Objekt z čias Mečiara nikdy nedokončili. Detvianska radnica ho teraz predáva minimálne za milión eur

Chátrajúca budova v Detve Video Zdroj: TV Pravda

Stavbu z červených tehál si všimne zrejme každý hneď pri vstupe do mesta. Zhrdzavená tabuľa v jej blízkosti hlása, že s prácami na tejto administratívnej budove Okresného úradu v Detve, ktorého sídlom sa mala stať, začali v decembri 1997. Termín ukončenia bol jún 1999. Žiaľ, k tomu nikdy nedošlo – už štvrťstoročie je tento objekt opustený. Na prvý pohľad vidieť, že chátra, o čom svedčia poškodené sklenené výplne okien či zarastený pozemok.

Domáci sa na tento „obrázok“ pozerajú denne a s úškrnom hovoria, že nedostavaná budova je hanbou mesta. Viacerí podotkli, že je to „strašiak“, s ktorým treba niečo robiť. „Je to projekt storočia. Neviem, či sa dožijem dňa, keď to bude plniť nejaký účel,“ reagovala staršia pani a mávnuc rukou odkráčala.

Nie je ohavná, len zanedbaná

Detvan Pavol vraví, že nedokončená budova nemá žiadnu budúcnosť. „Keby práce na nej dotiahli hneď a stihli plánovaný termín, tak áno, mala by význam. Teraz je už ošarpaná, pokazená, budú ju musieť kompletne prerobiť,“ mieni. Napriek svojmu pesimizmu ale dúfa, že sa dostane do rúk niekoho, kto ju „premení“ na byty. Zbúrať celý objekt by podľa neho nebol dobrý nápad.

„Tá budova nie je ohavná, len zanedbaná. Dúfam, že do nej niekto zainvestuje a z takzvaného strašiaka sa stane ozdoba mesta,“ usmial sa.

Štyridsiatnička Martina priblížila, že v opustenej stavbe neraz prespávali ľudia bez domova. „Teraz som už ale dlhšie v jej blízkosti nikoho takého nevidela. Asi to majú pod kontrolou mestskí policajti,“ zamyslela sa.

„Je škoda, že sa do toho v minulosti investovalo a nakoniec to nikomu neslúži. Keď tam už nie sú kancelárie, ako pôvodne plánovali, mohli z toho urobiť aspoň sociálne byty. Prípadne niečo ako internát či ubytovňu pre cezpoľných študentov alebo ľudí, ktorí sem prichádzajú za prácou,“ pokračovala Martina. Je presvedčená, že rokmi to stráca na hodnote. „Strecha už zateká, celá stavba sa tak ničí. Keby tam niekto býval a staral sa o to, vyzeralo by všetko inak,“ uzavrela.

Viacerí, s ktorými sme sa rozprávali, si myslia, že zanedbaný objekt by v prípade obnovy mal využitie. „Mohol by z toho vzniknúť pekný hotel či penzión. Keď sú tu napríklad folklórne slávnosti, určite by boli jeho kapacity kompletne vypredané,“ tvrdí Marián. „Celkovo je tu na Podpoľaní čo obdivovať, takže aj inokedy v roku by o ubytovanie určite bol záujem,“ mieni.

Chýbala politická sila

Primátor Detvy Branislav Baran uviedol, že v roku 2021 získali nedokončenú budovu okresného úradu od štátu, ktorý mal na ňu rozpočet zhruba 80 miliónov slovenských korún (2,5 milióna eur), za symbolické euro. Pripomenul, že pôvodne mala byť hotová na prelome milénií, no potom sa ešte stavebné povolenie o nejaký rok či dva predĺžilo.

„Na čom presne to uviazlo, netuším. Faktom však je, že po odchode Mečiarovej vlády, a nástupe Dzurindovej, nebol záujem finalizovať to,“ povedal primátor. Zároveň spomenul, že okrem okresného úradu, ktorý tam mal mať sídlo, bol v Detve naplánovaný aj okresný súd. Z toho napokon nikdy nič nebolo – chýbala politická sila. „Je to škoda, lebo tá budova bola tesne pred dokončením. Jedna jej časť už mala aj stierky, radiátory a podobne. Potom sa to ale, rozhodnutím ďalších vlád, stoplo,“ podotkol.

Niekoľko rokov opustený objekt strážila štátom platená SBS-ka. „Neskôr tam kontrolnú činnosť prestala vykonávať a potom to úplne išlo dole vodou,“ pokračoval primátor. Popri tom vyšiel na povrch ďalší problém – nehnuteľnosť stála na nevysporiadaných súkromných pozemkoch. „Pred pár rokmi sa mesto s majiteľmi dohodlo a vykúpilo pozemok pod budovou aj okolo nej. Ak sa dobre pamätám, vyšlo to na nejakých 180-tisíc eur,“ hovorí. Tento krok odôvodnila samospráva nádejou, že to časom celé prejde do majetku mesta – to sa aj naplnilo.

„Hneď nato sme dali urobiť statický posudok. Chceli sme vedieť, či je to vhodné na prestavanie, dokončenie alebo zbúranie. Posudok vyšiel kladne, takže tam môžu vzniknúť kancelárske priestory, zdravotné stredisko alebo byty. Najmä nech sa to pohne čím skôr, lebo ten objekt degraduje,“ poznamenal.

Súťaž predĺžili

Mesto by si na väčší projekt muselo zobrať úver, čo považovalo za riskantný krok. Vedenie preto dalo urobiť aj posudok na cenu nehnuteľnosti, ktorú znalec odhadol na takmer milión eur. Táto suma je momentálne vyvolávacou predajnou cenou.

„Rozhodli sme sa urobiť verejnú obchodnú súťaž. Ešte predtým sa nám ozvali nejakí záujemcovia, čo nám dalo impulz ísť do toho. Keď príde niekto s dobrým nápadom ako ten priestor a samotnú budovu skultúrniť, predáme to. Samospráva aspoň získa do kasy nejaký príjem,“ povedal primátor s tým, že každé euro je dobré.

Súťaž pôvodne vyhlásili do konca júna, no o dva mesiace ju predĺžia. „Aby sa uchádzači, momentálne sú štyria, mohli dostatočne pripraviť. Takže majú čas do konca augusta,“ ozrejmil Baran. Väčšina z nich má vraj predstavu, že dolná časť budovy by bola polyfunkčná a hore urobia byty.

„Spraviť by sa tam mohol aj domov dôchodcov, ale zohnať doň personál je v dnešnej dobe takmer nemožné. No a hovoriť o nejakej nemocnici je tiež zbytočné, keďže vieme, aká je situácia v slovenskom zdravotníctve,“ zhodnotil primátor. Objasnil, že odkedy majú budovu vo vlastníctve, jej údržba ich vyšla dokopy asi na 15-tisíc eur.

„Je to dosť zarastené, takže sa to muselo obkášať. Plus odtiaľ niekto ukradol odkvapové rúry. Zabezpečili sme ich náhradu, aby voda netiekla do vnútorných priestorov,“ vysvetlil primátor. Pravidelne tam hliadkuje aj mestská polícia. Teraz sa tam teda nezdržujú ani ľudia bez domova, ktorí tam predtým nanosili množstvo odpadu.