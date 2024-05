Branisko na niekoľko dní úplne uzavrú, údržba čaká aj na ďalšie tunely

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v pravidelnej jarnej údržbe prácami v diaľničnom tuneli Branisko. Takmer päťkilometrový jednorúrový tunel, vrátane priľahlého úseku D1 Beharovce - Široké medzi okresmi Levoča a Prešov, bude pre motoristov v najbližších niekoľkých dňoch úplne obojsmerne uzatvorený. Diaľničný úsek s tunelom bude neprejazdný od 17. mája od 24:00 do stredy 22. mája do 18:00.

„Dôvodom je pravidelný servis, čistenie, údržba a opravy technológií tunela," pripomenula v piatok uzáveru úseku D1 s tunelom Branisko Zelená vlna RTVS. Motoristi pri ceste medzi Prešovom, Levočou a Popradom môžu spomínaný úsek obísť obojsmerne po ceste prvej triedy I/18 cez horský priechod Branisko.

Tunel Branisko je aktuálne najdlhší domáci prevádzkovaný cestný tunel. Výstavba tunela trvala sedem rokov od apríla 1996, v prevádzke je viac ako dvadsať rokov od konca júna 2003. NDS predbežne plánuje výstavbu druhej, ľavej tunelovej rúry a obnovu súčasnej pravej rúry. Vlani v závere septembra podpísala zmluvu na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre výstavbu druhej rúry tunela Branisko. Spoločnosť Tarosi sa zaviazala pripraviť štúdiu spolu so zámerom posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) pôvodne za 163-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Štúdia realizovateľnosti má podľa NDS posúdiť možné varianty dostavby ľavej tunelovej rúry spolu s rekonštrukciou existujúcej tunelovej rúry. Zámer EIA má riešiť všetky varianty a alternatívy trasy.

Dodatkom na rozšírenie štúdie o šiesty a siedmy variant výstavby druhej rúry z apríla cena vzrástla o 56-tisíc eur, teda takmer na 220-tisíc eur bez dane. Firma má štúdiu dodať diaľničiarom naďalej do desiatich mesiacov od uzavretia kontraktu, teda do 30. júla tohto roka. Komplexne posúdené varianty 6 a 7 má predložiť do 20. júna, návrh analýzy ich nákladov a výnosov do 30. júna. Zámer EIA má doručiť do 30. augusta.

V roku 2022 bola priemerná denná intenzita dopravy na úseku tunela Branisko cez 16-tisíc vozidiel za 24 hodín. Vybudovanie druhej rúry tunela je tak podľa diaľničiarov reálne v pláne. „Analýzy nám už potvrdili, že výstavba ľavej rúry je technicky možná aj počas prevádzky pravej rúry. Po spracovaní zámeru EIA bude nasledovať proces zabezpečenia projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania," informovala vlani v septembri vtedajšia hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

V rámci aktuálnej druhej časti jarnej údržby od 3. mája do 17. mája boli tieto práce postupne v šiestich tuneloch – Šibenik na D1 Jánovce – Jablonov, Svrčinovec a Poľana na D3 Svrčinovec – Skalité, Žilina a Ovčiarsko na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a Bôrik na D1 Mengusovce – Poprad, západ. Po tuneli Branisko na D1 Beharovce – Široké s údržbou od 17. mája do 22. mája budú nasledovať práce v tuneloch Považský Chlmec na D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno od 23. do 26. mája a v podjazde Lučivná na D1 Važec – Mengusovce 22. júna v ľavej rúre a 23. júna v pravej rúre. Prvá časť jarnej údržby bola od 11. apríla postupne do 28 apríla v štyroch tuneloch – Horelica na D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, Sitina na bratislavskom úseku D2, Bikoš na severnom obchvate Prešova na R4 a Prešov na D1 Prešov, západ – Prešov, juh.