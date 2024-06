Vytrvalý boj sa učiteľom aj rodičom oplatil. Vyradenú školu od septembra znovu otvoria

Zrušená škola v Lučenci Video Zábery z apríla 2024. / Zdroj: TV Pravda

„Napriek všetkým prekážkam, ktoré nám stáli v ceste k otvoreniu ďalšieho školského roka, sa situácia vyriešila,“ povedal zriaďovateľ Branislav Becher. Všetkým dotknutým už oznámil, že v ich škole vo vzdelávaní a štúdiu budú pokračovať aj naďalej.

„Dosť veľa sa zmenilo na prístupe ministra školstva Tomáša Druckera. Prispela k tomu neoblomnosť rodičov, pedagogického zboru a vedenia školy. To ho donútilo našu situáciu prehodnotiť a vyjsť nám v ústrety v tom, že nám zriadili novú školu,“ zhodnotil Becher. „Čiže od septembra začneme fungovať ako nový subjekt,“ podotkol.

Školu, ktorú predtým navštevovalo 150 žiakov, vyradili zo siete kvôli mareniu výkonu inšpekcie zo strany zriaďovateľa. Ten trvá na tom, že k ničomu takému nedošlo. Takmer sto detí vyučovali na tamojšom elokovanom pracovisku až do začiatku apríla. Vtedy zistili, že niekto im z registra organizácií vymazal IČO. Definitívne tak museli v aktuálnom školskom roku skončiť, čo sa nezaobišlo bez sĺz. Plakali učiteľky, rodičia aj deti.

Môžu si vydýchnuť

Pozitívny obrat v tejto nepríjemnej situácii nastal pred pár týždňami, keď rezort rozhodol o ich opätovnom zaradení do siete. Oficiálne však novinku o obnovení činnosti oznámil zriaďovateľ všetkým dotknutým až na spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo uplynulý v piatok. Čakal totiž na vyriešenie problému s nehnuteľnosťou, v ktorej sídlia – kvôli finančným ťažkostiam sa budova ocitla v dražbe. Tieto komplikácie zdôvodnil tým, že od októbra im štát neposkytol prostriedky, na ktoré mali v rámci svojej prevádzky nárok.

Čítajte aj Osem slovenských letcov ukradlo Tisovmu režimu štyri lietadlá. Odsúdili ich na doživotie, ale vybojovali slobodu pre svoju vlasť

„To bol náš najväčší problém, ale už sme ho tiež vyriešili. Zmenili sme vlastnícku štruktúru tak, že škola môže v budove zostať naďalej,“ hovorí Becher. Pokračoval, že stretnutie s rodičmi, na ktorom im to všetko potvrdili, bolo skôr o poďakovaní.

„Za trpezlivosť a to, že celý čas zostali pri nás. Takisto sme vďační poslancovi Národnej rady Romanovi Malatincovi, ktorý nás podporoval od úplného začiatku. Požiadal som ho o pomoc a vydržal s nami celý ten čas. V určitej fáze sa pripojil aj podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha,“ spomenul zriaďovateľ politikov, ktorí vraj s nimi spoločne bojovali s neochotou úradníkov.

Hoci o určitú časť žiakov škola po všetkých peripetiách prišla, v septembri by do nej mali s určitosťou nastúpiť desiatky detí. „Pôvodný počet nedosiahneme, ale veríme, že ich bude viac ako päťdesiat,“ poznamenal zriaďovateľ s tým, že teraz si už konečne môžu vydýchnuť.

Foto: archív školy Roman Malatinec, poslanec V boji o zachovanie školy vraj výrazne pomohol aj parlamentný poslanec Roman Malatinec.

„Po ôsmich mesiacoch neskutočného trápenia sme vo fáze, kedy už nemusíme zachraňovať, ale môžeme školu budovať odznova. Sme jednou z najstarších súkromných škôl na Slovensku, pričom naše gymnázium, ktoré by bez základnej školy tiež padlo, tento rok oslavuje tridsať rokov,“ uzavrel Becher.

Doráňaní, ale šťastní

Zvrat v situácii nám potvrdilo aj ministerstvo školstva. „Bolo vydané rozhodnutie o podmienečnom zaradení novej školy s tým, že bude vykonateľné až keď zriaďovateľ predloží doklad o zabezpečení priestorov,“ uviedol odbor komunikácie rezortu. Keďže problém s budovou už má vedenie vyriešený, v ceste im teda nič nestojí.

„Všetci sme veľmi radi, že to takto dopadlo. Nevedeli sme si ani predstaviť, že by sme v septembri svoje brány neotvorili,“ reagovala riaditeľka školy Mária Pálešová. „Samozrejme, celý ten boj mal aj svoje tienisté stránky. Momentálne sme s modrinami, doráňaní, ale šťastní,“ povedala. Vysvetlila, že s bývalými zamestnancami sú v kontakte a s niektorými komunikujú o prípadnom obnovení pracovných zmlúv.

Čítajte aj Koniec dlhým kolónam pri Zvolene? Problémovú križovatku nahradia moderným „kruháčom“. Dokončiť by ho mali čoskoro

„Závisí to od počtu detí a tried, s ktorými na jeseň začneme. Momentálne preto ešte nepoznáme odpoveď na to, koľko učiteliek budeme potrebovať,“ objasnila riaditeľka. „Viaceré kolegyne, ktoré bojovali s nami, dostali pracovné ponuky z iných škôl, no ony ich odmietli. Verili a dúfali, že to ustojíme a budú pokračovať opäť u nás, kde sa cítili dobre. Vyhovovali im naše podmienky aj koncepcia,“ zhodnotila.

Do nasledujúceho školského roka chcú ísť všetci zainteresovaní „zresetovaní“ a oddýchnutí. „Cez leto sa určite zrelaxujeme a v septembri do toho pôjdeme s veľkým optimizmom,“ hovorí Pálešová. Zabudnúť sa na to podľa nej nedá, no s odstupom času budú spomínať skôr na to dobré, čím si v ťažkom období prešli.

„Čiže na spolupatričnosť, súdržnosť, vytrvalosť. Je to pre nás obrovská životná skúsenosť. Ukázalo sa, že keď človek chce, má nejaký cieľ, v niečo verí a má okolo seba rovnako uvažujúcich ľudí, dá sa dokázať aj nemožné,“ podčiarkla. Doplnila, že konečne budú môcť normálne učiť a pokojne pracovať bez toho, aby sa stresovali kvôli neistej budúcnosti.