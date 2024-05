Jahodové „šialenstvo“ vrcholí. Vlastnoručne si nazbierať sladkú pochúťku sa oplatí

„Nájazdy“ ľudí na jahodové polia sú v ostatných dňoch bežným javom. Obľúbené šťavnaté ovocie si u pestovateľov môžete v tomto období nazbierať vlastnoručne. Okrem toho, že takto ušetríte na cene, je to pre mnohých aj veľká zábava – zvlášť pre rodiny s deťmi. My sme si čerstvé plody išli nazbierať do obce Kolíňany v okrese Nitra.

Niekto by ich jedol denne, iní sú na ne alergickí, ďalší si ich radi vychutnávajú aspoň príležitostne. Najlepšie sú určite čerstvé, no výborné sú z nich aj džemy, sirupy, likéry alebo kompóty. Sezóna samozberu sa začala už v prvých májových dňoch, čo nie je úplne bežné. Jej skorý štart ovplyvnila nezvyčajne teplá jar, takže sa to posunulo dopredu o dva až tri týždne. Inak zvyknú pestovatelia otvárať svoje jahodové polia až niekedy na sklonku mája. Potom to trvá zhruba štyri týždne, takže momentálne sme zhruba v polovici sezóny.

Jeden zo sadov sme navštívili aj my. Celkovo je takýchto miest na Slovensku viac ako štyridsať. Naša voľba padla na obec Kolíňany v okrese Nitra. Majiteľka Zuzana Vargová nám vysvetlila, že jej rodina pestuje jahody už polstoročie.

„Začínali s tým ešte moji rodičia. Predtým sme ich chodievali predávať na trhy do Banskej Bystrice či Žiaru nad Hronom. Ostatných sedem rokov sme ale spustili samozber. Okrem toho denne predávame už nazbierané plody priamo tu,“ hovorí. Upozornila, že možnosť prísť si odtŕhať jahôdky vlastnoručne nefunguje na dennej báze.

„O otvorení poľa pre verejnosť vždy informujeme na sociálnej sieti. Dnes nám konečne vyšlo počasie, takže po takmer týždni sme to opäť mohli sprístupniť,“ povedala majiteľka. Vo štvrtok, teda v deň, keď sme jej sad navštívili my, avizovali otvorenie o štrnástej hodine, no napriek tomu mnohí prichádzali už desiatky minút predtým.

Námaha sa oplatí

„Záujem je dosť veľký. Chodia sem miestni, no tiež ľudia z okolia Nitry a Zlatých Moraviec. Výhodou samozberu je cena, lebo v porovnaní v obchodoch či na trhoch je to asi o polovicu lacnejšie,“ pripomenula Vargová. „No a ďalšia vec – v predajniach to stojí na sklade dva dni a tu to majú čerstvé,“ poznamenala.

So samozberom v Kolíňanoch začali 18. mája, ale majitelia oberali prvé tohtoročné plody už 7. mája. Umožnila im to skorá odroda Clery, ktorú mali zakrytú textíliou. „Vzadu je odroda Joly, ktorú ponúkame teraz,“ ukázala pestovateľka na spomínanú časť poľa.

„Jahody už pripravené na kúpu sú vždy drahšie,“ zopakovala. „U nás stojí jeden kilogram 7 eur, cena za osobne natrhané je 3,50 za kilo,“ objasnila. „Keď si ich záujemcovia oberú sami, je to fajn, nemusíme sa tu toľko lopotiť. Ja napríklad platím ľuďom za hodinu, čo mi to tu zbierajú, šesť eur,“ prezradila. Tvrdí, že prísť osobne a vynaložiť trochu námahy sa oplatí. „Odmenou sú sladučké, šťavnaté, čerstvé a zdravé jahody,“ usmiala sa.

V jej sade sa to permanentne hemžilo ľuďmi, chodili tam partie rodín aj priateľov. Na veľkom priestranstve sme odhadom narátali zhruba päťdesiat zberačov, no zloženie sa v priebehu pár minút neustále menilo. „Jahôd je dostatok, aj keď my ich tu oberáme denne. Časť určená pre samozber je ale dobre zásobená,“ tvrdí Vargová. Doplnila, že v rámci samozberu plánujú od nasledujúceho týždňa predávať aj hrášok. Jeden kilogram bude stáť 2,50 eur.

mesto/obec cena/kg Majcichov (okr. Trnava) 2,70€ Žabokreky n. Nitrou (okr. Partizánske) 3€ Vinné (okr. Michalovce) 3€ Kolíňany (okr. Nitra) 3,50€ Veľké Leváre (okr. Malacky) 3,50€ Dunajská Lužná (okr. Senec) 3,70€ Michalovce (časť Močarany) 3,30€

Bohaté úlovky

My sme si nazbierali len symbolické kilo, no okolo nás prechádzali ľudia, ktorí si svoju „korisť“ odnášali v debnách, vedierkach, niektorí na dvojkolesových vozíkoch. Plné ruky jahôd mali Anna, Ondrej a Silvia, ktorí prišli z okolitých obcí.

„Jahôdky sú sladké a veľké, vlani boli menšie. Tento rok sú krásne,“ pochválili svoj úlovok. „Naoberali sme si asi pätnásť kilogramov. Odporúčame všetkým, lebo sú naozaj výborné,“ zhodli sa. O kúsok ďalej sme natrafili na rodinu Miškovičovú. Otec Ján, mama Anna a ich synček Max to na pole nemali ďaleko.

„Sme domáci, z Kolíňan. Chodievame sem každoročne. Túto sezónu sme na samozbere prvýkrát, minule sme si kúpili už natrhané jahody. Zvykneme ich konzumovať čerstvé, no robievame tiež džemy a kompóty. Niektoré končia aj v koláčoch,“ priblížili.

Celý kufor svojho auta zaplnila jahodami pani Oľga. „Budem z nich robiť lekvár,“ povedala nám spokojne. „Niečo pôjde do mrazničky, no nie všetko zostane u mňa. Časť dám dcére, podelím sa,“ dodala.

Isté je, že samozber jahôd naberá z roka na rok na väčšej popularite. Niektorí pestovatelia takto ponúkajú aj iné plody – napríklad už spomínaný hrášok, neskôr aj čerešne, marhule, broskyne či jablká. Vždy si však treba zistiť vopred, kedy je sad otvorený.