cyklochodníka popri výstavisku. Obidve uzávery budú ukončené v nedeľu o 23:00. „Upozorňujeme vodičov, že na Einsteinovej ceste nie je dovolené zastavenie vozidiel," uvádza polícia s tým, že na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky budú dohliadať dopravní policajti.

Parkovanie v priestoroch výstaviska nebude možné, preto žiadajú účastníkov podujatia, aby využili verejne dostupné parkovacie plochy v mestskej časti Petržalka. „Vjazd na uzatvorené úseky bude povolený iba verejnej autobusovej doprave, vozidlám s povolením organizátora kultúrneho podujatia a označené vozidlá prevážajúce osobu so zdravotným postihnutím," konštatuje polícia.

Úvodný open air koncert Jeana-Michela Jarra s hudobným hosťom – gitaristom skupiny Queen Brian Mayom, bude otváracím podujatím festivalu Starmus, ktorý prináša spoločnosť ESET. Koncert Most z budúcnosti sa uskutoční v areáli výstaviska Incheba a bude zadarmo prístupný verejnosti. Držitelia vstupeniek na vedecko-hudobný festival budú mať vyhradenú vlastnú časť v hľadisku. Brány areálu sa otvoria o 18:00 a začiatok predstavenia je naplánovaný na 20:45.

Čítajte viac V Bratislave a zadarmo: Festival STARMUS odštartuje veľkolepým koncertom Jeana-Michela Jarreho, špeciálnym hosťom bude Brian May

Kapacita areálu koncertu, v ktorom budú stánky s nápojmi aj sociálne zariadenia, je z bezpečnostných a logistických dôvodov obmedzená na 30-tisíc návštevníkov. Pre zaistenie svojho miesta v hľadisku preto organizátori odporúčajú prísť na miesto v dostatočnom predstihu. Diváci si môžu pozrieť koncert aj cez televízne obrazovky na Dvojke a vďaka streamu aj na Hlavnom námestí v Bratislave.

„V okolí areálu Incheby budú rozmiestnené navigačné tabule a displeje a prípadné usmernenia poskytnú návštevníkom aj označení pracovníci usporiadateľskej služby," uvádza usporiadateľ. Koncert sa bude konať aj za nepriaznivého počasia, pokiaľ meteorologické podmienky objektívne neohrozia priebeh podujatia a zdravie návštevníkov. Vzhľadom na dopravné obmedzenia odporúčajú návštevníkom dostaviť sa na podujatie pešo, MHD alebo taxíkmi.

Čítajte viac Jean-Michel Jarre: Prvý pasažier v kokpite nášho lietajúceho auta

V spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava bude zabezpečené posilnenie spojov mestskej hromadnej dopravy do okolia koncertu. „Počas podujatia platí pre všetkých návštevníkov prísny zákaz fotografovania a filmovania profesionálnou technikou. Taktiež nie je dovolené vziať si so sebou batožinu väčšiu ako rozmer A4, alkohol či sklenené fľaše," upozorňuje organizátor.