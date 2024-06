Štartuje sezóna letných kúpalísk. Niekde otvárali už v máji, inde čakajú na lepšie počasie

Kúpalisko Žiar nad Hronom Video Zdroj: TV Pravda

Letné prázdniny sú „za dverami“ a mnohí si už robia plány, kam sa vo voľnom čase vyberú k vode. O rôzne kúpaliská či aquaparky na Slovensku nie je núdza – ich výber je pestrý. Stačí sa už len rozhodnúť, či uprednostniť termálne, obyčajné, väčšie alebo menšie takéto zariadenie. Samozrejme, podľa typu a ponuky sa líšia aj ceny.

Väčšina kúpalísk zvykne otvárať svoje prevádzky v júni – niektoré to mali v pláne už na Deň detí. Počasie ale nebolo ideálne, preto viacerí museli počkať. Ak sa niekomu zdali ostatné týždne príliš daždivé či chladné, Vadaš Thermal Resort v Štúrove v tom problém nevidel. Svoje vonkajšie bazény sprístupnil už 1. mája. Potvrdila nám to vedúca oddelenia marketingu Lívia Németh. Sezóna je tam už teda v plnom prúde, pričom ju obohatili pútavou novinkou.

„Máme nový skokanský bazén, hlboký 3,8 metra, s tromi vežami. Najvyššia má 4 metre,“ spomenula Németh unikátnu atrakciu. „V prevádzke je deväť vonkajších bazénov, toboganový park a od prázdnin pribudnú aj animačné programy. Medzi nimi rôzne predstavenia pre malých aj veľkých, no a určite nebude chýbať penová párty v detskom bazéne. Tá sa robí vždy v utorok a sobotu,“ vysvetlila.

Na každú stredu majú v Štúrove pripravenú aj penovú diskotéku s nočným kúpaním pre dospelých. „Vstupné zostalo na vlaňajšej úrovni. To znamená, že 15 eur stojí dospelého a 11 eur dieťa. Online zakúpené lístky sú o euro lacnejšie a ponúkame aj rodinné vstupenky,“ doplnila Németh.

Smršť ich nezničila

V podstate v „tesnom závese“, 20. mája, otvorilo svoj areál aj Termálne kúpalisko Podhájska. Po veternej smršti, ktorá toto stredisko zasiahla vlani koncom augusta, tam všetko pomerne rýchlo opravili a opäť spustili do prevádzky. Tento rok dokonca vybudovali park, v ktorom vysadili viaceré rastliny a kvety.

„Pribudlo tiež detské ihrisko s domčekom, ďalší k nemu ešte pristavíme,“ hovorí zamestnankyňa kúpaliska Stanislava Sovičová. Pripomenula, že návštevníci majú u nich k dispozícii deväť bazénov s termálnou aj úžitkovou vodou, ktorých teplota dosahuje 18 až 40 stupňov Celzia. Nechýbajú rôzne športoviská a tobogany, ktoré spustia 17. júna. Bohatá je tiež ponuka gastronomických služieb formou bufetov, reštaurácií, kaviarní či cukrární. V tamojších predajných stánkoch nájdu turisti aj množstvo suvenírov.

„Bazén s termálnou vodou, ktorý je momentálne zatvorený, bude v prevádzke od júla,“ podotkla Sovičová. Vstupné sa u nich, v porovnaní s minulou sezónou, takisto nemení. Celodenný lístok stojí dospelých 14 eur, ZŤP zaplatia 10 a deti od troch do pätnástich rokov 7 eur. V pondelky je to o euro či dve lacnejšie.

Počas mája otvorili časť letného areálu aj vo Vodnom parku Tatralandia, ktorý je inak v prevádzke celoročne. Vonkajšie bazény chcú sprístupniť, v prípade priaznivého počasia, aj počas júnových víkendov. „Za vstupy zaplatia hostia v letnej sezóne podľa druhu lístkov o maximálne tri eurá viac (priamo v pokladni). Pre pravidelných návštevníkov dáva zmysel Aqua sezónka, ktorá umožňuje kúpať sa v dvoch vodných parkoch (Bešeňová a Tatralandia) denne až do konca októbra,“ uviedol manažér TMR Marian Galajda.

Pri online kúpe zaplatí dospelý za celodenný lístok v Tatralandii 36 eur, deti od šesť do jedenásť rokov 26, študenti, seniori a ZŤP 30 eur.

