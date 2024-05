Opitý vodič pri Sabinove narazil do ľudí, z miesta ušiel: Päť zranených, z toho tri deti vážne

Tri ťažko zranené deti a dve zranené dospelé osoby je výsledok sobotňajšej dopravnej nehody v obci Červená voda (okres Sabinov). Ako informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, išlo o dopravnú nehodu terénneho motorového vozidla, ktoré pred 14-tou hodinou narazilo do viacerých osôb a z miesta nehody ušlo.

Opitý vodič v sobotu 25. mája 2024 v obci Červená voda narazil počas spoločenskej akcie z neznámych príčin do davu ľudí.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby okrem dvoch vrtuľníkov vyslalo na miesto aj tri pozemné ambulancie. „Jedno dieťa bolo transportované do nemocnice v Košiciach vrtuľníkom s vnútrolebkovým poranením. Ďalšie previezol vrtuľník s polytraumou, s úrazom hlavy, zaintubované na umelej pľúcnej ventilácii do košickej nemocnice,“ konkretizovala hovorkyňa s tým, že tretieho detského pacienta previezla ambulancia do prešovskej nemocnice s viacerými poraneniami tela, hlavy a fraktúrou stehennej kosti.

Polícia na sociálnej sieti upresnila, že v prípade zranených detí ide o 5-ročné dievčatko a 4– a 5-ročného chlapčeka, ďalší dvaja zranení sú 30-ročná žena a 63-ročna žena.

Viac ako dve promile

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová pre agentúru SITA potvrdila, že páchateľom je 59-ročný Sabinovčan. Po zrazení ľudí ušiel, no po rýchlej reakcii operačného strediska a policajných hliadok sa ho podarilo rýchlo vypátrať a zadržať. Vodiča podrobili dychovej skúške s pozitívnym výsledkom. Všetky tri dychové skúšky vyšli podľa slov hovorkyne nad dve promile. Polícia aktuálne pokračuje vo vyšetrovaní.