Nová cesta ich „dotiahla“ do 21. storočia. Hlavné ťahy dedín pri Banskej Bystrici sa po desaťročiach dočkali opravy

Viac ako osem miliónov eur stála rekonštrukcia štrnásť kilometrov dlhej cesty - väčšinu peňazí na to získala Banskobystrická župa z eurofondov. Obnovou prešli na tomto úseku aj štyri mosty, päťdesiat priepustov, dvanásť autobusových zastávok a jedenásť priechodov pre chodcov.

Zrekonštruovaná cesta pri Banskej Bystrici Video Zdroj: TV Pravda

Takmer štrnásť kilometrový úsek, ktorý začína v intraviláne Banskej Bystrice a pokračuje cez Hornú Mičinú, Dolnú Mičinú, Čerín až po Sebedín-Bečov, odovzdali do užívania zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja a spoločnosti Metrostav, ktorá práce realizovala.

Rekonštrukcia stála viac ako 8,3 milióna eur, z toho väčšiu časť, konkrétne 6,7 milióna eur, financovali z eurofondov.

Kvalita po dekádach čakania

Župan Ondrej Lunter vysvetlil, že ide o pokračovanie ďalšieho úseku. „Vlani sme odovzdali cestu od Zvolenskej Slatiny po Dolnú Mičinú. Tu nejde o nejaké plátanie ciest, ale o ich kompletnú a dôkladnú obnovu,“ zdôraznil. Pripomenul, že smerom do okresov Detva a Veľký Krtíš už motoristi využívajú desiatky kilometrov kompletne zrekonštruovaných hlavných ťahov druhej triedy. Ide o cesty II/591 a II/585, na ktorých obnovu sa kraju podarilo získať dokopy viac ako 16 miliónov eur z eurofondových zdrojov.

„Pre obyvateľov je mimoriadne dôležité, aby konečne, po dekádach, išli po kvalitnej ceste,“ hovorí Lunter. Objasnil, že na aktuálne odovzdanom úseku je okrem vozovky zrekonštruovaných aj päťdesiat priepustov, takže miestni sa už nemusia obávať lokálnych povodní. „Opravené boli tiež štyri mosty, jedenásť autobusových zastávok a v intraviláne obcí aj chodníky,“ ozrejmil.

Pokračoval, že kraj v tomto regióne s opravami ciest nekončí. Aktuálne prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod rekonštrukciou ďalšieho úseku medzi obcami Zolná a Zvolenská Slatina. Po jeho ukončení a po aktualizácii projektovej dokumentácie bude žiadať o vydanie stavebného povolenia.

„Napriek tomu, že za ostatných päť rokov sa nám podarilo opraviť sedemsto kilometrov ciest, ďalších päťsto nás čaká. Tento investičný dlh musíme dokončiť, takže aj na tých, na ktorých ešte neprišlo, som presvedčený, že príde,“ uzavrel Lunter.

Hrozilo prepadnutie auta

Riaditeľ spoločnosti Metrostav Pavol Hrúzik zhodnotil, že časovo najnáročnejšie boli práce na mostných objektoch. „Keď sme cestu prevzali, bola v havarijnom stave. Položených tu bolo cez 20-tisíc ton asfaltových zmesí, ktoré sme si vyrobili vlastnými kapacitami,“ spomenul zaujímavosť.

„V celej dĺžke sú okrem vymeneného asfaltu tiež nové zvodidlá, vodorovné a zvislé značenia, takže bezpečnosť tu bude určite vyššia,“ povedal. Dodal, že dielo je dokončené v požadovanej kvalite a v termíne.

Starosta Dolnej Mičinej Oto Hudec podčiarkol, že táto investícia bola potrebná. „Nielen pre obyvateľov tohto regiónu, ale aj pre potreby všetkých, ktorí prechádzajú našimi obcami. Pre ďalšie generácie, ktoré tadiaľto pôjdu, je to veľmi hodnotná stavba,“ poznamenal. Opravený hlavný ťah bol podľa neho predtým už v dezolátnom stave.

„Nie len cesty a chodníky, ale tiež hrana od potoka Lukavica. Samozrejme, aj všetky priepusty od Banskej Bystrice až po obec Zolná,“ priblížil. „Tento projekt nás vlastne dotiahol do 21. storočia,“ podotkol starosta. Tvrdí, že premávka cez ich obec je frekventovaná, lebo mnohí tadiaľ dochádzajú za prácou do krajského mesta. O to viac tam bola táto investícia potrebná.

„Hodnotne sa opravili tiež intravilány dotknutých obcí. U nás sa podarilo, z dolného konca, dobudovať aj úzky chodníček, takže obyvatelia sa môžu cítiť oveľa bezpečnejšie ako doteraz,“ doplnil Hudec.

Pozitívne hodnotí novinku aj starosta susednej Hornej Mičinej Ivan Lenár. „Betónové múry v potokoch boli v hroznom stave. V niektorých úsekoch predtým hrozilo, že sa tam auto prepadne. Teraz je to všetko zrekonštruované, pribudli aj parádne zábradlia. Tie nahradili staré zo šesťdesiatych rokov minulého storočia,“ povedal. Je rád, že pred každou autobusovou zastávkou urobili aj nové priechody pre chodcov. „Ľudia v našich obciach sa tak môžu bezpečnejšie presúvať z jednej strany na druhú,“ dodal.