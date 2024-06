Záhadný objav v žiarskom kaštieli: V pracovni nebohého kastelána našli artefakty, prípad vyšetruje polícia

Historickú dominantu v Žiari nad Hronom začali rekonštruovať v apríli, no už o pár týždňov nato sa mesto, ktoré je vlastníkom objektu, stretlo s nepríjemnosťami. Počas prác totiž objavili v uzamknutých miestnostiach množstvo „zatajených“ archeologických nálezov. Prípad je už v rukách polície. „Artefakty si neznámy archeológ starostlivo roztriedil a vyčistil,“ uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Vyšetrovateľ vykonal obhliadku miesta činu, počas ktorej boli zaistené hnuteľné archeologické nálezy pochádzajúce z rôznych častí kaštieľa, ale aj z hradu Teplica (nad obcou Sklené Teplice, pozn. red.). Medzi podozrivo nahromadenými predmetmi boli napríklad kovy, keramika, sklo aj kosti.

„Celkovo bolo zistených 278 vecných stôp. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za zločin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva,“ doplnila hovorkyňa s tým, že zaistené predmety zaslali na expertízne skúmanie znalcovi z odboru kultúry, odvetvie archeológie. Z akého obdobia dotknuté veci pochádzajú a aká je ich hodnota, sa teda vyjadrí odborník.

„Úradovali“ pamiatkari

Či si v kaštieli niekto pripravoval súkromnú zbierku, alebo išlo o niečo iné, zostáva zatiaľ nezodpovedané. Isté je, že pred spustením rekonštrukcie mal kľúče od brány tejto pamiatky jej kastelán Peter Mosný, ktorý vo februári umrel. Nejedného Žiarčana znalého mestských pomerov preto ako prvé v súvislosti s touto „aférou“ napadne práve toto meno.

Na zistené nepríjemnosti reagoval, hneď po ich prevalení, primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal. Zároveň priblížil, ako došlo k objaveniu nelegálnych artefaktov.

„Pri rekonštrukčných prácach sa v kaštieli uskutočnil aj štátny pamiatkový dohľad. Zástupcovia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici zistili, že v pracovni zosnulého Petra Mosného, bývalého kastelána, sa nachádzajú archeologické exponáty, ktoré neboli ohlásené a legalizované,“ vysvetlil primátor. Ozrejmil, že vzhľadom na pravdepodobnosť trestného činu pamiatkari privolali aj políciu.

Čítajte rozhovor Do Šumiaca priviedla Eliška kúsok Japonska. V krajine vychádzajúceho slnka spoznala svojho manžela

„Aktuálne znalci skúmajú, kategorizujú a ohodnocujú jednotlivé exponáty. Ide predovšetkým o rôzne črepiny a úlomky nádob či keramiky, pričom väčšina z nich z kaštieľa nepochádza,“ tvrdí Antal. „Pravdepodobne sú to nálezy, ktoré pán Mosný nazbieral v rôznych častiach Slovenska počas svojho života. Prečo nedodržal oficiálny postup a neoznamoval ich nálezy, ne pre mňa záhadou, keďže tieto exponáty si riadne evidoval. Asi sa to už nikdy nedozvieme,“ mieni.

Oddaný bádateľ

Primátor zdôraznil, že mesto má v kaštieli historické predmety, ktoré sú súčasťou archeologicko-etnografickej expozície. Tie vystavuje a sú, samozrejme, vedené ako oficiálne archeologické nálezy.

„Uvedené nepríjemnosti, do ktorých sme sa dostali, nijako neohrozia alebo nezdržia práce na rekonštrukcii kaštieľa,“ poznamenal. Vzápätí dal jasne najavo svoj postoj k bývalému kastelánovi. „Napriek tejto situácii si prácu Petra Mosného, ktorú pre mesto vykonával, vážim a jej hodnotu to určite nezníži,“ podčiarkol Antal. Už v minulosti sa na jeho adresu vyjadril, že asi nepoznal človeka, ktorý by bol tak zanietený a oddaný histórii Žiaru nad Hronom ako on.

Čítajte aj Unikátna fabrika vyrástla v srdci Slovenska. Vyrába prísady, ktoré inde na svete produkovať nevedia

„Spolu sme toho zažili veľmi veľa pri renovovaní a zariaďovaní Svätokrížskeho domu (objekt z éry Svätého Kríža nad Hronom, pozn. red.), ktorého vzhľad a účel bol jeho dielom,“ podotkol. Neraz vraj spoločne cestovali na burzy starožitností.

„Aby sme hľadali vhodné zariadenie pre spomínaný dom alebo pre kaštieľ, o ktorý sa začal starať hneď potom, ako sme ho v roku 2018 kúpili. Trávil v ňom celé dni. Bádal a rozmýšľal, ako čo najviac do neho dostať a ako ho zrekonštruovať,“ uzavrel primátor.