Aqualand v Banskej Bystrici otvorili 1. júna, čiže na Deň detí. „Potom sme, kvôli počasiu, na tri dni zatvorili. Celú sezónu fungujeme tak, že v prípade dažďov neotvárame, čo dávame vopred vedieť,“ hovorí marketingová manažérka Eva Debnárová. Vysvetlila, že v areáli majú päť bazénov s tým, že jeden z nich, plavecký, je zatiaľ mimo prevádzky. Za pozornosť stojí atypický s toboganmi a šmýkačkami, tiež minerálny medokýšový bazén pre plavcov.

Debnárová pokračovala, že tento rok prišli s novinkami najmä v detskom sektore. „Na tamojších bazénoch sme vymenili všetky mriežky a celé ich okolie je vyložené novou zámkovou dlažbou. V ich blízkosti pribudlo tiež nové ihrisko a zóna s pieskom, šmýkačkami a hojdačkami. V pláne je aj plocha s rôznymi atrakciami pre najmenších,“ povedala. Cena vstupného tam išla mierne hore – u dospelých o jedno euro. Aktuálne zaplatí jedna osoba za celodenný lístok 10 eur, deti do päť rokov 3, dôchodcovia 6, zdravotne ťažko postihnutí ľudia či školáci do štrnásť rokov 7 a študenti 8 eur.

Vstup ako do mora

Svojské čaro má kúpalisko v Žiari nad Hronom, ktoré plánujú otvoriť 7. júna. Jeho prevádzkovateľ Boris Murín spresnil, že ho sprístupnia od dvanástej hodiny. Takýto otvárací čas tam platí v rámci celého pracovného týždňa. „Cez víkend budeme fungovať od deviatej. V tomto režime pôjdeme celý jún,“ ozrejmil. Júl a august „potiahnu“ denne od deviatej do devätnástej.

„Chystáme aj večerné kúpanie – ak sa to osvedčí, možno trikrát týždenne. Uvidíme, aká bude návštevnosť, rozhodovať sa budeme operatívne. V prípade záujmu a priaznivého počasia teda necháme otvorené do deviatej večer,“ objasnil Murín. Plánujú tiež spestrenie víkendov v podobe vodného aerobiku. „To znamená, že príde precvičovateľka s hudbou,“ podotkol. Verí, že to bude mať úspech.

Murín pokračoval, že v areáli pripravia pre deti skákacie hrady, malé kolotoče, vzdušný hokej, mini autíčka a podobne. Zdôraznil, že žiarske kúpalisko je výnimočné svojou polohou v malebnom prírodnom prostredí.

„Okrem toho je jedným z mála, ktoré má vstup do vody ako do mora, teda naozaj ako na pláži. Človek nemusí rovno vhupnúť do hĺbky či vchádzať do bazéna po rebríku alebo schodoch,“ poznamenal. Často tam vraj prichádzajú nielen miestni, ale aj návštevníci zo širokého okolia – z Handlovej, Žarnovice, Banskej Štiavnice, zo Zvolena aj z Banskej Bystrice. Dodal, že cenovo zostali na minuloročnej úrovni. Dospelí zaplatia 6,50, deti od troch do šesť rokov 2, dôchodcovia 4 a študenti 5 eur. Po šestnástej hodine je to o niečo lacnejšie.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Boris Murín, prevádzkovateľ, kúpalisko, Žiar nad Hronom Prevádzkovateľ plážového kúpaliska v Žiari nad Hronom Boris Murín.

V Bratislave má správu letných kúpalísk pod palcom mestská spoločnosť STaRZ. Jej zástupca Miroslav Chmelár pripomenul, že sú to Rosnička, Lamač, Tehelné pole, Delfín, Krasňany, Rača, Zlaté Piesky a najnovšie aj Mičurin.

„Ako prvé chceme otvoriť v sobotu 8. júna, v prípade dobrého počasia, Rosničku v Dúbravke. Po údržbe je už všetko pripravené a máme kladné stanovisko z regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Nasledovať by mali Zlaté piesky a k 14. alebo 15. júnu aj ostatné,“ povedal Chmelár. Vzápätí však upozornil, že Raču otvoria až posledný júnový víkend.

Všetky bratislavské kúpaliská sa podľa Chmelára snažia postupne, v rámci finančných možností, opraviť a modernizovať. „Chceme ich zútulniť a zároveň tam priniesť nové gastro služby. Nosné sú pre nás práve Rosnička a Zlaté piesky, ktoré majú najväčšiu kapacitu,“ uviedol.

