Horúčava ani maratón voličov neodradili. Chuť rozhodovať o zložení europarlamentu bola silnejšia ako v minulosti

Ako volili v Banskej Bystrici? Video Zdroj: TV Pravda

Počas eurovolieb sprístupnili v Banskej Bystrici 78 volebných miestností s približne 700 členmi okrskových volebných komisií. Matričný úrad a ohlasovňa pobytu vydali 2 816 hlasovacích preukazov. V metropole stredného Slovenska môže ísť k urnám 61 170 oprávnených voličov.

Ulice uzavrel v Banskej Bystrici maratón Video Zdroj: TV Pravda

Vzhľadom na Banskobystrický maratón, kvôli ktorému uzavreli niektoré hlavné ťahy, odporúčala radnica ísť voliť už v dopoludňajších hodinách. Zároveň zdôraznila, že do všetkých volebných miestností sa voliči dostanú bez problémov. Do tých, ktoré sa nachádzajú v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera, zabezpečili prístup od 15. hodiny cez Kuzmányho ulicu.

Výsostné právo

Išli sme sa pozrieť, či dopravné obmedzenia a odporúčanie samosprávy miestnych nejako ovplyvnili. Pred spomínanou umeleckou školou sme natrafili na pár skupiniek voličov. Milan Krivský nám prezradil, že voliť chodí vždy, lebo ho zaujíma politika a dianie na Slovensku.

„Nesúhlasil som s minulou vládou a jej predstaviteľmi. Chcem, aby sa to vylepšilo a do Európskeho parlamentu sa nedostal Green Deal či LGBTI. Tiež aby nebola vojna. Mám sedemdesiat rokov a žiadnu som nezažil, ani zažiť nechcem,“ zdôvodnil svoju motiváciu zúčastniť sa hlasovania.

Foto: Eva Štenclová, Pravda zátarasy, maratón, Banská Bystrica Zátarasy kvôli maratónu niektorých vodičov nemilo prekvapili.

Pani Eva, ktorú sme stretli o ulicu ďalej, tiež voľby nevynechala. Hnacím „motorom“ je vraj pre ňu momentálna situácia na Slovensku. „Nesúhlasím s krokmi súčasnej vlády a obávam sa o budúcnosť Slovenska,“ hovorí.

„Priala by som si, aby bola voči aktuálnym predstaviteľom vlády nejaká iná alternatíva. Jednoducho aby boli politické sily vyvážené. Už aj tak máme v Európe zlý obraz a keď naša súčasná koalícia ovládne aj Európsky parlament, tak budeme tam, kde sme sa ocitli pred päťdesiatimi rokmi,“ mieni.

Oslovili sme aj pána Mareka, ktorý má na účasť v eurovoľbách jasný názor. „Myslím si, že to nie je povinnosť, ale výsostné právo občana v slobodnej krajine – ísť povedať takouto formou svoj názor,“ zhodnotil.

Cez tridsať percent?

Pri volebných urnách sme videli aj mladých ľudí. Devätnásťročná Pavlína reagovala, že možnosť rozhodovať o budúcnosti využila v ostatných parlamentných aj prezidentských voľbách a neváhala ísť hlasovať ani teraz.

„Veľa mladých ľudí sa podľa môjho názoru rozhodne pre zlý výber. Ja osobne by som nehlasovala za LGBT agendu ani nič podobné. Samozrejme, počúvam, čo politici rozprávajú a mám aj rodinu, ktorá mi rôzne veci vysvetlila. Takže verím, že som si vybrala správne,“ povedala.

Čítajte aj Mimovládky, koniec Gašpara či Kolíkovej aj viac politiky pre občanov. Čo chce zmeniť NR SR? Rušenie RTVS ide do finále, vracia sa aj FPU

Piaty banskobystrický volebný okrsok v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera sme navštívili krátko pred uzavretím hlavného ťahu na Štefánikovom nábreží, cez ktoré viedla maratónová trasa. Jeho podpredsedníčka Dominika Mistríková nám prezradila, že v zozname majú 590 voličov.

„Do pol tretej poobede ich prišlo približne dvesto. Teraz je tu trošku útlm, ráno tu bolo oveľa viac ľudí,“ podotkla. Či to súviselo s maratónom, odhadnúť nevedela. Netrúfa si tipovať ani to, koľko voličov by mohlo prísť celkovo.

Člen tamojšej volebnej komisie Jozef Flimel predpokladá, že účasť by u nich mohla dosiahnuť maximálne 35 percent. „Vždy to ovplyvňuje aj počasie. Keď prší, mnohým sa sem ísť nechce a keď je zase pekne, viacerí idú na výlety,“ pripomenul. Zároveň upozornil, že eurovoľby sa u nás nikdy predtým nepovažovali za „ultra“ dôležité, takže nejakú výrazne rekordnú účasť neočakáva. Na slovenské pomery by bol ale pekný výsledok aj taký, ktorý by tesne presiahol tridsať percentnú hranicu.