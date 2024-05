Deti uviazli v bahne vypustenej vodnej nádrže, museli ich ratovať hasiči. Už predtým tam s blatom „bojovali“ viacerí

Tajch Nová Baňa Video Zdroj: TV Pravda

Na prvý pohľad nepôsobí novobanská nádrž nebezpečne, no opak je pravdou – pri prechádzaní jej dnom sa môže človek nečakane prepadnúť. Mesto na túto hrozbu poukazuje opakovane – oznamy o tom inštalovalo aj priamo na mieste.

Upozornenia „Zákaz vstupu do vodnej nádrže“ či „Riziko úrazu a nebezpečenstvo zaborenia do bahna“, sú umiestnené na zábradlí v blízkosti Tajchu. Napriek tomu sa tam nedávno hrali chlapci, ktorí potom mali problém dostať sa na breh. Pozorní okoloidúci ľudia si to všimli a hneď kontaktovali záchranárov.

„Takýto zásah bol prvým a našťastie s dobrým koncom. Podľa dostupných informácií však aj pred touto udalosťou vstupovali na bahno vodnej nádrže ľudia, ktorí len čiastočne uviazli a dokázali sa z neho dostať svojpomocne,“ uviedla manažérka projektov, komunikácie a propagácie novobanského mestského úradu Lenka Šubová. Objasnila, že jednému z chlapcov sa podarilo dostať z blata von skôr, ako prišli hasiči. „Zrejme uviazol plytšie, no druhý bol hlbšie – zabáral sa a nedarilo sa ho vytiahnuť. Preto museli zasiahnuť hasiči so svojou technikou,“ vysvetlila. Netuší, čo tam chlapci mohli robiť, no celkovo podľa nej bahno na dne Tajchu ľudí láka.

„Možno si myslia, že by tam mohli niečo nájsť. Dôrazne ale všetkých vyzývame, aby tam nevstupovali. Ide o sedimenty, ktoré sú vlhké – je to neprebádané a nie je možné presne určiť, aký nános sa tam nachádza,“ podčiarkla Šubová s tým, že hĺbku bahna odhadujú na jeden a pol metra, niekde môže dosahovať až dva metre. „Je to veľmi zradné. Žiadame preto občanov aj návštevníkov rekreačnej oblasti, aby to nepodceňovali a rešpektovali oznamy o zákaze vstupu umiestnených pri vodnej nádrži aj pri vstupoch na stavenisko v priestore hrádze,“ podčiarkla.

Starček, psík aj dievčatko

Hovorkyňa banskobystrických krajských hasičov Júlia Zeleňáková potvrdila, že operačnému stredisku bola minulú nedeľu, po sedemnástej hodine, nahlásená udalosť o uviaznutých chlapcoch v bahne novobanského Tajchu.

„Na miesto boli vyslaní štyria príslušníci s dvomi kusmi techniky. Prieskumom zistili, že ide o jedno uviaznuté dieťa zhruba tridsať metrov od brehu. Druhé už bolo, s pomocou občanov, na brehu vypusteného jazera,“ uviedla Zeleňáková. „Príslušníci s lanami a záchranným opaskom vyslobodili uviaznutého chlapca z bahna na breh bez zranení a následne ho odovzdali zákonnému zástupcovi,“ doplnila.

Išli sme sa pozrieť, ako to vyzerá priamo pri Tajchu. Videli sme tam, okrem pracujúcich robotníkov, aj viacerých rekreantov. Oznamy so spomínanými upozorneniami na brehu nádrže sú neprehliadnuteľné.

Natrafili sme na pani Vieru, ktorá sa v blízkosti nádrže nachádzala aj v osudný deň. „Toto jazero je obľúbené, no netušila som, že bude mať čaro aj bez vody. Je však naozaj zaujímavé pozrieť si to aj v takejto fáze,“ povedala. Problém podľa nej je, keď ľudia zídu z chodníka a vkročia na vypustenú plochu, ktorá na prvý pohľad vyzerá byť suchá.

„Nie je to ale pravda, lebo stredom preteká, z jednej aj druhej strany, potôčik,“ ukázala na spomínané body. „V tej časti je minimálne pol metra bahna. Deti to, samozrejme, nevedia, a práve preto tam tí chlapci vošli,“ mieni. Osobne celú situáciu spozorovala až v momente, keď v blate zostal už len jeden z nich. Odhaduje, že mohol mať desať rokov.

„Ani nekričal. Mala som pocit, že tam len sedí a hrá sa. Okoloidúci s ním komunikovali, blato mu siahalo asi po kolená. Potom prišli záchranné zložky – cez palety sa k nemu priblížili a vytiahli ho von,“ ozrejmila. Už predtým vraj v rovnakých častiach videla kráčať starčeka, ktorého na hroziace nebezpečenstvo hneď upozornila. V minulosti sa tam vraj prepadol už aj psík.

„No a deň pred uviaznutím chlapcov tu zapadlo dievčatko. Malo pri sebe maminu, ktorá ju okamžite vytiahla. Zostala bez topánok, bol to pre nich šok,“ uzavrela pani Viera.

V správe mesta

Pristavili sme sa tiež pri cyklistovi Matejovi, ktorý práve oddychoval pri jednej z lavičiek. O prípade chlapcov v blate vraj počul, no na vlastné oči záchranársku akciu nevidel. O celej situácii si však myslí svoje.

„Jednoznačne je to o nezodpovednosti rodičov. Svoje ratolesti by si mali ustriehnuť a nie nechávať ich pobehovať, kde sa im zachce,“ tvrdí. Pokračoval, že cez víkendy tam bežne vídal, ako sa deti na dne nádrže naháňali a rodičia sa len pozerali. „Všade sú pritom tabuľky, že sa tu nemôžu voľne pohybovať,“ dodal.

Veľkú rekonštrukciu novobanského Tajchu, ktorý v roku 1794 vybudoval inžinier Johan Lill ako zásobáreň vody na pohon banských zariadení, odštartovali kvôli už dlhší čas nefunkčnému výpustnému a výustnému systému. Ten by sa mal celý zrepasovať tak, aby opäť „spojazdnili“ ventily, s ktorými už nemohli manipulovať – preto v nádrži nebolo možné regulovať hladinu vody. Naposledy prešiel Tajch komplexnou obnovou v rokoch 1996 – 1997.

Šubová vysvetlila, že vlastníkom a správcom vodnej nádrže je mesto, preto aj náklady na opravu hradí samospráva. „Podľa projektovej dokumentácie je rekonštrukcia odhadovaná na 800-tisíc eur. V tejto cenovej relácii bolo aj vysúťažené verejné obstarávanie,“ povedala. Pripomenula, že zmluva so zhotoviteľom, ktorým je firma Strabag, je zverejnená. Práce spustili 13. mája, potrvať by mali štrnásť mesiacov. Dokončiť by to ale chceli, po rozhovoroch so zhotoviteľom, skôr.

„Aby sme od jarných mesiacov mohli začať vodnú nádrž napúšťať a pripraviť ju na leto 2025, kedy by sme ju chceli sprístupniť pre turistov aj domácich,“ doplnila.