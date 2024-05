Vlakovú trať okolo Žarnovice opravia za desiatky miliónov. Vyššia rýchlosť, nové mosty aj nástupištia si však vyžiadajú problémovú obchádzku

Rekonštrukčné práce bude mať „pod palcom“ firma Strabag, ktorú vybrali spomedzi ôsmich uchádzačov. Zmluvu so zhotoviteľom už majú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísanú – náklady sú vyčíslené na 37 443 538 eur. Financované to bude z Plánu obnovy.

„Predpokladaný začiatok prác je v treťom kvartáli tohto roka, lehota výstavby je 330 dní od odovzdania staveniska,“ uviedla Lucia Lizáková z odboru komunikácie ŽSR.

Ušetria na zamestnancoch

Rekonštrukciou železničného zvršku a spodku v dotknutom úseku sa zvýši únosnosť podvalového podložia. Spolu s vybudovaním účinného odvodnenia to podľa Lizákovej prispeje k odstráneniu častých obmedzení traťových rýchlostí. Optimalizáciou smerového vedenia a parametrov oblúkov trate sa zabezpečí zvýšenie traťovej rýchlosti a skrátenie jazdných časov.

„Novú podobu dostanú aj nástupištia v Hronskom Beňadiku a Tekovskej Breznici s výškou nástupnej hrany 55 cm nad temenom koľajnice. Úpravám podliehajú aj prístupy k nástupištiam či rekonštrukcia osvetlenia,“ priblížila hovorkyňa.

Dôjde tiež k rekonštrukcii železničných priecestí tak, aby spĺňali predpísané parametre pre daný druh križujúcej komunikácie. Opravia či úplne prestavajú aj objekty železničného spodku ako sú mosty, priepusty a zárubné múry.

V Tekovskej Breznici odstránia bývalú výhybňu, ktorá sa už nevyužíva – pre zlý technický stav je dlhodobo z prevádzky vylúčená. V Beňadiku pribudne nové staničné zabezpečovacie zariadenie – elektronické stavadlo vrátane zabezpečeného posunu. Tým ŽSR dosiahnu úsporu obsluhujúcich zamestnancov.

Rozsah stavebných prác Celkovo zrekonštruujú na trase Hronský Beňadik – Tekovská Breznica – Nová Baňa 11,45 km železničného zvršku a spodku, 502 m nástupíšť, 6 priecestí, 7 výhybiek, 9 mostov, 19 priepustov, 13,37 km trakčného vedenia a 36 kusov osvetlenia. Tiež budovy, jeden prístrešok, rozvody nízkeho a vysokého napätia, transformačnú stanicu, miestny rádiový systém, oznamovacie zariadenie, jedno staničné zabezpečovacie zariadenie a upravia 17,22 km oznamovacích vedení. Železničiari tvrdia, že to prinesie pozitívne benefity nielen pre ŽSR, ale aj pre cestujúcich. Zvýši sa bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, odstránia sa prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti a znížia náklady na údržbu železničného spodku a zvršku. Pripomenuli, že zabezpečením výhybiek zvýšia bezpečnosť vlakovej dopravy a dosiahnu úsporu zamestnancov – o aký počet by malo ísť neuviedli.

Problémová obchádzka

Vlaky na nejaký čas nahradia, v dotknutom úseku, autobusmi. Mnohí cestujúci z Hronského Beňadika smerom do Levíc však z toho nadšení nie sú.

„Odtiaľto tam chodia viacerí študenti, pracujúci aj ľudia, ktorí tam majú lekárov alebo sa jednoducho vyberú na nákupy. Keď nám to tu uzavrú, spôsobí to všetkým problémy,“ reagoval muž, ktorý práve zo spomínaného mesta prišiel. Zastihli sme ho na beňadickej stanici pri vystupovaní z vozňa.

„Medzi Beňadikom a Kozárovcami opravujú aj hlavný cestný ťah. Už vlani to bolo zatvorené asi na šesť mesiacov a museli sme využívať zhruba pätnásť kilometrovú obchádzku cez obec Čaradice. Teraz to bude tak isto, zatvoria to až do Vianoc,“ posťažoval sa cestujúci. Poukázal pritom na to, že obchádzka spôsobí autobusom aj autám približne štvrťhodinové zdržanie.

Slová o úplnej uzávierke cesty označenej ako 1/76 R1 Hronský Beňadik – Hranica kraja sme si chvíľu potom vypočuli aj z obecného rozhlasu. Pracovníčka tamojšieho úradu takto miestnych upozornila, že v oprave spomínaného hlavného ťahu sa pokračuje, pričom od 30. mája až do polovice decembra bude úplne uzavretý.