Vstupné sa ani v hlavnom meste nemenilo. „Výhodnejší je nákup online lístkov. Napríklad na Rosničke dospelý zaplatí 4 a v pokladni 6 eur,“ porovnal ceny. „U detí je to tiež výhodnejšie. V prvom prípade stojí ich vstup tiež 4 a fyzicky v pokladni 4,50 eur,“ vysvetlil. Po sedemnástej hodine je to lacnejšie o päťdesiat centov.

Baldachýnové ležadlá

Plaza Beach Resort v Prešove plánuje odštartovať sezónu 14. júna. „Ale všetko bude závisieť od počasia,“ upozorňuje tamojšia marketingová manažérka Milica Michrinová. Vzápätí spomenula ich tohtoročnú novinku. „Postavili sme ležadlovú zónu s fontánou – voda bude vystrekovať z trysiek zo zeme,“ vysvetlila. Objasnila, že v tejto časti inštalujú niečo ako baldachýnové ležadlá. „Máme aj VIP zóny, ktoré sa dajú telefonicky objednať. Niektoré z nich sú s obsluhou a zapožičaním osušiek,“ poznamenala.

Celkovo majú v prešovskom areáli štyri bazény. „Plavecký aj detský so šmýkačkou, ďalší dvoj lagúnový, ktorý má atypický tvar vo forme dvoch spojených sĺz, no a vlani sme vybudovali aj bazén pre úplne najmenších,“ priblížila manažérka. Dodala, že vstupné zostáva na úrovni vlaňajšieho. Detský lístok tam stojí 10 a dospelý 20 eur.

Kúpalisko v Lučenci otvorí svoje brány 15. júna. K dispozícii je tam rekreačný aj detský bazén s fontánkou. Pre návštevníkov pripravilo mesto množstvo aktivít, ktoré môžu na kúpalisku využiť – vzdušné trampolíny, ihrisko na plážový volejbal či futbalové bránky. Zapožičať si môžu bedmintonové rakety, pripravená je aj výbava na stolný tenis.

V okolí bazénov nechýbajú lehátka a slnečníky. Pred horúcimi lúčmi sa ľudia môžu ukryť aj pod niektorým z množstva vysadených stromov v areáli. „Mestské kúpalisko v Lučenci sa môže pochváliť veľmi čistou vodou vhodnou na osvieženie počas tých najteplejších dní,“ tvrdí samospráva. „Rekreanti, ktorí sa rozhodnú prísť na kúpalisko bicyklom, si ho môžu za poplatok odložiť v rámci areálu. Tam majú istotu, že sa ich dopravnému prostriedku nič nestane,“ doplnili.

Ceny vstupného sa tam, v porovnaní s minulým rokom, nemenia. Deti do šesť rokov, dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnutí zaplatia 3 eurá. Deti do pätnásť rokov 4, študenti a dospelí 5 eur. Po šestnástej hodine to každého vyjde o euro menej.

V polovici júna otvára letnú sezónu aj košické kúpalisko Rumanova, ktoré má päťdesiat metrový plavecký bazén, jeden detský a ďalší pre bábätká. Vybavené sú hojdacím zálivom, vodným chrličom, ježkom, hríbom a šmýkačkou v tvare slona. Cenník sa v porovnaní s vlaňajškom nemenil. Detský lístok stojí 6 eur, dospelý 8, študentský 6,50, dôchodcovia a ZŤP zaplatia 5 eur. Po pätnástej hodine to dospelých a deti vyjde o 1,50 eur menej.

Holidaypark Kováčová otvára letnú sezónu a celý vonkajší areál od 22. júna. „Od 1. júla čakajú návštevníkov celodenné animačné programy a počas víkendov rozprávkový program každú nedeľu,“ uviedla manažérka Lenka Chovancová.

Cenu vstupného nemenili, ostáva rovnaká ako vlani. Celodenný lístok stojí dospelého 20 eur (online deň vopred 18), deti nad 120 cm, študenti, seniori a ZŤP zaplatia 18 eur (online 16). „Pred letom spúšťame náš nový vernostný program Holidaypark Club s výhodnými zľavami 15 percent. Deti sa môžu tešiť na nový druh programov a maskotku Kováčku. Náš areál sme modernizovali o čipový systém a nové technické riešenia,“ doplnila manažérka.