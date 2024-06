Dopravný „masaker“ pred Rooseveltkou pretrváva roky. Zhorší sa to počas výstavby novej nemocnice?

Preplnené parkoviská a časté zápchy pred Rooseveltovou nemocnicou sú pre mnohých už teraz skúškou nervov. Od septembra sa to zrejme ešte zintenzívni. Kvôli veľkej výstavbe tam nastane zmena organizácie dopravy. Aby to na všetkých malo čo najmenší dopad, odborníci prišli s balíkom opatrení. Či budú efektívne, ukáže až prax.

Dopravná situácia v okolí banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice je jednou z najčastejšie diskutovaných tém. Jej vedenie na čele s riaditeľkou Miriam Lapuníkovou už avizovalo, že počas výstavby plánujú zaviesť efektívne riešenia. Pripomína, že pri ich navrhovaní spolupracovali aj s expertmi na dopravu. Niekoľko mesiacov o tom rokovali tiež s tamojšími samosprávami, čiže s mestom aj so župou. Nevynechali pritom ani všetky záchranné zložky. Cieľom je minimalizovať dopad výstavby na dopravu, pričom kľúčovú úlohu budú zohrávať jej alternatívne spôsoby.

Podľa spracovaných analýz dnes zamestnanci aj pacienti využívajú na dochádzanie do nemocnice predovšetkým osobnú dopravu (60%). Nasleduje MHD (27%), pešia (10%) a cyklodoprava (3%). Dostupnosť tohto zariadenia počas výstavby by sa podľa odborníkov mala zlepšiť zvýšením frekvencie spojov MHD a ich efektívnym prepojením. Tiež skrátením času prepravy vďaka vytvoreniu bus pruhov či svetelne riadenou križovatkou pod nemocnicou. Dôležité bude vybudovanie kvalitných peších a cyklo koridorov, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov, seniorov a ľudí so zníženou schopnosťou pohybu.

So zmenou organizácie dopravy sa tam počíta od septembra. Kľúčové však bude zatraktívnenie a posilnenie verejnej hromadnej dopravy, bezplatné záchytné parkoviská, regulácia parkovania, tiež pohodlné opatrenia pre peších a cyklistov.

Kapacity už teraz nestačia

Pacienti a zamestnanci by mali pri ceste do nemocnice využiť najmä verejnú dopravu, cyklo koridory a bezpečné chodníky pre chodcov. „Chceme, aby to využívali najmä tí, ktorí na to majú možnosti,“ upozorňujú kompetentní.

„Záleží nám na tom, aby sa pacienti vedeli dostať do našej nemocnice počas celej jej výstavby. Zároveň aby aj obyvatelia mesta boli komfortní a odľahčili sme celé územie,“ hovorí Lapuníková. „V celom rozsahu a s plnou vážnosťou si uvedomujeme, že to bude mať vplyv najmä na dopravnú dostupnosť a narastie aj záťaž na životné prostredie. Preto sme sa obrátili na skúsených odborníkov, ktorí navrhli nevyhnutné opatrenia,“ pokračovala. Verí, že návrhy expertov pomôžu zmierniť negatívne dopady, no v konečnom dôsledku aj zlepšiť situáciu s dopravou v Banskej Bystrici.

„Som presvedčená, že spoločne všetko zvládneme a zrealizujeme projekt, výsledkom ktorého bude moderná nemocnica 21. storočia poskytujúca komplexnú špičkovú zdravotnú starostlivosť, na ktorú budeme všetci hrdí,“ doplnila riaditeľka.

Banskobystrická samospráva uviedla, že v okolí Rooseveltky je dopravná situácia kritická a nie pre všetkých bezpečná. Cesty ani parkovacie plochy z dôvodu zvyšujúceho sa počtu áut už dnes kapacitne nepostačujú. Dopravní experti preto spracovali balík opatrení smerujúci k vytvoreniu kvalitných podmienok pre aktívne využívanie MHD či zlepšenie dostupnosti nemocnice pre peších a cyklistov počas výstavby. Aby ľudia využívali alternatívne formy dopravy, dôležitá bude osveta a vzdelávacie kampane nielen pre zamestnancov, ale aj návštevníkov.

Parkovanie pri „obchoďákoch“

„Naším cieľom nie je vytlačiť individuálnu automobilovú dopravu z nemocnice a jej okolia, ale vytvoriť kvalitné podmienky pre aktívne formy ostatnej dopravy – najmä zlepšiť verejnú,“ povedala Andrea Štulajterová, vedúca pracovnej skupiny dopravných expertov. „Rovnako chceme naučiť ľudí, aby využívali zdieľanú mobilitu. Sme presvedčení, že ak sa všetky opatrenia podarí zaviesť a budú sa navzájom prepájať, môžeme dosiahnuť požadovaný výsledok,“ doplnila.

K navrhovaným opatreniam patrí aj zavedenie vyhradených priestorov pre taxi a krátkodobé státie či osadenie bezpečných stojísk pre bicykle zamestnancov a návštevníkov. Dôležitá bude tiež regulácia parkovania v okolí Rooseveltky a zriadenie záchytných parkovísk pri nákupných centrách s nadväznosťou na MHD. Pre osoby ŤZP bude prístup do nemocnice zabezpečený.

„Keďže počas výstavby dôjde k úbytku parkovacích miest v okolí nemocnice, našou ambíciou je zabezpečiť bezplatné záchytné parkoviská. Využiť na to chceme tie pri obchodných centrách na hlavných vstupoch do mesta, ktoré sú cez deň prázdne,“ uviedol banskobystrický primátor Ján Nosko.

„Odtiaľ sa bude môcť ktokoľvek dostať do nemocnice verejnou dopravou, ktorú chceme posilniť. Okrem zvýšenej frekvencie liniek sa zavedú aj bus pruhy, vďaka čomu budú môcť autobusy a trolejbusy jazdiť, v porovnaní s autami, rýchlejšie,“ tvrdí primátor. „V lokalite nemocnice bude prebiehať obrovská výstavby, preto na rozdiel od bezplatných záchytných parkovísk bude v jej okolí zavedené spoplatnené parkovanie,“ uzavrel.