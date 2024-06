Súboj senioriek v Medzilaborciach: Pokus o vraždu, nôž v tvári a hrozba 20 rokov za mrežami

Polícia obvinila staršiu ženu z pokusu o vraždu, hrozí jej až 20 rokov za mrežami. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že seniorka mala v jednom zo zariadení v Medzilaborciach fyzicky napadnúť o dva roky mladšiu ženu, dokonca ju nožom bodla do tváre. Incident sa stal ešte v piatok podvečer.

V zariadení došlo k nezhode a výmene názorov medzi oboma ženami a spor vyústil až do fyzického napadnutia. „Mladšia pani sedela v kresle, keď ju staršia sotila na zem, ľahla si na ňu a fyzicky ju opakovane napádala. Počas tohto útoku sa jej neustále vyhrážala, že ju zabije. Konflikt pokračoval aj neskôr, keď napadnutá žena prechádzala okolo útočníčky a tá vybrala z tašky nôž, ktorým ju bodla do tváre. Pri tom, ako sa napadnutá bránila, utrpela aj ďalšie bodné poranenia,“ priblížila hovorkyňa. Vo vyčíňaní útočníčke zabránila až ďalšia žena. Ani to ju však neodradilo, z tašky vybrala ďalší nôž a opäť chcela zaútočiť na svoju obeť.

Privolaná policajná hliadka agresívnu seniorku obmedzila na osobnej slobode, bola zadržaná a v súčasnosti čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Zákon v tomto prípade stanovuje pre páchateľa trestnú sadzbu odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Ligdayová dodala, že krajský vyšetrovateľ po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov spracuje podnet na vzatie obvinenej do väzby.